Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6efad745-e253-4b5c-89ef-bdfff142d429","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A ködös, jeges szakaszon egymás után ütköztek az autók a kialakult torlódásba. ","shortLead":"A ködös, jeges szakaszon egymás után ütköztek az autók a kialakult torlódásba. ","id":"20250211_tomegkarambol-Kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6efad745-e253-4b5c-89ef-bdfff142d429.jpg","index":0,"item":"c783f0e2-974c-4d6d-93a5-e77fecba2ec1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_tomegkarambol-Kina","timestamp":"2025. február. 11. 08:21","title":"Több mint 100 autó csapódott egymásnak egy kínai hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2a87ba-19ae-4fdf-bd0e-c3a030151947","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A legnagyobb tetem egy 15 kilós harcsáé volt. Az okokat még vizsgálják.","shortLead":"A legnagyobb tetem egy 15 kilós harcsáé volt. Az okokat még vizsgálják.","id":"20250212_tata-altal-er-tomeges-halpusztulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b2a87ba-19ae-4fdf-bd0e-c3a030151947.jpg","index":0,"item":"92c2adab-3848-4514-a25f-de719ab98f8e","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_tata-altal-er-tomeges-halpusztulas","timestamp":"2025. február. 12. 14:22","title":"Tömegesen pusztulnak a halak az Által-ér tatai szakaszán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"A Szvetofor nevű orosz diszkont áruházlánc több tucat boltját zárták be számos oroszországi régióban egyelőre ideiglenesen, miután a hatóságok közegészségügyi és egyéb súlyos szabálytalanságokat fedeztek fel az üzletekben. A Szvetofor – Mere és My Price márkanév alatt – több nyugat-európai országban is jelen van, és valószínűleg Magyarországon is meg kíván jelenni. A hazai botrány hátrányosan érintheti a külföldi terjeszkedési terveket. ","shortLead":"A Szvetofor nevű orosz diszkont áruházlánc több tucat boltját zárták be számos oroszországi régióban egyelőre...","id":"20250212_Sorra-zarjak-be-a-Magyarorszagon-is-terjeszkedni-akaro-Mere-orosz-diszkontlanc-boltjait-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f.jpg","index":0,"item":"7e3e3832-81f2-4a3d-ab11-b3a72290ad28","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Sorra-zarjak-be-a-Magyarorszagon-is-terjeszkedni-akaro-Mere-orosz-diszkontlanc-boltjait-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 04:50","title":"Sorra zárják be a Magyarországon is terjeszkedni akaró Mere orosz diszkontlánc boltjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86452295-2c6a-4352-83e9-04d6eeb0a7f8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"5 milliárd dollárt vonna be a vállalat a részvénykibocsátással.","shortLead":"5 milliárd dollárt vonna be a vállalat a részvénykibocsátással.","id":"20250212_catl-hongkong-tozsde-debrecen-gyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86452295-2c6a-4352-83e9-04d6eeb0a7f8.jpg","index":0,"item":"8238892b-29ac-4dbc-8cab-7c24e6104dbe","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_catl-hongkong-tozsde-debrecen-gyar","timestamp":"2025. február. 12. 10:20","title":"Hongkongi tőzsdére menne a CATL, hogy finanszírozza a debreceni gyár építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa2030c-a59d-423e-ae32-bcf57cbe840f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A baktériumok segíthetnek lebontani a veszélyes örök vegyi anyagokat, bár a módszer még nem tökéletes, de ígéretes.","shortLead":"A baktériumok segíthetnek lebontani a veszélyes örök vegyi anyagokat, bár a módszer még nem tökéletes, de ígéretes.","id":"20250211_orok-vegyi-anyagok-pfa-lebontasa-bakterium-f11","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aa2030c-a59d-423e-ae32-bcf57cbe840f.jpg","index":0,"item":"2728dd6e-3198-4643-ad9a-25c81e9e5390","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_orok-vegyi-anyagok-pfa-lebontasa-bakterium-f11","timestamp":"2025. február. 11. 08:03","title":"Találtak egy baktériumot, ami egész egyszerűen megeszi a mérgező örök vegyi anyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0249099a-44f5-47de-a241-c8f2d2dc04fc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szarajevóban egy halálos földcsuszamlás, Podgoricában merényletek miatt követelnek magyarázatot.","shortLead":"Szarajevóban egy halálos földcsuszamlás, Podgoricában merényletek miatt követelnek magyarázatot.","id":"20250210_egyetemistak-tuntetes-szerbia-bosznia-montenegro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0249099a-44f5-47de-a241-c8f2d2dc04fc.jpg","index":0,"item":"a14023a2-752d-4f8d-9f25-b60fa5c8afc9","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_egyetemistak-tuntetes-szerbia-bosznia-montenegro","timestamp":"2025. február. 10. 21:22","title":"Szerb mintára tüntetnek az egyetemisták Boszniában és Montenegróban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c34f6f1-492f-493a-88d7-d8dc6e373aa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézménybe az álláshirdetések szerint több osztályvezető főorvost is keresnek.","shortLead":"Az intézménybe az álláshirdetések szerint több osztályvezető főorvost is keresnek.","id":"20250211_mezotur-korhaz-szuleszet-orvoshiany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c34f6f1-492f-493a-88d7-d8dc6e373aa3.jpg","index":0,"item":"e0eb1438-04e0-42c1-abd8-87176250f7b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_mezotur-korhaz-szuleszet-orvoshiany","timestamp":"2025. február. 11. 11:46","title":"Márciustól nem lehet szülni a mezőtúri kórházban orvoshiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffdaa4fe-27bd-431a-8be6-5f05dbda6632","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Miután visszautasított egy vizsgálatot, az ukrán hadsereg felbontotta a szerződését, és hazatért. A férfit a családja jelentette fel.","shortLead":"Miután visszautasított egy vizsgálatot, az ukrán hadsereg felbontotta a szerződését, és hazatért. A férfit a családja...","id":"20250211_vademeles-zsoldos-emberoles-elokeszulete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffdaa4fe-27bd-431a-8be6-5f05dbda6632.jpg","index":0,"item":"6112782b-345b-4528-9955-4741f3c13cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_vademeles-zsoldos-emberoles-elokeszulete","timestamp":"2025. február. 11. 10:17","title":"Vádat emeltek egy magyar férfi ellen, aki zsoldosnak állt Ukrajnában, majd végezni akart a testvérével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]