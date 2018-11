Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8c46101-137b-4fb0-ab13-a87fd7c92a4a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt elismeri, hogy az éjszakán, amikor a baba megsérült, ő vigyázott rá. A vádakat viszont tagadja.","shortLead":"Azt elismeri, hogy az éjszakán, amikor a baba megsérült, ő vigyázott rá. A vádakat viszont tagadja.","id":"20181108_12_napos_csecsemo_megeroszakolasaval_vadolnak_egy_eszakir_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8c46101-137b-4fb0-ab13-a87fd7c92a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841f1ebd-11cd-4b77-9e31-d510c0a41897","keywords":null,"link":"/elet/20181108_12_napos_csecsemo_megeroszakolasaval_vadolnak_egy_eszakir_ferfit","timestamp":"2018. november. 08. 10:22","title":"12 napos csecsemő megerőszakolásával vádolnak egy északír férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f159413c-bcdc-458a-9ec2-3cf2b65d73a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eredeti tervekhez képest később, de végül csak fellőtte az Európai Űrügynökség a harmadik MetOp-műholdat is. A kiépült rendszerrel sokkal pontosabbá válhat az időjárás-előrejelzés.","shortLead":"Az eredeti tervekhez képest később, de végül csak fellőtte az Európai Űrügynökség a harmadik MetOp-műholdat is...","id":"20181109_metop_meteorologia_elorejelzes_europai_urugynokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f159413c-bcdc-458a-9ec2-3cf2b65d73a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5de2887-4c00-409f-8f0e-ff0be2f9a824","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_metop_meteorologia_elorejelzes_europai_urugynokseg","timestamp":"2018. november. 09. 08:03","title":"Unja már, hogy nem elég pontos az időjárás-előrejelzés? Akkor van egy jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df903df-f33e-4317-b251-d340a70c3b90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar játékvezető a Manchester City és a Sahtar Donyeck szerda esti Bajnokok Ligája-meccsén tévedett hatalmasat: tizenegyest adott egy, a saját lábában eleső játékosnak.","shortLead":"A magyar játékvezető a Manchester City és a Sahtar Donyeck szerda esti Bajnokok Ligája-meccsén tévedett hatalmasat...","id":"20181108_kassai_viktor_bajnokok_ligaja_raheem_sterling_manchester_city_bunteto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8df903df-f33e-4317-b251-d340a70c3b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b8c825-91c7-4094-abc4-dd84984114d8","keywords":null,"link":"/sport/20181108_kassai_viktor_bajnokok_ligaja_raheem_sterling_manchester_city_bunteto","timestamp":"2018. november. 08. 12:22","title":"Akkorát hibázott Kassai Viktor, hogy még tőle kértek bocsánatot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b705c87-e976-4a78-b254-c94cc6214760","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi tengerészgyalogos volt, egy diákrendezvényen nyitott tüzet. ","shortLead":"A férfi tengerészgyalogos volt, egy diákrendezvényen nyitott tüzet. ","id":"20181108_Volt_katona_olt_meg_13_embert_Kaliforniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b705c87-e976-4a78-b254-c94cc6214760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d298f10-44ff-40ef-b501-f16911d3afd2","keywords":null,"link":"/vilag/20181108_Volt_katona_olt_meg_13_embert_Kaliforniaban","timestamp":"2018. november. 08. 17:19","title":"Volt katona ölt meg 12 embert Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d40efbd-55ab-4c8d-8d97-1afa172d80f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ausztráliától Mexikóig tömegdemonstrációval és a kereskedés felfüggesztésével tüntettek az antikváriumok, mert az Amazonhoz tartozó AbeBooks kivonult Magyarországról, Csehországból, Oroszországból és Dél-Koreából.\r

