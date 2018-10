Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megrohanták az ügyfelek a Fundamenta központi irodáját, miután kiderült, hogy a Fidesz megszüntetné a lakástakarékok állami támogatását.","shortLead":"Megrohanták az ügyfelek a Fundamenta központi irodáját, miután kiderült, hogy a Fidesz megszüntetné a lakástakarékok...","id":"20181015_Ket_orat_kell_sorban_allni_a_Fundamenta_ugyfelszolgalatan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c6c0d3-55cb-4be5-be6a-061a4db99686","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Ket_orat_kell_sorban_allni_a_Fundamenta_ugyfelszolgalatan","timestamp":"2018. október. 15. 17:25","title":"Két órát kell sorban állni a Fundamenta ügyfélszolgálatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone X-ben jelent meg először az Apple által fejlesztett Face ID, aminek köszönhetően már arccal is fel tudjuk oldani a készüléket. Az amerikai hatóságok embereinek viszont komoly odafigyelést igényel, hogy még véletlenül se nézzenek bele a mobilba.","shortLead":"Az iPhone X-ben jelent meg először az Apple által fejlesztett Face ID, aminek köszönhetően már arccal is fel tudjuk...","id":"20181015_rendorseg_iphone_x_iphone_xs_face_id_arcfelismeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd563d75-f2ea-4694-b06a-a460ce3de43e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_rendorseg_iphone_x_iphone_xs_face_id_arcfelismeres","timestamp":"2018. október. 15. 12:03","title":"Az Apple figyelmezteti a rendőröket: szó szerint rá se nézzenek az iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook a legnagyobb titokban fejlesztette azt az eszközt, amely egészen új szintre emelné a kommunikációt: bőrön keresztüli hangérzékelést alkalmaz.","shortLead":"A Facebook a legnagyobb titokban fejlesztette azt az eszközt, amely egészen új szintre emelné a kommunikációt: bőrön...","id":"20181015_facebook_karpant_building_8_karszalag_hallas_a_boron_keresztul_rezges","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30253a97-46b1-4200-b287-20d0a9b9e069","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_facebook_karpant_building_8_karszalag_hallas_a_boron_keresztul_rezges","timestamp":"2018. október. 15. 10:03","title":"Nagyot fog nézni a Facebook fejlesztését látva, tiszta sci-fi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c831e9d-f1fc-4cb9-b3ce-781725d8b7b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszas várakozás után végre visszatért a 2000-es ével legendás mobilos márkája, a Palm, és rögtön be is mutatta első készülékét, a The Palmot. A mobillal az életünket akarja visszaadni a cég, miközben csökkenti a technológiai függőségünket.","shortLead":"Hosszas várakozás után végre visszatért a 2000-es ével legendás mobilos márkája, a Palm, és rögtön be is mutatta első...","id":"20181016_palm_markaju_okostelefon_androidos_mobil_tcl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c831e9d-f1fc-4cb9-b3ce-781725d8b7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbf54ce-5e4a-42ae-8cc2-56e05dbe7af5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_palm_markaju_okostelefon_androidos_mobil_tcl","timestamp":"2018. október. 16. 10:03","title":"Visszatért a legendás mobilmárka: itt a Palm új okostelefonja, ami igen különlegesre sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a118ea-ce44-4292-b055-9343cd72dc59","c_author":"","category":"vilag","description":"A Zöldpárt tíz százalékról 15-re növelte támogatóinak a számát, míg a hagyományos pártok sok szavazót veszítettek a luxemburgi parlamenti választáson: a még nem végleges adatok szerint az ellenzéki Kereszténydemokrata Párt öt százalékponttal, a kormánykoalícióban bent lévő Demokrata Párt 1,1, a Szocialista Munkáspárt pedig 3,5 százalékponttal kapott kevesebb voksot, mint 2013-ban.","shortLead":"A Zöldpárt tíz százalékról 15-re növelte támogatóinak a számát, míg a hagyományos pártok sok szavazót veszítettek...","id":"20181014_Luxemburgban_is_a_zoldek_tortek_elore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09a118ea-ce44-4292-b055-9343cd72dc59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4449605-5044-47f6-9199-03be5e04f351","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_Luxemburgban_is_a_zoldek_tortek_elore","timestamp":"2018. október. 14. 20:53","title":"Luxemburgban is a zöldek törtek előre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6568f21-3dbc-47b2-bae4-bf0719303938","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már csak egyet kell aludni a Huawei csúcskategóriás készülékének szokásos, őszi bemutatójáig. Az elmúlt hetekben rendszeresen kerültek elő újabb információk a Mate 20 Próról, most azonban egy jellemzően megbízható adatokat szállító forrásból szinte minden kiszivárgott.","shortLead":"Már csak egyet kell aludni a Huawei csúcskategóriás készülékének szokásos, őszi bemutatójáig. Az elmúlt hetekben...","id":"20181015_huawei_mate_20_pro_specifikacio_parameterek_android_csucsmobil_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6568f21-3dbc-47b2-bae4-bf0719303938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacf1e2c-37c2-4d31-bff8-61e4ec7089d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_huawei_mate_20_pro_specifikacio_parameterek_android_csucsmobil_okostelefon","timestamp":"2018. október. 15. 17:03","title":"Oda a meglepetés? Minden infó kiszivárgott a Huawei holnap érkező nagyágyújáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263e24d5-7f27-459e-bd27-07b8047ba6e0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A meteorológiai előrejelzést figyelembe véve a jövő hét végéig nem várható jelentős javulás a levegő minőségében - írta az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) vasárnap a Facebook-oldalán.A magas szállóporérték (PM10) miatt változatlanul kifogásolt a levegőminőség több településen: Budapesten, Dunaújvárosban, Győrben, Nyíregyházán, Pécsen, Százhalombattán, Szegeden, Székesfehérváron, Szolnokon, Szombathelyen,Tökölön és Várpalotán.","shortLead":"A meteorológiai előrejelzést figyelembe véve a jövő hét végéig nem várható jelentős javulás a levegő minőségében - írta...","id":"20181014_Marad_a_rossz_levego__itt_nem_erdemes_levegot_venni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=263e24d5-7f27-459e-bd27-07b8047ba6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0c6539-8503-458a-9f8d-fd85265fd9c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_Marad_a_rossz_levego__itt_nem_erdemes_levegot_venni","timestamp":"2018. október. 14. 17:30","title":"Marad a rossz levegő - itt nem érdemes levegőt venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748bc827-aaf4-4657-979d-2db1d7227e5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várják a bejelentéseket a Budapesten észlelt patkányokról. ","shortLead":"Várják a bejelentéseket a Budapesten észlelt patkányokról. ","id":"20181015_Patkanyszamlalo_Facebookoldalt_inditott_a_Parbeszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=748bc827-aaf4-4657-979d-2db1d7227e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa834f76-008c-4066-8491-8a62a1f9ed65","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Patkanyszamlalo_Facebookoldalt_inditott_a_Parbeszed","timestamp":"2018. október. 15. 10:16","title":"Patkányszámláló Facebook-oldalt indított a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]