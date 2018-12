Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavalyhoz hasonlóan most is elkészítette személyre szabott összefoglalóját a Spotify, amellyel év vége alkalmából kedveskednek a felhasználóknak. ","shortLead":"Tavalyhoz hasonlóan most is elkészítette személyre szabott összefoglalóját a Spotify, amellyel év vége alkalmából...","id":"20181206_spotify_toplista_2018_legjobb_zenek_valogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42962594-bb44-4bf1-8d1a-3fe80d4a1d08","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_spotify_toplista_2018_legjobb_zenek_valogatas","timestamp":"2018. december. 06. 16:33","title":"A Spotify-on hallgat zenét? Nyissa meg, önnek is készítettek egy év végi válogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagyjából 15 perces hanganyag január elsején kerül adásba.","shortLead":"A nagyjából 15 perces hanganyag január elsején kerül adásba.","id":"20181207_Musicalt_keszitenek_Meghan_hercegne_eleterol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b19bd9a-7747-42a9-a174-640111fc18dd","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Musicalt_keszitenek_Meghan_hercegne_eleterol","timestamp":"2018. december. 07. 14:30","title":"Musicalt készítenek Meghan hercegné életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2af6d5c-a9c9-40d0-96eb-d7e16743a25f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bevándorlók általában egészségesebbek, mint a gazdag befogadó országok, például az Egyesült Államok lakói és gyakran kifejezetten segítik a betegségek elleni harcot azáltal, hogy egészségügyi dolgozóként helyezkednek el az adott országban – derült ki a University College London szakembereinek tanulmányából.","shortLead":"A bevándorlók általában egészségesebbek, mint a gazdag befogadó országok, például az Egyesült Államok lakói és gyakran...","id":"20181207_bevandorlok_egeszsegesebbek_mint_a_befogado_orszagok_lakoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2af6d5c-a9c9-40d0-96eb-d7e16743a25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf24974-1b79-4dd1-be94-376345b53b3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_bevandorlok_egeszsegesebbek_mint_a_befogado_orszagok_lakoi","timestamp":"2018. december. 07. 10:03","title":"Megvizsgáltak 15 millió migránst, és érdekes eredmény jött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeleten jégpáncél is lehet belőle.","shortLead":"Északkeleten jégpáncél is lehet belőle.","id":"20181208_Hidegfront_onos_eso_vacak_szombat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d223737a-6259-4517-b12a-e6de8d7dd0f8","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Hidegfront_onos_eso_vacak_szombat","timestamp":"2018. december. 08. 09:23","title":"Hidegfront, ónos eső, vacak szombat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs még jó megoldás arra, hogyan lehetne védeni a társasházi lakókat, az új józsefvárosi intézkedés például a feketézés felé terelheti a rövid távú szállásiadókat. Ha pedig a ház megtiltja az airbnb-zést, 20-30 százalékkal csökken ingatlanaikat értéke.","shortLead":"Nincs még jó megoldás arra, hogyan lehetne védeni a társasházi lakókat, az új józsefvárosi intézkedés például...","id":"20181207_A_kis_legalis_airbnbzoket_bunteti_az_onkomanyzat_a_nagy_illegalisakkal_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96b8a89-b048-4a2b-8577-233585af132b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_A_kis_legalis_airbnbzoket_bunteti_az_onkomanyzat_a_nagy_illegalisakkal_szemben","timestamp":"2018. december. 07. 10:43","title":"A kis, legális airbnb-zőket bünteti az önkományzat a nagy illegálisak helyett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6177a13-b130-459f-922b-2c306536149a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi közlekedési cég örömmel közölte, nemsokára újra jól mutathatja az időt a híresen működésképtelen Széll Kálmán téri óra, éppen azelőtt pár nappal, hogy újabb flashmobot terveztek az óra \"megjavítására\".","shortLead":"A fővárosi közlekedési cég örömmel közölte, nemsokára újra jól mutathatja az időt a híresen működésképtelen Széll...","id":"20181207_Breaking_BKK_Jovo_heten_mar_mukodhet_a_Szell_Kalman_teri_ora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6177a13-b130-459f-922b-2c306536149a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff717a5-3c1f-4763-92a5-da3b8ce9d7dd","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Breaking_BKK_Jovo_heten_mar_mukodhet_a_Szell_Kalman_teri_ora","timestamp":"2018. december. 07. 17:36","title":"Breaking, BKK: Jövő héten ismét működhet a Széll Kálmán téri óra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66839cc4-a8af-4619-a18a-fb0a087c38c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet, hogy a kormány későn vagy nem a valós igényekre támaszkodva létesít bölcsődei férőhelyeket? Egy folyamatban lévő népességtudományi kutatás eredményei erre engednek következtetni.","shortLead":"Lehet, hogy a kormány későn vagy nem a valós igényekre támaszkodva létesít bölcsődei férőhelyeket? Egy folyamatban lévő...","id":"20181207_Hiaba_epit_a_kormany_bolcsodeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66839cc4-a8af-4619-a18a-fb0a087c38c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74053d6-199e-4367-80bc-7b7e9d8ce2c3","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Hiaba_epit_a_kormany_bolcsodeket","timestamp":"2018. december. 07. 06:00","title":"Hiába épít a kormány bölcsődéket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac976410-3472-4b75-8c0d-46cc2d93cb34","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"\"Kicsivel több, mint 2 éve már, hogy elkezdődött életem izlandi fejezete. Kalandvágyam, minden szabadidőmben útra hívott, és kirándulásaim alkalmával igyekeztem bejárni a sziget zegzugos csodavilágát. Az elementáris erőkkel ható, önálló identitással rendelkező sziget és a hangulatváltozásairól híres, kiszámíthatatlan időjárása viszont rendesen próbára teszi az embert. Itt garantáltan, pillanatok alatt komfortzónán kívül találhatjuk magunkat. De a sokszor, minden képzeletemet felülmúló látványok, melyek olykor nagy találkozásokkal is társultak, gyorsan kárpótoltak az esetlegesen elszenvedett kellemetlenségekért…\" – Darab Zsuzsa izlandi fotóiból válogattunk. \r

","shortLead":"\"Kicsivel több, mint 2 éve már, hogy elkezdődött életem izlandi fejezete. Kalandvágyam, minden szabadidőmben útra...","id":"20181206_izland_nagyitas_galeria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac976410-3472-4b75-8c0d-46cc2d93cb34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fccf03d-ce58-4955-a0ee-006b2ab9282b","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181206_izland_nagyitas_galeria","timestamp":"2018. december. 06. 18:42","title":"A csodavilág, ahol garantált, hogy komfortzónán kívül találjuk magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]