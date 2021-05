Lehet egy ilyet építeni, nem reménytelen a dolog, de alapvetően nincs szükség erre az alagútra, mert a bejáratokat elvileg úgy alakították ki, hogy a vonuló szurkolók és egy védett személy ne keresztezhessék egymás útját – mondta Skardelli György, a Puskás Aréna tervezője az Indexnek. A portál azután kereste meg az építészt, hogy hónapok óta csend van a Puskás Arénánál tervezett VIP-aluljáró tervével kapcsolatban.

Skardelli azt is elmondta a lapnak, hogy a tervezéskor is felmerült az alagút ötlete, de ezt a TEK elvetette arra hivatkozva, hogy a védett személyek nem is fognak behajtani az épületbe. „Akkor az volt az álláspont, hogy nemhogy egy ilyen alagútba, de még a parkolóba sem hajthatnak be a védett személyek. Úgy látták, egy ilyen alagútban fokozott kockázatnak van kitéve a védett személy, ezért ne hozzunk létre egy ilyen helyzetet” – mondta.

A TEK-et is megkereste a portál, akik megerősítették, hogy nem javasolták az alagút létrehozását, sőt, a mostani tervezetnél sem támogatják ezt.

A stadiont tervező iroda egyébként elvégezte az alagút megépítésének lehetőségét vizsgáló elemzést, de a beruházás megtervezésére nem kaptak megbízást.

Az ügyet Stummer János, a parlament nemzetbiztonsági bizottságának elnöke robbantotta ki még februárban, amikor a Facebook-oldalán közzétett videóban azt mondta: olyan papírt adtak a kezébe, amelyből az derül ki, hogy a Puskás Aréna alá kifejezetten a miniszterelnök számára építenének alagutat, a beruházást pedig titkosítanák.

Stummert később feljelentette Tényi István, de a főügyészség ezt elutasította arra hivatkozva, hogy semmi titkosat nem mondott el a jobbikos képviselő.