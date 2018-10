Az Independent cikkére a Népszava hívta fel a figyelmünket, az írás felütése pedig egészen aktuális, hiszen a Londonban a Chelsea–Vidi Európa Liga meccsre magánrepülővel utazó magyar miniszterelnökkel kezdődik. A londoni kékek 1-0-ra nyertek, a cikkben pedig ezzel mutatják be mennyire fontos szerepet játszik a labdarúgás a kormányfő életében.

Az Independent szerzője többször veszélyes autokratának, illetve erős fasiszta hajlamokkal írják le Orbán Viktort.

A szerző leírja, hogy Orbán fiatal korában maga is focizott, 2010 óta pedig megállás nélkül önti a pénzt a labdarúgásba, határon innen és túl is. Az Independent arra is felhívja a figyelmet, hogy a kormányfő hozzá hű embereket ültetett a futballklubok élére, a futballszurkolók és a stadionok biztonsági őrei pedig fontos szerepet játszottak abban a mozgalomban, amely végül újra hatalomba segítette a kormányfőt.

Megjegyzik, hazánkban komoly nosztalgia él többekben az 1950-es évek futballsikerei iránt, valószínűleg Orbán víziója az, hogy ezeket a sikereket hozza vissza. A futball hatalma pedig abban áll, hogy mély, törzsi érzéseket ébreszt fel az emberekben, különösen a munkásosztálybeli, elégedetlenséggel teli férfiakban, akik ideális célpontjai a populista politikának.

Orbán mellett szóba kerül még Matteo Salvini olasz belügyminiszter is, aki annyira nemzeti ügynek tekinti a focit, hogy meg is magyarázta, miért bukott el hazája válogatottja a világbajnokságon. Azért, mert túl sok külföldi játszik a Serie A-ban, az olasz ligában, a megoldás pedig szerinte az, hogy korlátozni kell a külföldi játékosok számát.

Dél-Amerikában, a futball egyik fellegvárának tekinthető Brazíliában is fókuszban a populizmus és a labdarúgás. Az elnökválasztás első fordulóját megnyerő populista Jair Bolsonaro a sport segítségével próbálja megszerezni a hatalmat. Több világsztár, többek között Ronaldinho, Rivaldo, Cafu, Kaka vagy Lucas Moura is támogatja a Trópusok Trumpját, ami újdonság, hiszen a futball évtizedekig távol tartotta magát a politikától.