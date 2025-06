Hévízen bezárták a Tófürdő központi épületét. A Termál Online néhány nappal ezelőtt számolt be egy hévízi közmeghallgatásról. Kiderült, hogy a bezárás komoly aggodalmat keltett a vendéglátósok és a magánszállásadók körében – és az is, hogy gyakorlatilag senki nem tud semmit. Beleértve Naszádos Péter polgármestert is, aki a közmeghallgatáson így fogalmazott: „Ha huszonhatodszor kérdezitek meg, akkor is ugyanazt tudom mondani.”

A főépületet már márciusban lezárták, de akkor még ideiglenes intézkedésként tálalták a döntést. „Intézményünk vezetése 2025. március 18-án úgy döntött, hogy a Tófürdő központi fürdőépülete nem látogatható. Az épületet vizsgáló szakértői jelentés megállapítása szerint az épület szerkezetének statikai állapota nem teszi lehetővé, hogy a fürdőépület a továbbiakban vendégeket fogadjon” – áll a Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő közleményében.

A polgármester információi szerint átmeneti megoldásként egy úszó szigetet alakítanak ki a főépület kiváltására – írja a Nyugat.hu. Egy ilyen megoldás körülbelül egymilliárd forintba kerülne, és ha minden jól megy, jövő tavaszra el is készülhet.

A helyzetet – és az információáramlást – tovább bonyolítja, hogy a hévízi Tófürdőnek papíron már semmi köze nincs a városhoz. 2013-ig Hévíz városa kisebbségi tulajdonrésszel rendelkezett a fürdőt üzemeltető gazdasági társaságban, de ezt követően az egész létesítmény az állami tulajdonban lévő kórház fennhatósága alá került.