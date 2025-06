Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cda95c2e-38de-4338-a0a2-dbf34d85dc26","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Tavaszi agytakarítás, nettó ocsmányság, vak és tudatlan politizálás, észbontó élet, világuralomra törő techguruk – Farkas Zoltán ajánlja az e heti HVG-t. ","shortLead":"Tavaszi agytakarítás, nettó ocsmányság, vak és tudatlan politizálás, észbontó élet, világuralomra törő techguruk –...","id":"20250612_Farkas-Zoltan-Tavaszi-agytakaritas-HVG-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cda95c2e-38de-4338-a0a2-dbf34d85dc26.jpg","index":0,"item":"324f1658-3102-4ba5-9d6c-9e3a87e96dc0","keywords":null,"link":"/360/20250612_Farkas-Zoltan-Tavaszi-agytakaritas-HVG-Fulszoveg","timestamp":"2025. június. 12. 08:00","title":"„Béke van még, de végletesen alá van aknázva”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bce436-f38b-4d15-a6ab-7820342c3342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint „baj van a toronyban”, Magyar drogtesztnek vetné alá Rogánt és Deutschot.","shortLead":"A miniszterelnök szerint „baj van a toronyban”, Magyar drogtesztnek vetné alá Rogánt és Deutschot.","id":"20250610_Orban-Viktor-Magyar-Peter-drog-alkohol-elhizas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6bce436-f38b-4d15-a6ab-7820342c3342.jpg","index":0,"item":"f5938db6-de6b-4b53-b7c8-cb50015011e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Orban-Viktor-Magyar-Peter-drog-alkohol-elhizas-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 13:27","title":"Orbán azt állította a Harcosok Klubjában, hogy Magyar drogozik, válaszul a Tisza elnöke közölte, hogy bármikor elmegy drogtesztre, ha jön Rogán, Deutsch, Szájer és Habony is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6210dd-4688-401a-86e4-3907059af4cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindez megfelel az európai előírásoknak, állítja a MÁV. ","shortLead":"Mindez megfelel az európai előírásoknak, állítja a MÁV. ","id":"20250610_mav-szekesfehervari-vonal-vonatszam-vonatinfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f6210dd-4688-401a-86e4-3907059af4cd.jpg","index":0,"item":"700aa2eb-7e1f-4b29-8693-8745912c4172","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_mav-szekesfehervari-vonal-vonatszam-vonatinfo","timestamp":"2025. június. 10. 17:25","title":"A székesfehérvári vonalon történtek miatt egyes járatok vonatszámot váltottak, így nem látszódtak a vonatinformációs rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6526a303-8ab7-4f43-806b-77e1214d7fa5","c_author":"Köves Margit","category":"360","description":"Banu Mushtaq indiai írónő Heart Lamp című könyvét Deepa Bhashthi fordította angolra, a díjat ő is megkapta. Először fordul elő az is, hogy novelláskötetért adnak Nemzetközi Booker-díjat. Ezt az elismerést olyan műért lehet megkapni, amely angol nyelven is megjelent. Mushtaq novelláinak főszereplői Karnataka állambeli, nehéz sorsú muszlim nők. Szeretettel Indiából sorozatunk írása.","shortLead":"Banu Mushtaq indiai írónő Heart Lamp című könyvét Deepa Bhashthi fordította angolra, a díjat ő is megkapta. Először...","id":"20250610_szeretettel-indiabol-nemzetkozi-booker-dijat-kannada-nyelv-banu-mushtaq","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6526a303-8ab7-4f43-806b-77e1214d7fa5.jpg","index":0,"item":"79f18a28-247e-4fc6-9892-3c817e21e6de","keywords":null,"link":"/360/20250610_szeretettel-indiabol-nemzetkozi-booker-dijat-kannada-nyelv-banu-mushtaq","timestamp":"2025. június. 10. 18:03","title":"„Mire jobban körülnéztem, már hat gyerekem volt” – először kapott Nemzetközi Booker-díjat egy eredetileg kannada nyelven írt könyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi visszaesőnek számít, személye nem volt ismeretlen a hatóságok előtt. ","shortLead":"A férfi visszaesőnek számít, személye nem volt ismeretlen a hatóságok előtt. ","id":"20250610_taxis-keses-fenyegetes-korozes-elfogas-felvetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070.jpg","index":0,"item":"67fa68c2-cc0b-4ed0-b9f4-b05d32652d08","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_taxis-keses-fenyegetes-korozes-elfogas-felvetel","timestamp":"2025. június. 10. 17:02","title":"„Itt van!” – videón, ahogy ismerősénél bukkantak rá a rendőrök a taxist késsel megfenyegető férfira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6512191-cacf-417a-92a4-c64eaff58e07","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő egy interjúban elmondta: ő harmadik gyerekként született a családjában, de az egyik testvére egyévesen meghalt.","shortLead":"Az énekesnő egy interjúban elmondta: ő harmadik gyerekként született a családjában, de az egyik testvére egyévesen...","id":"20250612_Kovacs-Kati-ketszer-is-majdnem-meghalt-filmforgatason-halott-testvererol-is-beszelt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6512191-cacf-417a-92a4-c64eaff58e07.jpg","index":0,"item":"8c1a9575-db6c-4af4-b068-060b3fb81734","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_Kovacs-Kati-ketszer-is-majdnem-meghalt-filmforgatason-halott-testvererol-is-beszelt","timestamp":"2025. június. 12. 08:40","title":"Kovács Kati kétszer is majdnem meghalt filmforgatáson, halott testvéréről is beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008450fc-8457-45f1-a1f4-fb7c99be7cad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel egy hónapig tart majd a vágányzár. ","shortLead":"Közel egy hónapig tart majd a vágányzár. ","id":"20250610_pecsi-vasutvonal-felujitas-vaganyzar-potlobusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/008450fc-8457-45f1-a1f4-fb7c99be7cad.jpg","index":0,"item":"6c97de98-2b92-49f6-95d6-732363b734fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_pecsi-vasutvonal-felujitas-vaganyzar-potlobusz","timestamp":"2025. június. 10. 12:13","title":"Pár éve újították csak fel a pécsi vasútvonalat, de egy szakaszon ismét pótlóbuszok járnak majd, és az InterCityket sem a Keletiben kell majd keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20155db-0d23-4f89-b985-d13878bb79b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kelet-Magyarországon terjeszkedik a MagNet Bank.","shortLead":"Kelet-Magyarországon terjeszkedik a MagNet Bank.","id":"20250610_MagNet-Bank-Polgari-Bank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a20155db-0d23-4f89-b985-d13878bb79b8.jpg","index":0,"item":"a330fafd-2f5e-4d92-bf2f-d7d194b13ed2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_MagNet-Bank-Polgari-Bank","timestamp":"2025. június. 10. 15:14","title":"Megvásárolta a MagNet Bank a Polgári Bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]