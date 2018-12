Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt azonban még nem tudja, kit támogat Karácsony Gergely és Puzsér Róbert közül.„Nem látom, ki mögé sorakozhatnánk fel” – mondta Budapestről Márki-Zay Péter. Szegeden jó eséllyel Botkát támogatják majd.","shortLead":"Azt azonban még nem tudja, kit támogat Karácsony Gergely és Puzsér Róbert közül.„Nem látom, ki mögé sorakozhatnánk fel”...","id":"20181203_MarkiZay_A_Fidesz_Putyinnal_a_szelsojobbal_es_a_kommunistakkal_egyutt_rombolja_az_EUt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74350ad-9c1f-449e-8650-1c20e7c79772","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_MarkiZay_A_Fidesz_Putyinnal_a_szelsojobbal_es_a_kommunistakkal_egyutt_rombolja_az_EUt","timestamp":"2018. december. 03. 09:03","title":"Márki-Zay: A Fidesz Putyinnal, a szélsőjobbal és a kommunistákkal együtt rombolja az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19795d46-da31-4fdc-8aa7-6925757b8185","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A roma gyilkosságsorozat egyik áldozatának feleségétől egy éve elvették a rokkantsági ellátást, pedig betegsége miatt képtelen elhagyni még a lakását is. ","shortLead":"A roma gyilkosságsorozat egyik áldozatának feleségétől egy éve elvették a rokkantsági ellátást, pedig betegsége miatt...","id":"20181202_segely_romagyilkossagok_betegseg_nagycsecs_kormanyhivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19795d46-da31-4fdc-8aa7-6925757b8185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeda6c4a-099d-4b22-9836-b5b8df2177c6","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_segely_romagyilkossagok_betegseg_nagycsecs_kormanyhivatal","timestamp":"2018. december. 02. 09:15","title":"Összeomlott, rendszeres kezelésre szorul, mégsem kap rokkantsági ellátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd2168b-5902-4fc3-87bf-0ab2640fd1d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kicsit visszavett az utóbbi időben a tempóból a szingapúri Pacific International Lines hajózási társaság társalapítója, Csang Jün-csung, aki áprilisban adta át 14 gyermeke egyikének az elnöki posztot és az azzal járó feladatokat. ","shortLead":"Egy kicsit visszavett az utóbbi időben a tempóból a szingapúri Pacific International Lines hajózási társaság...","id":"20181201_100_eves_a_vilag_legidosebb_milliardosa_iden_erezte_ugy_hogy_ideje_atadni_cegeben_a_kormanyrudat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fd2168b-5902-4fc3-87bf-0ab2640fd1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7c3486-14b0-4929-ad32-17892f47e85c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_100_eves_a_vilag_legidosebb_milliardosa_iden_erezte_ugy_hogy_ideje_atadni_cegeben_a_kormanyrudat","timestamp":"2018. december. 01. 16:13","title":"100 éves a világ legidősebb milliárdosa, idén érezte úgy, hogy ideje átadni cégében a kormányrudat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0a6121-5047-4e17-85c1-794e59d7b95b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyes források szerint 25 ezren vonultak vasárnap a georgiai főváros, Tbiliszi utcáira, hogy az e heti elnökválasztás eredménye ellen tüntessenek. Az EBESZ szerint az állami forrásokkal visszaéltek a kampányban, és \"az egyik oldal jogosulatlan előnyt élvezett\".","shortLead":"Egyes források szerint 25 ezren vonultak vasárnap a georgiai főváros, Tbiliszi utcáira, hogy az e heti elnökválasztás...","id":"20181202_Ezrek_tuntettek_a_georgiai_fovarosban_az_elnokvalasztasok_eredmenye_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff0a6121-5047-4e17-85c1-794e59d7b95b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21ee377-3ade-401a-9199-ee532f787451","keywords":null,"link":"/vilag/20181202_Ezrek_tuntettek_a_georgiai_fovarosban_az_elnokvalasztasok_eredmenye_ellen","timestamp":"2018. december. 02. 20:15","title":"Ezrek tüntettek a georgiai fővárosban az elnökválasztások eredménye ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aed5af37-d363-4844-b161-4980b1445d96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ritkánál is ritkább magyar autóbusz sokáig eltűntnek volt nyilvánítva, most azonban életjelet adott magáról.","shortLead":"A ritkánál is ritkább magyar autóbusz sokáig eltűntnek volt nyilvánítva, most azonban életjelet adott magáról.","id":"20181203_duplacsuklos_ikarus_felbukkant_az_egyetlen_peldanyban_keszult_kulonleges_busz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aed5af37-d363-4844-b161-4980b1445d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a2c8e5-b8c0-47b6-9618-1f9da2990d92","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_duplacsuklos_ikarus_felbukkant_az_egyetlen_peldanyban_keszult_kulonleges_busz","timestamp":"2018. december. 03. 11:41","title":"Duplacsuklós Ikarus: felbukkant az egyetlen példányban készült szuperhosszú busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7ab00a-5d65-4322-b18d-a7c4d92fbe13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Cameron Underwood 2016-ban követett el öngyilkosságot, azonban csodával határos módon életben maradt. Arca teljesen szétroncsolódott, de a 3D technika segítségével újat kapott. A fiatal a hosszú lábadozást követően most először állt ki a nyilvánosság elé.","shortLead":"Cameron Underwood 2016-ban követett el öngyilkosságot, azonban csodával határos módon életben maradt. Arca teljesen...","id":"20181203_arcplasztika_3d_tervezes_arcatultetes_ongyilkossag_cameron_underwood","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e7ab00a-5d65-4322-b18d-a7c4d92fbe13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77cbfe2-e32a-47cc-bfe9-1e1b4c26f2c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_arcplasztika_3d_tervezes_arcatultetes_ongyilkossag_cameron_underwood","timestamp":"2018. december. 03. 10:03","title":"Csak erős idegzetűeknek: teljesen új arcot kapott a magát fejbe lövő fiatal – bámulatos lett az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798fcd58-15a4-4ff2-90b5-6359ffeae1a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most éppen a Kossuth Rádióban ment nagyot a volt kormányszóvivő, jelenlegi államtitkár és kormánybiztos.","shortLead":"Most éppen a Kossuth Rádióban ment nagyot a volt kormányszóvivő, jelenlegi államtitkár és kormánybiztos.","id":"20181202_Tok_mindegy_milyen_poziciot_kap_Kovacs_Zoltan_a_migransozas_mindenhol_megy_neki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=798fcd58-15a4-4ff2-90b5-6359ffeae1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d121335-6ac0-4442-a339-c8f4e2a1ad22","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Tok_mindegy_milyen_poziciot_kap_Kovacs_Zoltan_a_migransozas_mindenhol_megy_neki","timestamp":"2018. december. 02. 13:41","title":"Tök mindegy, milyen pozíciót kap Kovács Zoltán, a migránsozás mindenhol megy neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Különösen a felújításra felvett, gyorsan átárazódó kölcsön ára ugrott meg. ","shortLead":"Különösen a felújításra felvett, gyorsan átárazódó kölcsön ára ugrott meg. ","id":"20181203_Dragak_lettek_a_lakashitelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb690df-9299-48d3-b1c6-9fb238c34810","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Dragak_lettek_a_lakashitelek","timestamp":"2018. december. 03. 13:56","title":"Drágák lettek a lakáshitelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]