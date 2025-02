Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2ab216ba-b9fb-4dff-9af4-2e0b97f9fc02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pósfai Gábor 19 évig vezette a Decathlont, most a Tisza operatív vezetőjeként kezdett el dolgozni. Magyar Péter személyével kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, sosem érezte azt, hogy Magyar le akarná őt uralni.","shortLead":"Pósfai Gábor 19 évig vezette a Decathlont, most a Tisza operatív vezetőjeként kezdett el dolgozni. Magyar Péter...","id":"20250219_A-Tisza-operativ-igazgatoja-szerint-nem-tudjak-teljesen-kiszurni-a-partba-beszivargo-teglakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ab216ba-b9fb-4dff-9af4-2e0b97f9fc02.jpg","index":0,"item":"7aa06adb-2e4a-4488-8592-ebaf81f83ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_A-Tisza-operativ-igazgatoja-szerint-nem-tudjak-teljesen-kiszurni-a-partba-beszivargo-teglakat","timestamp":"2025. február. 19. 09:57","title":"A Tisza operatív igazgatója szerint nem tudják teljesen kiszűrni a pártba beszivárgó téglákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városban alig egy hónappal ezelőtt történt hasonló tragédia.","shortLead":"A városban alig egy hónappal ezelőtt történt hasonló tragédia.","id":"20250218_Ismet-vonat-ele-ugrott-egy-diaklany-Tatabanyan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad.jpg","index":0,"item":"3e4803b9-c9e7-4b62-81b1-30d63b12a4d4","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Ismet-vonat-ele-ugrott-egy-diaklany-Tatabanyan","timestamp":"2025. február. 18. 14:35","title":"Ismét vonat elé ugrott egy diáklány Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded5334e-c442-4966-bfff-0b1229db3347","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A korábban vártnál magasabb inflációval számolnak az MBH bank elemzői, ami viszont óvatos kamatpolitikát, ezzel pedig stabilizálódó forintot hozhat. Ahhoz azonban kisebb csoda kellene, hogy 400 alá menjen az euró ára.","shortLead":"A korábban vártnál magasabb inflációval számolnak az MBH bank elemzői, ami viszont óvatos kamatpolitikát, ezzel pedig...","id":"20250219_MBH-gdp-makrogazdasag-prognozis-arokszallasi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ded5334e-c442-4966-bfff-0b1229db3347.jpg","index":0,"item":"be6d3e58-8a67-4a3f-a1b2-c2e509a031cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_MBH-gdp-makrogazdasag-prognozis-arokszallasi","timestamp":"2025. február. 19. 13:35","title":"MBH: Messze a repülőrajttól a magyar gazdaság, de egy békekötés sokat segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7cf43d6-3b7a-4b91-8f85-956840a21e0c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A sertések életük során akár hatszor is újra tudják növeszteni a fogaikat, ezt a tudást igyekszik megérteni egy kutatócsapat. A cél, hogy emberek is képesek legyenek erre.","shortLead":"A sertések életük során akár hatszor is újra tudják növeszteni a fogaikat, ezt a tudást igyekszik megérteni...","id":"20250218_fogak-ujranovesztese-sertesek-kiserlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7cf43d6-3b7a-4b91-8f85-956840a21e0c.jpg","index":0,"item":"f4661238-3f6a-444a-aa6f-103546425d42","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_fogak-ujranovesztese-sertesek-kiserlet","timestamp":"2025. február. 18. 09:03","title":"Életük során hatszor is újra tudják növeszteni a fogaikat: egy sertésnyi lépéssel közelebb került az emberiség a foggondok megoldásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A látogatást a szolidaritás jegyében teszik majd, mivel harmadik évfordulójához közeledik Oroszország Ukrajna elleni háborúja. A találkozó azonban valószínűleg attól sem független, hogy az elmúlt napok arról szóltak: Washington kihagyná Európát a béketárgyalásokból.","shortLead":"A látogatást a szolidaritás jegyében teszik majd, mivel harmadik évfordulójához közeledik Oroszország Ukrajna elleni...","id":"20250217_Europai-vezetok-Kijevbe-latogatnak-a-jovo-heten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"0c34a83b-26cd-440a-80fb-3fb39a34cf70","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Europai-vezetok-Kijevbe-latogatnak-a-jovo-heten","timestamp":"2025. február. 17. 16:14","title":"Kijevbe látogat a jövő héten az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76565e6e-ee72-44cd-ba9c-cead55274072","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A várost megszálló turistákról a Corriere della Sera tett közzé egy riasztó videót.","shortLead":"A várost megszálló turistákról a Corriere della Sera tett közzé egy riasztó videót.","id":"20250218_velence-karneval-tomegnyomor-turistak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76565e6e-ee72-44cd-ba9c-cead55274072.jpg","index":0,"item":"54c53f0e-a28d-42d0-9db5-a5489a77c445","keywords":null,"link":"/elet/20250218_velence-karneval-tomegnyomor-turistak","timestamp":"2025. február. 18. 14:01","title":"Tömegnyomor Velencében: videón, ahogy a karnevál első hétvégéje megbénította a várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7882e98-cc27-4a82-9d0b-ae06b70bb1db","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A banki adataira utaznak a csalók egy új átverésben, melyben látszólag 10 eurós utalványokat lehet elnyerni. ","shortLead":"A banki adataira utaznak a csalók egy új átverésben, melyben látszólag 10 eurós utalványokat lehet elnyerni. ","id":"20250217_wizzair-adathalasz-email-atveres-utalvany-banki-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7882e98-cc27-4a82-9d0b-ae06b70bb1db.jpg","index":0,"item":"7cf83756-e450-430d-87af-28af6d7ab10b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_wizzair-adathalasz-email-atveres-utalvany-banki-adatok","timestamp":"2025. február. 17. 15:56","title":"A Wizz Air nevével terjed egy veszélyes csalás – ha ilyen levelet kapott, törölje azonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0b3a60-9b08-43a4-89f1-bb03ee55d4fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A külföldi sztárokkal készült interjúiról ismert újságíró 76 éves volt. ","shortLead":"A külföldi sztárokkal készült interjúiról ismert újságíró 76 éves volt. ","id":"20250218_meghalt-navai-aniko-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f0b3a60-9b08-43a4-89f1-bb03ee55d4fa.jpg","index":0,"item":"dfff3b4d-9e8f-4f6c-ab14-dfbd35cb37ee","keywords":null,"link":"/elet/20250218_meghalt-navai-aniko-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 09:02","title":"Meghalt Návai Anikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]