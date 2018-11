Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2368375a-43b6-4609-a0e1-a668409b6c9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilinternettel kapcsolatos érdekes funkció jelent meg a OnePlus telefonok Oxygen OS nevű felületének új, bétaverziójában. ","shortLead":"A mobilinternettel kapcsolatos érdekes funkció jelent meg a OnePlus telefonok Oxygen OS nevű felületének új...","id":"20181121_sim_kartya_oneplus_roaming_oxygen_os_open_beta_7_mobilinternet_mobilnet_oneplus_6_6t","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2368375a-43b6-4609-a0e1-a668409b6c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf9cc7e-7d44-4ac7-a34e-66d896d2ced6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_sim_kartya_oneplus_roaming_oxygen_os_open_beta_7_mobilinternet_mobilnet_oneplus_6_6t","timestamp":"2018. november. 21. 11:03","title":"Ütős újítással állt elő a OnePlus: a világon mindenhol használható mobilnetet adnak telefonjaikhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Analytics alapján 17 olyan oldalhoz lehet köze a Defines Public Affairs nevű PR-cégnek, ami ontotta magából a lejárató és álhíreket az Apple-ről, Hillary Clintonról vagy épp Katarról.","shortLead":"A Google Analytics alapján 17 olyan oldalhoz lehet köze a Defines Public Affairs nevű PR-cégnek, ami ontotta magából...","id":"20181121_facebook_defines_public_affairs_alhirek_negativ_pr_sotet_pr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705d9a2c-fbb6-4853-b587-f2b52a05d3ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_facebook_defines_public_affairs_alhirek_negativ_pr_sotet_pr","timestamp":"2018. november. 21. 09:33","title":"Onthatta magából az álhíreket a sorosozós cég, amivel tisztára akarta mosni magát a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c9b3385-bea2-416f-8563-cfeac1181c3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen könnyű versenyzőruhát eddig még nem lehetett kapni, de az alacsony tömegnek alaposan meg is kérik az árát.","shortLead":"Ilyen könnyű versenyzőruhát eddig még nem lehetett kapni, de az alacsony tömegnek alaposan meg is kérik az árát.","id":"20181120_autoversenyzonek_oltozne_nem_lesz_olcso_mulatsag_mclaren_sparco_fia_cipo_kesztyu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c9b3385-bea2-416f-8563-cfeac1181c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5165df-a830-4aec-9c17-7ceb394c084d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181120_autoversenyzonek_oltozne_nem_lesz_olcso_mulatsag_mclaren_sparco_fia_cipo_kesztyu","timestamp":"2018. november. 20. 08:21","title":"Autóversenyzőnek öltözne? Nem lesz olcsó mulatság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ce5b43-2974-41a0-9558-89d47eedfe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A PET-kupa szerint a szemét nagy része azért kerül a folyóba, mert az ukrán hulladékkezelési program nem működik rendesen.","shortLead":"A PET-kupa szerint a szemét nagy része azért kerül a folyóba, mert az ukrán hulladékkezelési program nem működik...","id":"20181121_Egyre_tobb_szemet_uszik_a_Tiszan_de_szomszedunkon_mulik_hogy_ez_igy_marade__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17ce5b43-2974-41a0-9558-89d47eedfe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03c5d5a-5737-47e9-b4b7-991c711c6235","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Egyre_tobb_szemet_uszik_a_Tiszan_de_szomszedunkon_mulik_hogy_ez_igy_marade__video","timestamp":"2018. november. 21. 18:35","title":"Egyre több szemét úszik a Tiszán, de nagyrészt Ukrajnán múlik, hogy ez így marad-e - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c72563-d05b-467f-975d-f4158a561c1d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit trón várományosa, Károly herceg 70. születésnapi ünnepségén a Buckingham-palotában játszott Pál István Szalonna és bandája.","shortLead":"A brit trón várományosa, Károly herceg 70. születésnapi ünnepségén a Buckingham-palotában játszott Pál István Szalonna...","id":"20181120_magyar_zeneszek_jatszottak_karoly_herceg_szuletesnapjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5c72563-d05b-467f-975d-f4158a561c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e844d9-e421-4cf0-811a-600b2ddc8acd","keywords":null,"link":"/kultura/20181120_magyar_zeneszek_jatszottak_karoly_herceg_szuletesnapjan","timestamp":"2018. november. 20. 18:07","title":"Magyar zenészek játszottak Károly herceg születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da13e1d-b0b9-4203-af40-91bae894dd53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai légierő egyik kutatója egy olyan tanulmányt tett közzé, ami egy magas rangú mesterséges intelligencia megalkotásáról értekezik.","shortLead":"Az amerikai légierő egyik kutatója egy olyan tanulmányt tett közzé, ami egy magas rangú mesterséges intelligencia...","id":"20181120_amerikai_legiero_mesterseges_intelligencia_gai_paul_yaworsky","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8da13e1d-b0b9-4203-af40-91bae894dd53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4830dc44-6f56-4e40-8cd5-108f32c69262","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_amerikai_legiero_mesterseges_intelligencia_gai_paul_yaworsky","timestamp":"2018. november. 20. 15:03","title":"Az amerikai légierőnél már a tökéletes mesterséges intelligenciát keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143542dd-84df-4d86-a913-17769732b408","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Cook szerint itt az ideje, hogy a kormányok szabályozzák az olyan nagy vállalatok, mint a Google vagy a Facebook működését, mert a szabad piac jelen állás szerint úgy tűnik, csődöt mondott.","shortLead":"Tim Cook szerint itt az ideje, hogy a kormányok szabályozzák az olyan nagy vállalatok, mint a Google vagy a Facebook...","id":"20181119_tim_cook_apple_google_facebook_adatvedelem_allami_szabalyozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=143542dd-84df-4d86-a913-17769732b408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03506dd-1243-408f-a815-2602d68b0a41","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_tim_cook_apple_google_facebook_adatvedelem_allami_szabalyozas","timestamp":"2018. november. 19. 19:33","title":"Tim Cook: A szabadpiaci működés megbukott, a kormányoknak kell rendet tenniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7413dd5c-f364-4194-85d8-23a6d1226e52","c_author":"Balavány György","category":"velemeny","description":"Ott volt több tucat újságíró László körül, és valahogy egyiküknek sem jutott eszébe bántani senkit. Amikor László Petra felrúgta a kislányt, egy rendkívül fontos szabályt is felrúgott. Vélemény.","shortLead":"Ott volt több tucat újságíró László körül, és valahogy egyiküknek sem jutott eszébe bántani senkit. Amikor László Petra...","id":"20181120_Balavany_Ezert_nem_szabad_Laszlo_Petrat_felmenteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7413dd5c-f364-4194-85d8-23a6d1226e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb5d712-c9a6-4628-b0e8-a158229eb06b","keywords":null,"link":"/velemeny/20181120_Balavany_Ezert_nem_szabad_Laszlo_Petrat_felmenteni","timestamp":"2018. november. 20. 16:25","title":"Balavány: Ezért nem szabad László Petrát felmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]