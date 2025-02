Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a7cdd0fa-9d13-4d0a-8f1c-8849306e2c45","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nem sikerült.","shortLead":"Nem sikerült.","id":"20250225_kolumbia-kokain-csempesz-repuloter-amszterdam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7cdd0fa-9d13-4d0a-8f1c-8849306e2c45.jpg","index":0,"item":"63dc62b8-7dac-4b0d-b51a-ac37e3e7b065","keywords":null,"link":"/elet/20250225_kolumbia-kokain-csempesz-repuloter-amszterdam","timestamp":"2025. február. 25. 11:55","title":"Videó: Parókájában csempészett volna kokaint Kolumbiából Amszterdamba egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8424caf3-5979-44e6-bf48-dcf9326fd12c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pikó András szerint a kormánylap a legkiszolgáltatottabb emberek méltóságát is megsértette.","shortLead":"Pikó András szerint a kormánylap a legkiszolgáltatottabb emberek méltóságát is megsértette.","id":"20250226_magyar-nemzet-jozsefvaros-szavazatvasarlas-helyreigazitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8424caf3-5979-44e6-bf48-dcf9326fd12c.jpg","index":0,"item":"83b1d7d0-d4cb-48f0-9527-dd2f7425e193","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_magyar-nemzet-jozsefvaros-szavazatvasarlas-helyreigazitas","timestamp":"2025. február. 26. 13:47","title":"A Magyar Nemzet beismerte, hogy alaptalanul vádolta szavazatvásárlással a józsefvárosi önkormányzatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793085a4-532e-4c57-b3b7-69692cc8d41f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztráliában is veszélyesnek találták az orosz Kaspersky termékeit, heteken belül mindenhonnan el kell távolítani őket.","shortLead":"Ausztráliában is veszélyesnek találták az orosz Kaspersky termékeit, heteken belül mindenhonnan el kell távolítani őket.","id":"20250225_kaspersky-betiltas-ausztral-kormanyzat-orosz-virusirto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/793085a4-532e-4c57-b3b7-69692cc8d41f.jpg","index":0,"item":"7a4049ad-d4f1-47bb-bcf7-cb82838c13d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_kaspersky-betiltas-ausztral-kormanyzat-orosz-virusirto","timestamp":"2025. február. 25. 14:03","title":"„Elfogadhatatlan biztonsági kockázatot jelent” az orosz vírusirtó, újabb országban jelentették be tiltást a Kasperskyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf3fea3-f9f1-453f-bb28-bfa054d38a60","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Magyar Péter pártkongresszusán bemutatkozott Ruszin-Szendi Romulusz mint a Tisza új katonai szakpolitikusa, és abban máris igaza lett, hogy nekiesett a komplett NER. A fő üzenet, hogy a katona maradjon a karabélynál, megalapozott vélemény, még ha Ruszin esetében nem is áll meg. A honvédelmi miniszter attitűdje viszont legalább ekkora károkat képes okozni.","shortLead":"Magyar Péter pártkongresszusán bemutatkozott Ruszin-Szendi Romulusz mint a Tisza új katonai szakpolitikusa, és abban...","id":"20250225_ruszin-szendi-politizalas-szalay-bobrovniczky-katonaskodas-elemzes-honvedelem-politika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbf3fea3-f9f1-453f-bb28-bfa054d38a60.jpg","index":0,"item":"ddbe4dbf-77cf-43d3-b62c-6605315c5165","keywords":null,"link":"/360/20250225_ruszin-szendi-politizalas-szalay-bobrovniczky-katonaskodas-elemzes-honvedelem-politika","timestamp":"2025. február. 25. 11:53","title":"Politizálhat egy tábornok? És játszhat-e katonásdit a miniszter?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb5327a-9524-4373-b46a-938f1f1e8d0b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Miután megbeszélte Lázár János a készpénzhasználatról szóló Mi Hazánk-javaslatot, összeállt egy fotóra Toroczkai Lászlóval egy 1887-es térkép elé.","shortLead":"Miután megbeszélte Lázár János a készpénzhasználatról szóló Mi Hazánk-javaslatot, összeállt egy fotóra Toroczkai...","id":"20250225_nagy-magyarorszag-terkep-toroczkai-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cb5327a-9524-4373-b46a-938f1f1e8d0b.jpg","index":0,"item":"36a659c1-1775-48ec-a661-cbe1db3a44d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_nagy-magyarorszag-terkep-toroczkai-lazar-janos","timestamp":"2025. február. 25. 15:32","title":"Nagy-Magyarország térkép előtt pózolt Toroczkaival Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Trump 500 milliárd dollár értékben akar hozzájutni Ukrajnában található ritka ásványkincsekhez az amerikai katonai segítség ellentételezéseként.","shortLead":"Trump 500 milliárd dollár értékben akar hozzájutni Ukrajnában található ritka ásványkincsekhez az amerikai katonai...","id":"20250224_ukrajna-egyesult-allamok-asvanykincsek-haboru-katonai-segisegnyujtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751.jpg","index":0,"item":"4a13dfc2-7aad-4dc2-bfbc-2898d2e274e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_ukrajna-egyesult-allamok-asvanykincsek-haboru-katonai-segisegnyujtas","timestamp":"2025. február. 24. 17:42","title":"Karnyújtásnyira a megállapodás az ásványkincsekről szóló ukrán–amerikai tárgyalásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb5dd79-cd06-4860-ac28-1ba7a50ad274","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Tesla idén januárban kevesebb mint 10 ezer autót értékesített az öreg kontinensen, a francia eladások 63 százalékkal romlottak, és Kínában sem sokkal jobb a helyzet. ","shortLead":"A Tesla idén januárban kevesebb mint 10 ezer autót értékesített az öreg kontinensen, a francia eladások 63 százalékkal...","id":"20250226_bezuhantak-a-tesla-europai-eladasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddb5dd79-cd06-4860-ac28-1ba7a50ad274.jpg","index":0,"item":"0ecf4052-ff53-4167-95cd-f82e01875fa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_bezuhantak-a-tesla-europai-eladasai","timestamp":"2025. február. 26. 07:29","title":"Egyre kelendőbbek a villanyautók Európában, de a Tesla-eladások bezuhantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fe0636-d50b-4f6e-9da3-4e3939f619ec","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormány tisztában van vele, hogy az áfavisszaéléseket nem lehet megakadályozni.","shortLead":"A kormány tisztában van vele, hogy az áfavisszaéléseket nem lehet megakadályozni.","id":"20250226_Csaladban-marad-Gulyas-Gergely-a-nyugdijasok-afavisszateritese-korul-varhato-visszaelesekrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3fe0636-d50b-4f6e-9da3-4e3939f619ec.jpg","index":0,"item":"ab188fa2-17e0-4898-835c-3593f3d3ecf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_Csaladban-marad-Gulyas-Gergely-a-nyugdijasok-afavisszateritese-korul-varhato-visszaelesekrol","timestamp":"2025. február. 26. 12:09","title":"„Családban marad” – Gulyás Gergelyt nem zavarja, ha csalni fognak a nyugdíjasok áfa-visszatérítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]