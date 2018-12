Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d564e4cf-1afe-4386-b4b3-8a040d040109","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Kereken száz esztendeje, 1918. december 1-jén tartották gyulafehérvári nemzetgyűlésüket a magyarországi románok. 1228 küldött fejezte ki itt szándékát, hogy Erdély, a Körösök vidéke, Bánát és Máramaros – összesen 26 történelmi vármegye – a Román Királysághoz csatlakozzon. Drámai pillanata ez a magyar történelemnek, de miként reagáltak a hírre akkor a magyar újságok? Révész Sándor gyűjtése.","shortLead":"Kereken száz esztendeje, 1918. december 1-jén tartották gyulafehérvári nemzetgyűlésüket a magyarországi románok. 1228...","id":"20181201_december_1_19182018_A_szent_fold_es_a_reszeges_Ferdinand","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d564e4cf-1afe-4386-b4b3-8a040d040109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f81db4-e6c4-45b9-9acf-d8fa741c9924","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_december_1_19182018_A_szent_fold_es_a_reszeges_Ferdinand","timestamp":"2018. december. 01. 10:00","title":"1918. december 1.: A szent föld és a részeges Ferdinánd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4928f74-b962-4a5c-8db1-779aece8c031","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai lap szerint világos, hogy a Trump-vezetés a nyáron kinevezett nagykövetét azért küldte Budapestre, hogy megoldja a CEU-ügyet, ehhez képest az egyetem hamarosan költözik, ami nem kis bukás Amerika számára.","shortLead":"Az amerikai lap szerint világos, hogy a Trump-vezetés a nyáron kinevezett nagykövetét azért küldte Budapestre...","id":"20181201_Washington_Post_Egy_tizmillios_orszag_autokrata_vezetoje_megszegyenitette_a_Trumpvezetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4928f74-b962-4a5c-8db1-779aece8c031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f62ec48-25bb-48d5-9a28-9ecb4d4e7fe1","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Washington_Post_Egy_tizmillios_orszag_autokrata_vezetoje_megszegyenitette_a_Trumpvezetest","timestamp":"2018. december. 01. 14:34","title":"Washington Post: Egy tízmilliós ország autokrata vezetője megszégyenítette a Trump-vezetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83598597-4eb2-4667-ac43-d6dee5e4546f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TEK páncélosa az idén nem települt ki a Bazilikához. ","shortLead":"A TEK páncélosa az idén nem települt ki a Bazilikához. ","id":"20181201_Civilruhas_rendorokkel_es_betontombokkel_keszult_a_rendorseg_a_karacsonyi_vasarokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83598597-4eb2-4667-ac43-d6dee5e4546f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7ebfe1-31e5-43a6-a9f3-b4e774e26ef0","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Civilruhas_rendorokkel_es_betontombokkel_keszult_a_rendorseg_a_karacsonyi_vasarokra","timestamp":"2018. december. 01. 21:43","title":"Civilruhás rendőrökkel és betontömbökkel készült a rendőrség a karácsonyi vásárokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5eba20f-0537-44ca-981c-f662f58a43b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kifutó Porsche 911-es utolsó kiadása olyan brutálisra sikerült, hogy nem is engedik közútra. Az újdonság még a GT2 RS-nél is komolyabb produkciót ad elő.","shortLead":"A kifutó Porsche 911-es utolsó kiadása olyan brutálisra sikerült, hogy nem is engedik közútra. Az újdonság még a GT2...","id":"20181201_stilusos_bucsu_mar_itt_az_uj_911es_a_regi_pedig_700_loeros_szornyetegkent_tavozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5eba20f-0537-44ca-981c-f662f58a43b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11aad7b-e43f-4fef-b3bc-32ce6288dcfc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_stilusos_bucsu_mar_itt_az_uj_911es_a_regi_pedig_700_loeros_szornyetegkent_tavozik","timestamp":"2018. december. 01. 11:21","title":"Stílusos búcsú: már itt az új 911-es, a régi pedig 700 lóerős szörnyetegként távozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Valaki feljelentést tett az ügyben, az ügyészség feljelentéskiegészítést rendelt el. ","shortLead":"Valaki feljelentést tett az ügyben, az ügyészség feljelentéskiegészítést rendelt el. ","id":"20181201_Az_ugyeszseg_ele_kerult_a_kukaholding_gyanus_kozbeszerzese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c53a0f3-8976-4a87-8928-30a162c68fb4","keywords":null,"link":"/kkv/20181201_Az_ugyeszseg_ele_kerult_a_kukaholding_gyanus_kozbeszerzese","timestamp":"2018. december. 01. 17:43","title":"Az ügyészség elé került a kukaholding gyanús közbeszerzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99856587-7645-4e2b-9157-ac9b4f20fbbc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ és Magyarország nagyon rossz irányba megy – véli Gálvölgyi János, de ő már nem tud ellene tenni, mert úgy érzi a helyzet reménytelen.\r

\r

","shortLead":"A világ és Magyarország nagyon rossz irányba megy – véli Gálvölgyi János, de ő már nem tud ellene tenni, mert úgy érzi...","id":"20181201_Galvolgyi_Azt_akartak_egyesek_bebizonyitani_hogy_nem_kivancsi_ram_senki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99856587-7645-4e2b-9157-ac9b4f20fbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f710fce-c896-45ca-957e-fa424e65a356","keywords":null,"link":"/kultura/20181201_Galvolgyi_Azt_akartak_egyesek_bebizonyitani_hogy_nem_kivancsi_ram_senki","timestamp":"2018. december. 01. 12:14","title":"Gálvölgyi: Azt akarták egyesek bebizonyítani, hogy nem kíváncsi rám senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":" A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 48. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki.","shortLead":" A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 48. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20181202_Otvenen_orulhettek_az_otosnek_a_hatoslotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dad9e45-2695-4afa-a36a-708b7fa1a726","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_Otvenen_orulhettek_az_otosnek_a_hatoslotton","timestamp":"2018. december. 02. 17:33","title":"Ötvenen örülhettek az ötösnek a hatoslottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798fcd58-15a4-4ff2-90b5-6359ffeae1a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most éppen a Kossuth Rádióban ment nagyot a volt kormányszóvivő, jelenlegi államtitkár és kormánybiztos.","shortLead":"Most éppen a Kossuth Rádióban ment nagyot a volt kormányszóvivő, jelenlegi államtitkár és kormánybiztos.","id":"20181202_Tok_mindegy_milyen_poziciot_kap_Kovacs_Zoltan_a_migransozas_mindenhol_megy_neki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=798fcd58-15a4-4ff2-90b5-6359ffeae1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d121335-6ac0-4442-a339-c8f4e2a1ad22","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Tok_mindegy_milyen_poziciot_kap_Kovacs_Zoltan_a_migransozas_mindenhol_megy_neki","timestamp":"2018. december. 02. 13:41","title":"Tök mindegy, milyen pozíciót kap Kovács Zoltán, a migránsozás mindenhol megy neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]