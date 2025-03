Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a7882e98-cc27-4a82-9d0b-ae06b70bb1db","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A GVH egy 2019-ben lezárt vizsgálat utóellenőrzését végzi a légitársaságnál.","shortLead":"A GVH egy 2019-ben lezárt vizsgálat utóellenőrzését végzi a légitársaságnál.","id":"20250328_gazdasagi-versenyhivatal-utoellenorzes-wizz-air","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7882e98-cc27-4a82-9d0b-ae06b70bb1db.jpg","index":0,"item":"31aa9ebf-e5b6-4a7d-b7f2-1c3cbb140011","keywords":null,"link":"/kkv/20250328_gazdasagi-versenyhivatal-utoellenorzes-wizz-air","timestamp":"2025. március. 28. 12:01","title":"A versenyhivatal megint vizsgálódik a Wizz Airnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"2025-ben már akár 174 ezer forintnyi adó-visszatérítést kaphat az, akinek papírja van róla, hogy valamilyen súlyos betegségben szenved. Ezek több száz tételes listája a súlyos, csecsemőkori rendellenességektől kezdve, a daganatos megbetegedéseken át a laktózintoleranciáig terjed, az azonban a jogi szövegből nem derül ki, kinek a megítélésén múlik, elég súlyos-e egy betegség ahhoz, hogy kedvezményre jogosítson.","shortLead":"2025-ben már akár 174 ezer forintnyi adó-visszatérítést kaphat az, akinek papírja van róla, hogy valamilyen súlyos...","id":"20250326_sulyos-betegsegek-adokedvezmeny-lista-egeszsegugyi-szakmai-kollegium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751.jpg","index":0,"item":"a7026c14-b2a9-47c3-8dee-7842521fa849","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_sulyos-betegsegek-adokedvezmeny-lista-egeszsegugyi-szakmai-kollegium","timestamp":"2025. március. 28. 12:10","title":"Mitől függ, hogy jár-e adókedvezmény egy súlyos betegség után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1664960-5826-4a28-aba3-8b905ce2ce7b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Állítólag köze volt egy tüntetéshez, amin fellógattak egy Erdogant jelképező bábut, és a tudósításait is felhozták ellene. ","shortLead":"Állítólag köze volt egy tüntetéshez, amin fellógattak egy Erdogant jelképező bábut, és a tudósításait is felhozták...","id":"20250329_Terrorizmussal-gyanusitanak-es-orizetbe-vettek-sved-ujsagirot-Torokorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1664960-5826-4a28-aba3-8b905ce2ce7b.jpg","index":0,"item":"6265ecd3-0dd7-4779-a8a2-41b1737d13b2","keywords":null,"link":"/vilag/20250329_Terrorizmussal-gyanusitanak-es-orizetbe-vettek-sved-ujsagirot-Torokorszagban","timestamp":"2025. március. 29. 07:35","title":"Terrorizmussal gyanúsítanak és őrizetbe vettek egy svéd újságírót Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a37b1bb3-3061-4fd1-9494-06d9976aafd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadásban komolyabban senki sem sérült meg, a felső tagozatos fiú állítólag azért lőtte meg diáktársát, mert egy videójáték miatt összeveszett vele.","shortLead":"A támadásban komolyabban senki sem sérült meg, a felső tagozatos fiú állítólag azért lőtte meg diáktársát, mert...","id":"20250328_Airsoft-fegyverrel-lovoldozott-egy-fiu-egy-debreceni-altalanos-iskolaban-nyomoz-a-rendorseg-loves-tamadas-hajdu-bihar-iskolaor-igazgato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a37b1bb3-3061-4fd1-9494-06d9976aafd4.jpg","index":0,"item":"e870df48-8165-45d6-b0dc-29f50926cf80","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_Airsoft-fegyverrel-lovoldozott-egy-fiu-egy-debreceni-altalanos-iskolaban-nyomoz-a-rendorseg-loves-tamadas-hajdu-bihar-iskolaor-igazgato","timestamp":"2025. március. 28. 19:44","title":"Airsoft fegyverrel lövöldözött egy fiú egy debreceni általános iskolában, nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hazai munkaerőpiac stagnált az év elején, a foglalkoztatottság és a munkanélküliség lényegében változatlan, utóbbi 4,5 százalékon állt.","shortLead":"A hazai munkaerőpiac stagnált az év elején, a foglalkoztatottság és a munkanélküliség lényegében változatlan, utóbbi...","id":"20250328_Repulorajt-helyett-beragadt-a-munkanelkuliseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5.jpg","index":0,"item":"8c385c1d-1bf2-464a-bdbe-c87e585d1b07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250328_Repulorajt-helyett-beragadt-a-munkanelkuliseg","timestamp":"2025. március. 28. 08:30","title":"Repülőrajt helyett: beragadt a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0524ebf8-c732-4d69-bd34-a6a88654b1c5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egyre több kamasz iszik egyre többet az európai országokban – ott ahol hiányzik a megfelelő jogszabályi védelem és terápiás segítség. Ahol mindezt komolyan veszik, rohamosan javulnak a statisztikák. Magyar kamaszok a kormányzati kocsmatámogatás árnyékában.","shortLead":"Egyre több kamasz iszik egyre többet az európai országokban – ott ahol hiányzik a megfelelő jogszabályi védelem és...","id":"20250329_fiatalok-alkoholfogyasztas-gyerekvedelem-fuggoseg-pulse-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0524ebf8-c732-4d69-bd34-a6a88654b1c5.jpg","index":0,"item":"63f63afa-9433-4965-b165-86aee044977d","keywords":null,"link":"/elet/20250329_fiatalok-alkoholfogyasztas-gyerekvedelem-fuggoseg-pulse-ebx","timestamp":"2025. március. 29. 17:30","title":"Már a 12 évesek is alkoholizálnak, ha nincs, aki megvédje őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c249fe-a1e4-48a8-8521-7745c43cb885","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A magát helyalapú felhőszolgáltatóként meghatározó HERE pontosan rögzíti az útadatokat és precízen, utcaszinten gyűjti össze a panorámaképeket a világ számos országából, annak érdekében, hogy naprakész és részletgazdag digitális térképeket jelenítsen meg.","shortLead":"A magát helyalapú felhőszolgáltatóként meghatározó HERE pontosan rögzíti az útadatokat és precízen, utcaszinten gyűjti...","id":"20250329_here-magyarorszag-3d-terkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2c249fe-a1e4-48a8-8521-7745c43cb885.jpg","index":0,"item":"f51d2cd3-840e-4a81-9117-9a3895ce6dfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_here-magyarorszag-3d-terkep","timestamp":"2025. március. 29. 10:03","title":"Indulnak az autók a magyar utakra, minden korábbinál fejlettebb 3D-s térkép készülhet Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aae7a4-9df6-4ea1-91f1-18992d3cd161","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Még egy kívánság című romkomot ősszel kezdik forgatni. ","shortLead":"A Még egy kívánság című romkomot ősszel kezdik forgatni. ","id":"20250328_Dobo-Kata-uj-film-Meg-egy-kivansag-Nemzeti-Filmintezet-1-milliard-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61aae7a4-9df6-4ea1-91f1-18992d3cd161.jpg","index":0,"item":"0a477395-a71a-4168-8836-4f94d412d385","keywords":null,"link":"/elet/20250328_Dobo-Kata-uj-film-Meg-egy-kivansag-Nemzeti-Filmintezet-1-milliard-tamogatas","timestamp":"2025. március. 28. 10:25","title":"Több mint egymilliárd forintos támogatással készülhet Dobó Kata új rendezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]