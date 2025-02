Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9f0e8c44-08d1-4835-a417-cc172af9cbbb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Flying Ship nevű repülő drónhajó egy már régóta létező technológiára épült, ami így jelentősen segítheti a rövid távú tengeri áruszállítást. Ráadásul mindezt gyorsan és olcsón tenné.","shortLead":"A Flying Ship nevű repülő drónhajó egy már régóta létező technológiára épült, ami így jelentősen segítheti a rövid távú...","id":"20250212_flying-ship-repulo-dronhajo-aruszallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f0e8c44-08d1-4835-a417-cc172af9cbbb.jpg","index":0,"item":"19a6d84b-4a42-42b5-8a73-4763b2577756","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_flying-ship-repulo-dronhajo-aruszallitas","timestamp":"2025. február. 12. 11:03","title":"Olcsó repülő drónhajó szállíthat rakományt a víz felett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86452295-2c6a-4352-83e9-04d6eeb0a7f8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"5 milliárd dollárt vonna be a vállalat a részvénykibocsátással.","shortLead":"5 milliárd dollárt vonna be a vállalat a részvénykibocsátással.","id":"20250212_catl-hongkong-tozsde-debrecen-gyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86452295-2c6a-4352-83e9-04d6eeb0a7f8.jpg","index":0,"item":"8238892b-29ac-4dbc-8cab-7c24e6104dbe","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_catl-hongkong-tozsde-debrecen-gyar","timestamp":"2025. február. 12. 10:20","title":"Hongkongi tőzsdére menne a CATL, hogy finanszírozza a debreceni gyár építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d944c85-ee95-4d3f-94e8-fbe5100b8f1b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A német gyártó legújabb Dakar tematikájú modellje várhatóan 541 lóerős hibrid hajtáslánccal támad.","shortLead":"A német gyártó legújabb Dakar tematikájú modellje várhatóan 541 lóerős hibrid hajtáslánccal támad.","id":"20250213_erosebb-uj-911-dakar-sportkocsival-lepi-meg-a-rajongokat-a-porsche","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d944c85-ee95-4d3f-94e8-fbe5100b8f1b.jpg","index":0,"item":"afdf3a53-4e41-40d8-a980-e7584c0d748d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_erosebb-uj-911-dakar-sportkocsival-lepi-meg-a-rajongokat-a-porsche","timestamp":"2025. február. 13. 06:41","title":"Erősebb új 911 Dakar sportkocsival lepi meg a rajongókat a Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1f0acb-a733-42a8-a93a-8e700a054a7f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korlátozásokkal ugyan, de rövidesen már azok is készíthetnek elemzéseket a ChatGPT-vel, akik nem szeretnének fizetni a legdrágább csomagért. Más változtatásokat is bejelentett Sam Altman, a cég vezérigazgatója.","shortLead":"Korlátozásokkal ugyan, de rövidesen már azok is készíthetnek elemzéseket a ChatGPT-vel, akik nem szeretnének fizetni...","id":"20250213_openai-chatgpt-deep-research-ingyenes-modellek-egyszerusites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b1f0acb-a733-42a8-a93a-8e700a054a7f.jpg","index":0,"item":"4a89a1ec-3ad8-4a60-a8a6-de839e7ecf61","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_openai-chatgpt-deep-research-ingyenes-modellek-egyszerusites","timestamp":"2025. február. 13. 15:03","title":"Havi 80 000 forint helyett hamarosan ingyen is használhatja az OpenAI nagy dobását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467057e9-0dbe-4737-83a5-c5b263f20638","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 6 millió forintos kölcsönösszeg felvételéhez legalább nettó 250 ezer forintos jövedelemre lehet szükség.","shortLead":"A 6 millió forintos kölcsönösszeg felvételéhez legalább nettó 250 ezer forintos jövedelemre lehet szükség.","id":"20250212_Ekkora-fizetes-alatt-eselye-sincs-ingatlantamogatashoz-jutni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/467057e9-0dbe-4737-83a5-c5b263f20638.jpg","index":0,"item":"6e1bcc74-74eb-47bc-bb74-22b4d97e3883","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250212_Ekkora-fizetes-alatt-eselye-sincs-ingatlantamogatashoz-jutni","timestamp":"2025. február. 12. 12:10","title":"Ekkora fizetés alatt esélye sincs ingatlantámogatáshoz jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De legalább nagyon hideg nem lesz.","shortLead":"De legalább nagyon hideg nem lesz.","id":"20250213_idojaras-elorejelzes-meteorologia-havazas-onos-eso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a.jpg","index":0,"item":"8ccf08ab-4dd0-4475-95da-7a643ce792cf","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_idojaras-elorejelzes-meteorologia-havazas-onos-eso","timestamp":"2025. február. 13. 05:11","title":"Előbb havazást, aztán ónos esőt hozhat a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72828cc-7192-438f-97e1-4818963e50ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Bizottság az Újságírók Védelméért friss jelentése szerint már 2025-ben is legalább hat újságíróval végeztek.","shortLead":"A Bizottság az Újságírók Védelméért friss jelentése szerint már 2025-ben is legalább hat újságíróval végeztek.","id":"20250212_CPJ-gyilkossag-sajto-ujsagiro-megol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b72828cc-7192-438f-97e1-4818963e50ca.jpg","index":0,"item":"af9364e1-9100-4969-8ef4-58dc5deefcfd","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_CPJ-gyilkossag-sajto-ujsagiro-megol","timestamp":"2025. február. 12. 20:45","title":"CPJ: Rekordszámú újságírót öltek meg 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c3bcd9-80ef-4042-bef0-bc0badc1dfb4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Újabb légicsapás jöhet, miután októberben kiiktatta az iráni légvédelmet az izraeli légierő. Amerikai támogatással támadhatják a nukleáris létesítményeket, azonban Trump erre még nem adott engedélyt.","shortLead":"Újabb légicsapás jöhet, miután októberben kiiktatta az iráni légvédelmet az izraeli légierő. Amerikai támogatással...","id":"20250213_amerikai-hirszerzes-izrael-legicsapas-iran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1c3bcd9-80ef-4042-bef0-bc0badc1dfb4.jpg","index":0,"item":"6e9144ed-cece-41d7-abfa-b1c0fcc31849","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_amerikai-hirszerzes-izrael-legicsapas-iran","timestamp":"2025. február. 13. 12:24","title":"Amerikai hírszerzés: Izrael légicsapást mérhet Iránra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]