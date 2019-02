Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6cbd365-4b0d-49a4-834e-4d91704f0ac9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A művészet néha bizarr tud lenni. ","shortLead":"A művészet néha bizarr tud lenni. ","id":"20190208_Muvesz_ver_kiallitas_cenzura_propaganda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6cbd365-4b0d-49a4-834e-4d91704f0ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae705c3c-f389-43bc-896a-cc09d660c3d3","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Muvesz_ver_kiallitas_cenzura_propaganda","timestamp":"2019. február. 08. 14:06","title":"Két orosz művész arra kéri az embereket, hogy adjanak vért a kiállításukhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d75fcf-d761-45e9-8376-723d3098cfa7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt mondta legalábbis a Kenézlőn történt tragédia tárgyalásán a férfi. Állítása szerint a két nő ütötte egymást, ő csak békíteni próbált.","shortLead":"Ezt mondta legalábbis a Kenézlőn történt tragédia tárgyalásán a férfi. Állítása szerint a két nő ütötte egymást, ő csak...","id":"20190208_Nem_vette_be_gyogyszereit_a_ferfi_ezert_verte_agyon_elettarsat_es_noveret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51d75fcf-d761-45e9-8376-723d3098cfa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f23daa7-9a76-4bfe-b1ea-62b36865bf7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Nem_vette_be_gyogyszereit_a_ferfi_ezert_verte_agyon_elettarsat_es_noveret","timestamp":"2019. február. 08. 20:49","title":"Nem vette be gyógyszereit a férfi, ezért verte agyon élettársát és nővérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Keszthelyt javasolja Nagy Bálint, Keszthely alpolgármestere az idei Red Bull Air Race helyszínének, amiről levélben tájékoztatta is a szervezőt - közölte szombati számában a Zalai Hírlap.","shortLead":"Keszthelyt javasolja Nagy Bálint, Keszthely alpolgármestere az idei Red Bull Air Race helyszínének, amiről levélben...","id":"20190209_Keszthely_befogadna_a_Budapestrol_eluzott_Red_Bull_Air_Racet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed836e66-036c-4f5a-b6b8-fb8ba048ff9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Keszthely_befogadna_a_Budapestrol_eluzott_Red_Bull_Air_Racet","timestamp":"2019. február. 09. 10:25","title":"Keszthely befogadná a Budapestről elűzött Red Bull Air Race-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e430085-6e18-4b8e-87af-4bf77deba2f0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még legalább félezer terrorista folytat utóvédharcokat Szíria keleti részén, most a maradék erőket is felmorzsolhatja az USA támogatását élvező milícia.\r

","shortLead":"Még legalább félezer terrorista folytat utóvédharcokat Szíria keleti részén, most a maradék erőket is felmorzsolhatja...","id":"20190209_Megkezdtek_a_vegso_csatat_az_Iszlam_Allam_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e430085-6e18-4b8e-87af-4bf77deba2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ed1b42-c01f-48e5-951a-077dcffe9684","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Megkezdtek_a_vegso_csatat_az_Iszlam_Allam_ellen","timestamp":"2019. február. 09. 18:41","title":"Megkezdték a \"mindent eldöntő csatát\" az Iszlám Állam ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Gyors változások jönnek az után, hogy Macedóniából Észak-Makedónia lett. Az ország még idén csatlakozhat a NATO-hoz, és közelebb kerülhet az EU-hoz. ","shortLead":"Gyors változások jönnek az után, hogy Macedóniából Észak-Makedónia lett. Az ország még idén csatlakozhat a NATO-hoz, és...","id":"201906__eszakmakedonia__nemzetkozi_jatszmak__gruevszki__gatszakadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496e31aa-7154-4051-9b6b-d69f39bc981e","keywords":null,"link":"/vilag/201906__eszakmakedonia__nemzetkozi_jatszmak__gruevszki__gatszakadas","timestamp":"2019. február. 09. 17:30","title":"Gruevszki-ügy ide vagy oda, Orbán is áment mondott a macedónok NATO-tagságára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07930fb0-463a-43f7-92b7-0a45f763e701","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már mintegy háromezer embernek kellett elhagynia otthonát Új-Zélandon az ország történetének egyik legpusztítóbb bozóttüze miatt, és továbbiaknak kell készülnie arra, hogy biztonságos helyre költözzön - közölte szombaton a rendőrség.","shortLead":"Már mintegy háromezer embernek kellett elhagynia otthonát Új-Zélandon az ország történetének egyik legpusztítóbb...","id":"20190209_Egyelore_megfekezhetetlen_az_ujzelandi_bozottuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07930fb0-463a-43f7-92b7-0a45f763e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83fa945a-5fab-437d-9242-543df335dde1","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Egyelore_megfekezhetetlen_az_ujzelandi_bozottuz","timestamp":"2019. február. 09. 08:54","title":"Egyelőre megfékezhetetlen az új-zélandi bozóttűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rendhagyó módon demonstrálta az általa fejlesztett mesterséges intelligencia képességeit a Huawei. A rendszer ugyanis befejezte az egyik leghíresebb, mondhatni félkész zenei művet.","shortLead":"Rendhagyó módon demonstrálta az általa fejlesztett mesterséges intelligencia képességeit a Huawei. A rendszer ugyanis...","id":"20190208_huawei_mate_20_pro_mesterseges_intelligencia_schubert_szimfonia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c07c0e-109f-4cbd-82e5-dc7530a68e6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_huawei_mate_20_pro_mesterseges_intelligencia_schubert_szimfonia","timestamp":"2019. február. 08. 10:03","title":"Olyan okos a Huawei mesterséges intelligenciája, hogy sikerült befejeznie Schubert \"félkész\" szimfóniáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Idén egészen biztosan elmarad a pénzeső. A magán- és az önkéntes pénztárak elkezdték postázni a 2018-as évről szóló, negatív egyenlegeket.","shortLead":"Idén egészen biztosan elmarad a pénzeső. A magán- és az önkéntes pénztárak elkezdték postázni a 2018-as évről szóló...","id":"20190208_Garantaltan_leesik_az_alla_ha_most_nezi_meg_nyugdijpenztari_egyenleget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5c28e9-f34e-4276-9225-bca08d2ab1e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Garantaltan_leesik_az_alla_ha_most_nezi_meg_nyugdijpenztari_egyenleget","timestamp":"2019. február. 08. 17:33","title":"Garantáltan leesik az álla, ha most nézi meg nyugdíjpénztári egyenlegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]