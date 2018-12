Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba510dd5-b97f-4613-a239-047b662b4ba3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állat az egyik sűrűn lakott utcában tűnt fel, egy térfigyelő kamera rögzítette.","shortLead":"Az állat az egyik sűrűn lakott utcában tűnt fel, egy térfigyelő kamera rögzítette.","id":"20181203_Medve_szaladgalt_Segesvaron__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba510dd5-b97f-4613-a239-047b662b4ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3971cb52-2ace-4549-bfef-dcbe263471d9","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Medve_szaladgalt_Segesvaron__video","timestamp":"2018. december. 03. 14:13","title":"Medve szaladgált Segesvár utcáin – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b7b89b-ef21-4088-9160-d5189cd02af0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TheHackerGiraffe egy olyan weboldalon nézte ki a célpontjait, ami olyan eszközt listáz, melyek ugyan kapcsolódnak az internetre, de nincs rajtuk védelem.","shortLead":"A TheHackerGiraffe egy olyan weboldalon nézte ki a célpontjait, ami olyan eszközt listáz, melyek ugyan kapcsolódnak...","id":"20181204_hacker_the_hacker_giraffe_nyomtato_pewdiepie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45b7b89b-ef21-4088-9160-d5189cd02af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b1560c-0b16-4470-8b77-b2769b7c15dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_hacker_the_hacker_giraffe_nyomtato_pewdiepie","timestamp":"2018. december. 04. 09:03","title":"Feltörtek 50 000 nyomtatót – ha ezt látja kiírva, akkor az önét is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erősíteni kellene a határvédelmet. ","shortLead":"Erősíteni kellene a határvédelmet. ","id":"20181204_Magyarorszagtol_is_segitseget_kertek_az_ukranok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3926d816-60fb-4432-9b73-c12f7a3ac238","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Magyarorszagtol_is_segitseget_kertek_az_ukranok","timestamp":"2018. december. 04. 16:17","title":"Magyarországtól is segítséget kértek az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A környezetvédő szervezet szél- és napenergiával pótolná az erőműveket.","shortLead":"A környezetvédő szervezet szél- és napenergiával pótolná az erőműveket.","id":"20181203_Szeneromuveket_es_lignitbanyakat_venne_a_Greenpeace_hogy_aztan_felszamolja_azokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73f293c-8363-48f7-b267-04576506c89f","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Szeneromuveket_es_lignitbanyakat_venne_a_Greenpeace_hogy_aztan_felszamolja_azokat","timestamp":"2018. december. 03. 12:28","title":"Szénerőműveket és lignitbányákat venne a Greenpeace, hogy aztán felszámolja azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU vezetése bejelentette az egyetem távozását, Orbán kitart saját álláspontja mellett.","shortLead":"A CEU vezetése bejelentette az egyetem távozását, Orbán kitart saját álláspontja mellett.","id":"20181203_Orban_szerint_tovabbra_is_bloff_a_CEU_tavozasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4a801b-46ed-4e6d-b117-1cea7d0a64c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Orban_szerint_tovabbra_is_bloff_a_CEU_tavozasa","timestamp":"2018. december. 03. 16:53","title":"Orbán szerint továbbra is blöff a CEU távozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5063750d-a46c-49f6-9a38-6103eee9dbff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem rektora szerint elűzték őket Budapestről.","shortLead":"Az egyetem rektora szerint elűzték őket Budapestről.","id":"20181203_Hivatalos_Becsbe_koltozik_a_CEU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5063750d-a46c-49f6-9a38-6103eee9dbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3906eb-31ca-4078-8787-42db187525f2","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Hivatalos_Becsbe_koltozik_a_CEU","timestamp":"2018. december. 03. 12:51","title":"Hivatalos: Bécsbe költözik a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem késett a magyar kormány, még nem járt le a határidő.","shortLead":"Nem késett a magyar kormány, még nem járt le a határidő.","id":"20181203_nikola_gruevszki_macedonia_igazsagugyi_miniszter_kiadatas_magyarorszag_politikai_menedekjog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c38e120-778a-4cd1-b5f6-2cd3563a3685","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_nikola_gruevszki_macedonia_igazsagugyi_miniszter_kiadatas_magyarorszag_politikai_menedekjog","timestamp":"2018. december. 03. 13:06","title":"Gruevszki-ügy: nem reagált a kiadatási kérelemre Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054bc332-6c33-486e-a05a-196e250d836a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök úgy fogalmazott: a magyarok mindig hálásak lesznek az egykori elnöknek. ","shortLead":"A miniszterelnök úgy fogalmazott: a magyarok mindig hálásak lesznek az egykori elnöknek. ","id":"20181203_george_bush_gyasz_orban_viktor_level","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=054bc332-6c33-486e-a05a-196e250d836a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d0c81d-25de-40cd-a03b-5bbe367ae760","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_george_bush_gyasz_orban_viktor_level","timestamp":"2018. december. 03. 12:01","title":"Levelet írt Orbán a gyászoló Bush családnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]