[{"available":true,"c_guid":"0d8d9a88-5d9c-4594-b130-1dc7c508e8d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És még a legendás fekete selyempizsamáját is.","shortLead":"És még a legendás fekete selyempizsamáját is.","id":"20181012_Elarverezik_Hugh_Hefner_Playboykollekciojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d8d9a88-5d9c-4594-b130-1dc7c508e8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd45172-79d9-4598-af65-6feebc41bfc9","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Elarverezik_Hugh_Hefner_Playboykollekciojat","timestamp":"2018. október. 12. 16:07","title":"Elárverezik Hugh Hefner Playboy-kollekcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3576010-89eb-4bc5-aabb-ab0bdd8c4659","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már most drágulásról beszélnek, pedig csak augusztusban kezdődött az építkezés. ","shortLead":"Már most drágulásról beszélnek, pedig csak augusztusban kezdődött az építkezés. ","id":"20181012_Dragul_Meszaros_Lorinc_eszeki_csapatanak_stadionja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3576010-89eb-4bc5-aabb-ab0bdd8c4659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10705bea-76dc-449c-8823-6cf30b2007bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Dragul_Meszaros_Lorinc_eszeki_csapatanak_stadionja","timestamp":"2018. október. 12. 10:14","title":"Drágul Mészáros Lőrinc eszéki csapatának stadionja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f7b974-e811-454f-88be-3ed8acaedff8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hurrikán már csökkenő erejű, de változatlanul életveszélyes a pusztítása Floridában.","shortLead":"A hurrikán már csökkenő erejű, de változatlanul életveszélyes a pusztítása Floridában.","id":"20181011_michael_hurrikan_florida_halalos_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54f7b974-e811-454f-88be-3ed8acaedff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4105e378-58ce-4528-94b4-7cb4a8987734","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_michael_hurrikan_florida_halalos_aldozat","timestamp":"2018. október. 11. 07:18","title":"Emberéletet is követelt már a tomboló Michael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e222ce49-d50f-4ac5-acd0-72afd66535d8","c_author":"Coca-Cola","category":"brandcontent","description":"A konyhában előszeretettel használjuk, ha termékismertetőn látjuk, gyanakodni kezdünk: a szaliciltől az E-számokig. ","shortLead":"A konyhában előszeretettel használjuk, ha termékismertetőn látjuk, gyanakodni kezdünk: a szaliciltől az E-számokig. ","id":"20181010_A_nagy_Eszamolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e222ce49-d50f-4ac5-acd0-72afd66535d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e973cb-c40a-41b0-bd05-cff591147922","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181010_A_nagy_Eszamolas","timestamp":"2018. október. 11. 11:30","title":"A nagy E-számolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d0db74-0616-410a-9733-e0fbcd2c9eca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony végre megoldja, hogy a PlayStation Networkön használt becenevek utólag is cserélhetők legyenek. Van azonban egy kis bibi. ","shortLead":"A Sony végre megoldja, hogy a PlayStation Networkön használt becenevek utólag is cserélhetők legyenek. Van azonban...","id":"20181010_sony_playstation_network_id_modositasa_nicknev_becenev_playstation_preview_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61d0db74-0616-410a-9733-e0fbcd2c9eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b41d0d-0a03-49a1-9191-56442bcb78de","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_sony_playstation_network_id_modositasa_nicknev_becenev_playstation_preview_program","timestamp":"2018. október. 10. 21:03","title":"Ezért a funkcióért összeteszik a két kezüket a PlayStation-rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78eba6b6-c6f2-48b4-a4f5-75f02b5e52fe","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hacsak nem szavatolja, hogy megváltozik.","shortLead":"Hacsak nem szavatolja, hogy megváltozik.","id":"20181012_Juncker_Orbannak_nincs_helye_az_Europai_Neppartban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78eba6b6-c6f2-48b4-a4f5-75f02b5e52fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e39513-492b-42f0-ac99-05c40cbe4bbf","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Juncker_Orbannak_nincs_helye_az_Europai_Neppartban","timestamp":"2018. október. 12. 13:43","title":"Juncker: Orbánnak nincs helye az Európai Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy vasúti átjáróban történt baleset a budaörsi állomás közelében.","shortLead":"Egy vasúti átjáróban történt baleset a budaörsi állomás közelében.","id":"20181010_Halalra_gazolt_egy_embert_a_vonat_Budaorson_ketszaz_embert_szallitanak_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaea8e0b-e61b-4304-9df4-bf3fb6936c4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181010_Halalra_gazolt_egy_embert_a_vonat_Budaorson_ketszaz_embert_szallitanak_le","timestamp":"2018. október. 10. 20:01","title":"Halálra gázolt egy embert a vonat Budaörsön, kétszáz embert szállítanak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1a3bb9-48b0-426c-a84b-c2f4887ab3dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beütött a baj a Windows őszi frissítésénél, több felhasználónál ugyanis személyes fájlokat, képeket törölt le az update. A Microsoft azóta javította a hibát, néhányakhoz pedig meg is érkezett az elvileg problémamentes kiadás. ","shortLead":"Beütött a baj a Windows őszi frissítésénél, több felhasználónál ugyanis személyes fájlokat, képeket törölt le...","id":"20181010_microsoft_windows_10_oszi_oktoberi_frissites_update_fajlok_torles_hiba_redstone_5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa1a3bb9-48b0-426c-a84b-c2f4887ab3dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d48b235b-05a4-4bb2-b25d-6dddfd8ae7d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_microsoft_windows_10_oszi_oktoberi_frissites_update_fajlok_torles_hiba_redstone_5","timestamp":"2018. október. 10. 19:03","title":"Megvan, mi okozta a rejtélyes fájltörléseket az utolsó Windows-frissítésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]