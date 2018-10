Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecb29aa6-c333-449a-b93a-678750cb6c29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sandvine kutatásában rávilágított, hogy a világ teljes internetforgalmának 15 százalékát a Netflix és műsorai viszik el. ","shortLead":"A Sandvine kutatásában rávilágított, hogy a világ teljes internetforgalmának 15 százalékát a Netflix és műsorai viszik...","id":"20181005_netflix_internetezesi_szokasok_letoltes_streaming_szolgaltas_youtube_nezesi_szokasok_sandvine_savszelleseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecb29aa6-c333-449a-b93a-678750cb6c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c8b197-6011-4be6-bd03-658419f6a805","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_netflix_internetezesi_szokasok_letoltes_streaming_szolgaltas_youtube_nezesi_szokasok_sandvine_savszelleseg","timestamp":"2018. október. 05. 14:03","title":"Bármilyen furcsa, nem a YouTube-ra használja el a legtöbb netet az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bcecf1c-0b28-4c72-b821-ca5e53617542","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181004_Tarlos_Istvan_szintet_lepett_es_a_hvgs_ujsagirok_egeszsegeert_aggodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bcecf1c-0b28-4c72-b821-ca5e53617542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aedb7f4a-6044-47c1-bde3-eb18051e1943","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Tarlos_Istvan_szintet_lepett_es_a_hvgs_ujsagirok_egeszsegeert_aggodik","timestamp":"2018. október. 04. 10:42","title":"Tarlós István szintet lépett, és a hvg-s újságírók egészségéért aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96bbba77-11d2-4834-844a-eb5c84144c90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ismerős cégneveket találunk a német Manager Magazin éves listáján.","shortLead":"Ismerős cégneveket találunk a német Manager Magazin éves listáján.","id":"20181005_Magyarorszagon_is_gazdagodnak_Nemetorszag_leggazdagabb_emberei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96bbba77-11d2-4834-844a-eb5c84144c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddc6eaf-6733-41ca-8b1f-de45d9ef8edb","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Magyarorszagon_is_gazdagodnak_Nemetorszag_leggazdagabb_emberei","timestamp":"2018. október. 05. 05:49","title":"Magyarországon is gazdagodnak a legvagyonosabb németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99f0de1-17f5-4e36-96ed-459fadd7be3f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt nap után megszüntette a szerb hadsereg legmagasabb fokú harckészültségét Aleksandar Vucic köztársasági elnök.","shortLead":"Öt nap után megszüntette a szerb hadsereg legmagasabb fokú harckészültségét Aleksandar Vucic köztársasági elnök.","id":"20181004_szerbia_harckeszultseg_csokkentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d99f0de1-17f5-4e36-96ed-459fadd7be3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9da5023-09ff-4853-8ba7-145747425822","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_szerbia_harckeszultseg_csokkentes","timestamp":"2018. október. 04. 09:33","title":"Visszavett a harckészültségből Szerbia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint az áldozatok többségének magasabb a vérnyomása és a vérzsírszintje, emellett rosszabbul is alszanak.","shortLead":"Egy új kutatás szerint az áldozatok többségének magasabb a vérnyomása és a vérzsírszintje, emellett rosszabbul is...","id":"20181003_Nem_csak_lelkileg_testileg_is_tonkretehet_a_szexualis_bantalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb81a140-7e22-4efa-88d5-2081e956a31b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_Nem_csak_lelkileg_testileg_is_tonkretehet_a_szexualis_bantalmazas","timestamp":"2018. október. 03. 20:44","title":"Nem csak lelkileg, testileg is tönkretehet a szexuális bántalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5301f936-9d38-4915-b391-4a5c4d492547","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négyen utaztak abban az autóban, amit a Rákoscsaba-Újtelep vasútállomásnál gázolt el a vonat.","shortLead":"Négyen utaztak abban az autóban, amit a Rákoscsaba-Újtelep vasútállomásnál gázolt el a vonat.","id":"20181004_vonatbaleset_vonatgazolas_budapest_rakoscaba_ujtelep_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5301f936-9d38-4915-b391-4a5c4d492547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b057d6cf-458a-41ab-a24d-4c77c2530a99","keywords":null,"link":"/cegauto/20181004_vonatbaleset_vonatgazolas_budapest_rakoscaba_ujtelep_video","timestamp":"2018. október. 04. 04:01","title":"Felvette a térfigyelő kamera a budapesti brutális vonatgázolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ablakoknak és mozgó autóknak repülnek neki.","shortLead":"Ablakoknak és mozgó autóknak repülnek neki.","id":"20181005_Reszeg_madarak_Minnesota_bogyos_gyumolcsok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df8bf4a-8f38-4b61-9a6f-e8c489169ea7","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Reszeg_madarak_Minnesota_bogyos_gyumolcsok","timestamp":"2018. október. 05. 14:04","title":"Részeg madarak terrorizálják egy minnesotai kisváros lakóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főigazgató szerint a sajtóban keringő levél nem szerepelt a kórház nyilvántartásában, Székely pedig több hibát is vétett, amikor azonnali műtét helyett megrendelt egy speciális érprotézist.","shortLead":"A főigazgató szerint a sajtóban keringő levél nem szerepelt a kórház nyilvántartásában, Székely pedig több hibát is...","id":"20181005_Kardiologiai_intezet_azonnal_meg_kellett_volna_muteni_a_beteget_aki_Szekely_Laszlo_kirugasa_utan_halt_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd65bec3-a3fe-45d8-80ca-8715a855a06f","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Kardiologiai_intezet_azonnal_meg_kellett_volna_muteni_a_beteget_aki_Szekely_Laszlo_kirugasa_utan_halt_meg","timestamp":"2018. október. 05. 18:23","title":"Kardiológiai intézet: azonnal meg kellett volna műteni a kirúgott sebész betegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]