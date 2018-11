Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccba7190-2845-4b20-89c3-3ab2774e2f2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak kevés betegen tudták kipróbálni a Kaliforniai Egyetem kutatóinak fejlesztését, de az eredmény így is több mint biztató.","shortLead":"Egyelőre csak kevés betegen tudták kipróbálni a Kaliforniai Egyetem kutatóinak fejlesztését, de az eredmény így is több...","id":"20181108_kaliforniai_egyetem_mesterseges_intelligencia_diagnosztika_fdg_pet_ct","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccba7190-2845-4b20-89c3-3ab2774e2f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabd5250-0c6d-47ed-b2f6-5926b34625fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_kaliforniai_egyetem_mesterseges_intelligencia_diagnosztika_fdg_pet_ct","timestamp":"2018. november. 08. 11:03","title":"Van egy program, ami 6 évvel az orvosok előtt, eddig 100%-ban megmondta, kit fenyeget az Alzheimer-kór","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha az áremelkedés gyorsul, rendszerint a hivatalos adatokat meghaladó drágulást érzékelnek a fogyasztók. Vagy a hivatalos adatok torzítanak?","shortLead":"Ha az áremelkedés gyorsul, rendszerint a hivatalos adatokat meghaladó drágulást érzékelnek a fogyasztók. Vagy...","id":"20181108_Miert_erezzuk_nagyobbnak_az_inflaciot_mint_ahogy_a_KSH_meri","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f3a614-2be7-4c17-ac11-c74c0a85fbe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Miert_erezzuk_nagyobbnak_az_inflaciot_mint_ahogy_a_KSH_meri","timestamp":"2018. november. 08. 15:44","title":"Miért érezzük nagyobbnak az inflációt, mint ahogy a KSH méri?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2384f0-f6c4-4a38-b6eb-c3f61ca5b8bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A támogatásról szóló adatbázis nemrég módosult, a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány egymilliárd forinttal többet kapott, mint amennyit fejlesztési programjukra jóváhagytak.","shortLead":"A támogatásról szóló adatbázis nemrég módosult, a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány egymilliárd forinttal...","id":"20181109_Visszamenoleg_kaphatott_tovabbi_egymilliard_forint_taotamogatast_a_felcsuti_utanpotlasneveles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba2384f0-f6c4-4a38-b6eb-c3f61ca5b8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5dee24-feea-445f-b657-462faeb72961","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Visszamenoleg_kaphatott_tovabbi_egymilliard_forint_taotamogatast_a_felcsuti_utanpotlasneveles","timestamp":"2018. november. 09. 17:54","title":"Visszamenőleg kaphatott további egymilliárd forint tao-támogatást a felcsúti utánpótlás-nevelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Kánikulában kiszámlázott fűtésdíj, üres lakásban „elfolyó” víz miatt aggódnak egy szegedi nyugdíjaspark lakói, akik szerint jövőre alapdíjemelés is jöhet, amit egyelőre elnapoltak. A kormányhivatalhoz fordultak, ott mindent rendben találtak, legalábbis azt, amit volt hatáskörük megvizsgálni, ugyanis a vállalkozás nem kért, és így nem is kapott semmiéle szociális tevékenységre engedélyt, magyarul, egy tisztán magánvállalkozásról van szó. A tulajdonos szerint lejáratás indult ellenük, az idősek viszont pert fontolgatnak.","shortLead":"Kánikulában kiszámlázott fűtésdíj, üres lakásban „elfolyó” víz miatt aggódnak egy szegedi nyugdíjaspark lakói, akik...","id":"20181109_Perre_mennek_a_nyugdijasok_szerintuk_csunyan_atvagjak_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952d2d80-3ad3-4941-9eaf-395838257319","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Perre_mennek_a_nyugdijasok_szerintuk_csunyan_atvagjak_oket","timestamp":"2018. november. 09. 14:36","title":"Perre mennek a luxuslakóparkos nyugdíjasok, szerintük csúnyán átvágják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Penta először a bolondját járatta az önkormányzattal, majd, bár átadták a stadiont, az még nem volt kész. A képviselő-testület szeptemberben zárt ülésen szavazta meg, hogy azonnali hatállyal megválnak a Seszták Miklós minisztersége alatt szédületes karriert befutó cégtől.","shortLead":"A Penta először a bolondját járatta az önkormányzattal, majd, bár átadták a stadiont, az még nem volt kész...","id":"20181108_Betelt_a_pohar_a_kisvardai_onkormanyzatnal_kirugjak_a_Sesztakstadion_epitojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"190d9015-53cb-4c8d-8657-a32f7d83648b","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Betelt_a_pohar_a_kisvardai_onkormanyzatnal_kirugjak_a_Sesztakstadion_epitojet","timestamp":"2018. november. 08. 14:10","title":"Betelt a pohár a kisvárdai önkormányzatnál, kirúgják a Seszták-stadion építőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c738ba7-9d4e-43e7-acbf-3e76f173f299","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bele van kalkulálva a rakodók bérébe, hogy csomagokat fosztanak ki – így foglalta össze a Liszt Ferenc repülőtéren történteket egy ottani munkás.","shortLead":"Bele van kalkulálva a rakodók bérébe, hogy csomagokat fosztanak ki – így foglalta össze a Liszt Ferenc repülőtéren...","id":"20181108_Kitalalt_a_repteri_rakodo_hogyan_fosztjak_ki_a_csomagokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c738ba7-9d4e-43e7-acbf-3e76f173f299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8dd102-2152-4d5f-8303-3448a65674dc","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Kitalalt_a_repteri_rakodo_hogyan_fosztjak_ki_a_csomagokat","timestamp":"2018. november. 08. 10:45","title":"Kitálalt a reptéri rakodó, hogyan fosztják ki a csomagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba08ed82-df0b-4a3f-a56f-0580962193d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Alzheimer- és a Parkinson-kór ellen kanadai kutatók szerint „bizonyos fokú védelmet nyújthat” a kávéfogyasztás.","shortLead":"Az Alzheimer- és a Parkinson-kór ellen kanadai kutatók szerint „bizonyos fokú védelmet nyújthat” a kávéfogyasztás.","id":"20181108_alzheimer_kor_parkinson_kor_kave_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba08ed82-df0b-4a3f-a56f-0580962193d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829bdb42-f540-4f48-a5a3-2b6ab0deb5f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_alzheimer_kor_parkinson_kor_kave_kutatas","timestamp":"2018. november. 08. 12:35","title":"Rettegett betegségek ellen védhet a kávé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435ce408-e7a6-434b-bc3c-39f00f78657c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Reisz Gábor új filmje – az előzetes alapján – hangulatában nagyon hasonlít a kultfilmmé vált debütáló alkotásához.\r

","shortLead":"Reisz Gábor új filmje – az előzetes alapján – hangulatában nagyon hasonlít a kultfilmmé vált debütáló alkotásához.\r

","id":"20181109_Van_valami_masik_furcsa_es_megmagyarazhatatlan__itt_a_Rossz_versek_elozetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=435ce408-e7a6-434b-bc3c-39f00f78657c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd16e26-94d6-4aef-b2f9-828728c9068d","keywords":null,"link":"/kultura/20181109_Van_valami_masik_furcsa_es_megmagyarazhatatlan__itt_a_Rossz_versek_elozetese","timestamp":"2018. november. 09. 09:17","title":"Van valami másik furcsa és megmagyarázhatatlan – itt a Rossz versek előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]