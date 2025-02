Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"49540e55-dcda-4bcc-8467-50f513d156c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Al Bano szerint a nyár végén, ősz elején lenne a rendezvény, amivel az orosz–ukrán háború végét ünneplik majd. ","shortLead":"Al Bano szerint a nyár végén, ősz elején lenne a rendezvény, amivel az orosz–ukrán háború végét ünneplik majd. ","id":"20250217_Albano-Carrisi-orosz-ukran-haboru-beke-felkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49540e55-dcda-4bcc-8467-50f513d156c9.jpg","index":0,"item":"7b75122e-3ca8-4ac0-acb1-5800c60e2c97","keywords":null,"link":"/elet/20250217_Albano-Carrisi-orosz-ukran-haboru-beke-felkeres","timestamp":"2025. február. 17. 12:53","title":"Micsoda karrier: Gulyás Gergely esküvője után Moszkvába hívták az orosz–ukrán háború lezárását megünnepelni az olasz énekest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489c65b7-bf14-419a-98c5-dbc3db3addd5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hasonlóan beteríti az erőszakoskodókat a festék, mint a bankautomaták fosztogatásánál. ","shortLead":"Hasonlóan beteríti az erőszakoskodókat a festék, mint a bankautomaták fosztogatásánál. ","id":"20250217_Tesla-kabellopas-tintapatron-vedekeznek-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/489c65b7-bf14-419a-98c5-dbc3db3addd5.jpg","index":0,"item":"93b604f5-f1d7-4905-b714-e7d577b83a04","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Tesla-kabellopas-tintapatron-vedekeznek-video","timestamp":"2025. február. 17. 09:59","title":"Elege lett a Teslának a töltőkábellopásokból, tintapatronnal védekeznek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A K&H 2024 második féléves innovációs index kutatása szerint a magyar vállalatok innovációs aktivitása nagyot zuhant az elmúlt időszakban. A megvalósult innováció alindex jelentős csökkenést mutatott, a digitalizáció is megtorpanni látszik, ahogy kimerülni tűnik a mesterségesintelligencia-láz is. A visszaesésért részben a gazdasági környezet okolható.","shortLead":"A K&H 2024 második féléves innovációs index kutatása szerint a magyar vállalatok innovációs aktivitása nagyot...","id":"20250217_kh-magyar-cegek-digitalis-atalakulasi-mutatoja-2024-h2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017.jpg","index":0,"item":"24012e11-0fd8-4f0e-a45d-8fc849e3d8a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_kh-magyar-cegek-digitalis-atalakulasi-mutatoja-2024-h2","timestamp":"2025. február. 17. 10:03","title":"Valami rossz történik a magyar cégeknél, mélybe zuhant egy fontos mutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f558243-5a37-46b7-874b-a6c0f7636d80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapítványhoz várhatóan évente 18-20 ezer kérelem érkezhet, és mintegy 50 milliárd forint értékben nyújthat támogatást.","shortLead":"Az alapítványhoz várhatóan évente 18-20 ezer kérelem érkezhet, és mintegy 50 milliárd forint értékben nyújthat...","id":"20250217_egyedi-gyogyszerkerelem-alapitvany-batthiany-strattman-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f558243-5a37-46b7-874b-a6c0f7636d80.jpg","index":0,"item":"04cc62fe-7eb0-4e77-847c-3b917ae0d741","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_egyedi-gyogyszerkerelem-alapitvany-batthiany-strattman-alapitvany","timestamp":"2025. február. 17. 08:39","title":"Rejtély, pontosan hogyan működik majd az egyedi gyógyszerkérelmeket elbíráló alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kedden Rijádban a háború kitörése óta először ül le tárgyalni az orosz és az amerikai külügyminiszter, ahol többek között egy Vlagyimir Putyin és Donald Trump közötti csúcstalálkozót is előkészítenének.","shortLead":"Kedden Rijádban a háború kitörése óta először ül le tárgyalni az orosz és az amerikai külügyminiszter, ahol többek...","id":"20250217_oroszorszag-ukrajna-szaud-arabia-targyalas-szergej-lavrov-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a.jpg","index":0,"item":"6e9b271b-dd26-407c-9a52-937656ccf073","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_oroszorszag-ukrajna-szaud-arabia-targyalas-szergej-lavrov-usa","timestamp":"2025. február. 17. 13:47","title":"Oroszország Lavrovot küldi az amerikaiakkal tárgyalni, szerinte az EU-nak nincs helye az asztalnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa655cc-1ca3-464a-9b0d-f7198d6c24c8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A peronon zarándokok tömegében történt a szerencsétlenség.","shortLead":"A peronon zarándokok tömegében történt a szerencsétlenség.","id":"20250216_Tucatnyi-embert-tapostak-halalra-Ujdelhi-fopalyaudvaran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0aa655cc-1ca3-464a-9b0d-f7198d6c24c8.jpg","index":0,"item":"f5d33026-e693-4b53-b075-27a6df6472e0","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_Tucatnyi-embert-tapostak-halalra-Ujdelhi-fopalyaudvaran","timestamp":"2025. február. 16. 09:14","title":"Tucatnyi embert tapostak halálra Újdelhi főpályaudvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e56156-c554-4fa3-8001-7c355014bb1a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250216_mikrosuto-tevhitek-kh-bank-atm-nfc-meta-mi-torrent-lg-klima-musk-openai-felvasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78e56156-c554-4fa3-8001-7c355014bb1a.jpg","index":0,"item":"740d2b9b-0dbc-433b-9643-d54f59194788","keywords":null,"link":"/tudomany/20250216_mikrosuto-tevhitek-kh-bank-atm-nfc-meta-mi-torrent-lg-klima-musk-openai-felvasarlas","timestamp":"2025. február. 16. 12:00","title":"Ez történt: Megdőlt a mikrosütőkkel kapcsolatos tévhit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0cd9b8-e28d-4dcd-8e55-caeb2fa4c3c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pravind Kumar Jugnauth tagadja az ellene felhozott vádakat.","shortLead":"Pravind Kumar Jugnauth tagadja az ellene felhozott vádakat.","id":"20250217_Orizetbe-vettek-Mauritius-volt-kormanyfojet-akit-penzmosassal-vadolnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a0cd9b8-e28d-4dcd-8e55-caeb2fa4c3c4.jpg","index":0,"item":"8480d371-fb0c-44b2-b938-b870e37e3dc9","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Orizetbe-vettek-Mauritius-volt-kormanyfojet-akit-penzmosassal-vadolnak","timestamp":"2025. február. 17. 06:47","title":"Őrizetbe vették Mauritius volt kormányfőjét, akit pénzmosással vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]