Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4451c744-f8cf-4b88-9de5-e0c371b83a96","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bemutatták annak a hídnak a látványtervét, amit 2028-ban adhatnak át a forgalomnak az amerikai Maryland államban.","shortLead":"Bemutatták annak a hídnak a látványtervét, amit 2028-ban adhatnak át a forgalomnak az amerikai Maryland államban.","id":"20250225_baltimore-hid-baleset-latvanyterv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4451c744-f8cf-4b88-9de5-e0c371b83a96.jpg","index":0,"item":"8b6ce78b-5a5b-4625-a3c0-29006f676f2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_baltimore-hid-baleset-latvanyterv","timestamp":"2025. február. 25. 18:03","title":"Így néz majd ki az új baltimore-i híd, amit 2024-ben rombolt le egy teherhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73b2972-f289-4517-86f9-c598dcd803cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a januárban távozott amerikai nagykövet, amelyben tömören összefoglalta, hogy szerinte miért van veszélyben a demokrácia Magyarországon.","shortLead":"Interjút adott a januárban távozott amerikai nagykövet, amelyben tömören összefoglalta, hogy szerinte miért van...","id":"20250225_David-Pressmann-interju-Orban-Viktor-USA-Fidesz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e73b2972-f289-4517-86f9-c598dcd803cd.jpg","index":0,"item":"58785550-514c-41b3-a234-559b8ea16fa4","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_David-Pressmann-interju-Orban-Viktor-USA-Fidesz-ebx","timestamp":"2025. február. 25. 17:18","title":"David Pressman: Magyarországon nem konzervativizmus van, hanem korrupció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ea6a4c-8b82-4d3b-91ea-67561752a348","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A videót az „ÉLJEN SOKÁ AZ IGAZI KIRÁLY” felirat kíséri.","shortLead":"A videót az „ÉLJEN SOKÁ AZ IGAZI KIRÁLY” felirat kíséri.","id":"20250224_Trump-elnok-Elon-Musk-meztelen-labfejet-nyalogatja-egy-deep-fake-videon-ami-Washingtonban-is-korbejart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ea6a4c-8b82-4d3b-91ea-67561752a348.jpg","index":0,"item":"df0caaf3-0c57-4f6b-a603-d8f63296e76c","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Trump-elnok-Elon-Musk-meztelen-labfejet-nyalogatja-egy-deep-fake-videon-ami-Washingtonban-is-korbejart","timestamp":"2025. február. 24. 21:46","title":"Trump elnök Elon Musk meztelen lábfejét nyalogatja egy deepfake-videón, amely Washingtonban is körbejárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Elon Musk elszabadult hajóágyúhoz hasonló kormányzati munkája és orosz propagandának is beillő nemzetközi fellépése láttán mind többen tiltakoznak. A tiltakozás már elérte a cég vezetését is, az viszont kérdés, hogyan befolyásolja a Tesla hosszabb távú terveit.","shortLead":"Elon Musk elszabadult hajóágyúhoz hasonló kormányzati munkája és orosz propagandának is beillő nemzetközi fellépése...","id":"20250224_Bojkott-tesla-elon-muska-reszveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df.jpg","index":0,"item":"59475a34-f5c5-43ce-bdbb-db033ff7a1a0","keywords":null,"link":"/360/20250224_Bojkott-tesla-elon-muska-reszveny","timestamp":"2025. február. 24. 13:31","title":"„Add el Tesládat és Tesla-részvényeidet!” – Tényleg árthat Elon Musknak a cége elleni bojkott?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db02ab41-439b-442f-a65c-bbc0c55726ff","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kiskeresetűeknek is érdemi javulást jelent a kétgyermekes anyák szja-mentessége a GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzése szerint, de igazán jelentős hatás a felső 40 százalék esetében várható.","shortLead":"A kiskeresetűeknek is érdemi javulást jelent a kétgyermekes anyák szja-mentessége a GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzése...","id":"20250224_gki-szja-mentesseg-jovedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db02ab41-439b-442f-a65c-bbc0c55726ff.jpg","index":0,"item":"330277a8-c6fc-4943-befa-3b5fb96a69cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_gki-szja-mentesseg-jovedelem","timestamp":"2025. február. 25. 05:28","title":"GKI: Orbán legújabb osztogatásával is a gazdagabbak járnak jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d27815-29a5-4d12-a243-5773f2862944","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Röszkénél akadt fenn az értékes szállítmány.","shortLead":"Röszkénél akadt fenn az értékes szállítmány.","id":"20250224_Negyvenmillio-forintnyi-lopott-elektromos-biciklivel-kaptak-el-egy-furgont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09d27815-29a5-4d12-a243-5773f2862944.jpg","index":0,"item":"c181d9f1-b597-4585-b0dc-eb53c0ded19f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Negyvenmillio-forintnyi-lopott-elektromos-biciklivel-kaptak-el-egy-furgont","timestamp":"2025. február. 24. 16:21","title":"Negyvenmillió forintnyi lopott elektromos bringával kaptak el egy furgont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"988d5944-9414-44f8-a280-ba778114f60c","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Bár adtak át fejlesztéseket, a 2021-es ambiciózus magyar hidrogénstratégiáról kevés konkrétum derült ki eddig. Tavaly készül el az első, nem kísérleti és nem tesztcélú, értelmezhető kapacitású ipari hidrogénüzem, magánberuházásban, a Mol saját projektjeként. Logikus, hogy az olajcég lágymányosi központjában tartották az idei hidrogén-konferenciát. Sokat elárul azonban, hogy az ott előadó Lantos Csaba energiaügyi miniszter milyen újdonságokkal állt elő.","shortLead":"Bár adtak át fejlesztéseket, a 2021-es ambiciózus magyar hidrogénstratégiáról kevés konkrétum derült ki eddig. Tavaly...","id":"20250224_hydrogenopen-konferencia-megujulo-energia-zold-hidrogen-ipar-dekarbonizacioja-fenntarthatosag-mol-campus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/988d5944-9414-44f8-a280-ba778114f60c.jpg","index":0,"item":"db038638-16b2-4eff-ac62-eb1a8553200e","keywords":null,"link":"/360/20250224_hydrogenopen-konferencia-megujulo-energia-zold-hidrogen-ipar-dekarbonizacioja-fenntarthatosag-mol-campus","timestamp":"2025. február. 24. 17:00","title":"Négy éve van hidrogénstratégiánk, de mire mentünk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222b6bd0-e51e-406b-a9a4-05ae8ad7482c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy V6-os benzinmotor termeli az áramot egy dupla villanymotoros monstrumban.","shortLead":"Ilyen az, amikor egy V6-os benzinmotor termeli az áramot egy dupla villanymotoros monstrumban.","id":"20250226_34-tonnat-nyom-a-merlegen-az-uj-amerikai-hibrid-ram-ramcharger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/222b6bd0-e51e-406b-a9a4-05ae8ad7482c.jpg","index":0,"item":"59671b9c-6073-4e63-9342-05563a0cea6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_34-tonnat-nyom-a-merlegen-az-uj-amerikai-hibrid-ram-ramcharger","timestamp":"2025. február. 26. 06:41","title":"3,4 tonnát nyom a mérlegen az új amerikai hibrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]