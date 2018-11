Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dda81ab7-6840-4c60-b93c-f6dceca477d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A túl drágán bevezetett részvények a támaszszintről is nagyot zuhantak.","shortLead":"A túl drágán bevezetett részvények a támaszszintről is nagyot zuhantak.","id":"20181113_Osszeomlott_a_tozsden_a_Waberers","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dda81ab7-6840-4c60-b93c-f6dceca477d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272bfcf7-2212-4e50-b489-5edb01089299","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Osszeomlott_a_tozsden_a_Waberers","timestamp":"2018. november. 13. 10:48","title":"Összeomlott a tőzsdén a Waberer’s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1edaecd-d853-40eb-a65e-17b1f016384d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ENSZ menekültügyi részlege bocsátja ki a kártyákat, Soros Györgynek semmi köze hozzá, a szervezet pedig már hónapokkal ezelőtt bejelentette a programot több olyan fórumon is, ahol fideszes politikusok is értesülhettek róla, a kormányzat mégis a nemzetbiztonsági bizottsággal akarja kivizsgáltatni az ügyet.","shortLead":"Az ENSZ menekültügyi részlege bocsátja ki a kártyákat, Soros Györgynek semmi köze hozzá, a szervezet pedig már...","id":"20181113_Megdobbent_a_kormany_a_menekulteknek_kiosztott_bankkartyakon_holott_mar_reg_tudhattak_rola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1edaecd-d853-40eb-a65e-17b1f016384d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8754ee13-11d3-4c55-8f4f-0a74b2375652","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Megdobbent_a_kormany_a_menekulteknek_kiosztott_bankkartyakon_holott_mar_reg_tudhattak_rola","timestamp":"2018. november. 13. 11:54","title":"Megdöbbent a kormány a menekülteknek kiosztott bankkártyákon, holott már rég tudhatott róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A holland EP-képviselő megjelent az általános ügyek tanácsának hétfői ülésén, amelynek napirendjén a Magyarország elleni eljárás is szerepel, pedig nem kellett volna ott lennie.","shortLead":"A holland EP-képviselő megjelent az általános ügyek tanácsának hétfői ülésén, amelynek napirendjén a Magyarország...","id":"20181112_Meglepte_a_fideszeseket_Sargentini_az_Europai_Tanacsban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24383e1c-9764-40b3-9e14-4d7c3bb1cc87","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Meglepte_a_fideszeseket_Sargentini_az_Europai_Tanacsban","timestamp":"2018. november. 12. 15:08","title":"Meglepte a fideszeseket Sargentini az Európai Tanács épületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezetek 10 százalék feletti minimálbér-emelést szeretnének, a cégek ennél kisebb emeléssel szeretnék megúszni. 