Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8eb8456d-2018-4a62-888e-c52a19c5163e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntse el, kinek van igaza.","shortLead":"Döntse el, kinek van igaza.","id":"20181209_A_rendorseg_szerint_hazudik_az_MSZP_az_alelnok_seruleseirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8eb8456d-2018-4a62-888e-c52a19c5163e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaca7f73-f60d-4cbf-8cac-603c61911b02","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_A_rendorseg_szerint_hazudik_az_MSZP_az_alelnok_seruleseirol","timestamp":"2018. december. 09. 09:45","title":"A rendőrség szerint hazudik az MSZP az alelnök sérüléseiről - mutatjuk, mi történt pontosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3518a187-6d1d-460b-8945-51db4c55d820","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Igazgyöngy Alapítvány vezetője a Facebookon mondott köszönetet.","shortLead":"Az Igazgyöngy Alapítvány vezetője a Facebookon mondott köszönetet.","id":"20181208_Igy_vette_at_a_Prima_Primissima_kozonsegdijat_L_Ritok_Nora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3518a187-6d1d-460b-8945-51db4c55d820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a158e0-8792-4bb2-add7-7087d2cd86d2","keywords":null,"link":"/kultura/20181208_Igy_vette_at_a_Prima_Primissima_kozonsegdijat_L_Ritok_Nora","timestamp":"2018. december. 08. 17:33","title":"Így vette át a Prima Primissima közönségdíját L. Ritók Nóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Annegret Kramp-Karrenbauer a menekültügyet és a biztonság kérdését tartja prioritásának.","shortLead":"Annegret Kramp-Karrenbauer a menekültügyet és a biztonság kérdését tartja prioritásának.","id":"20181209_CDU_Merkel_kritikusaival_is_targyal_az_uj_elnok_a_migraciorol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036276b1-dc4b-4e41-ae74-64e4fa216f3e","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_CDU_Merkel_kritikusaival_is_targyal_az_uj_elnok_a_migraciorol","timestamp":"2018. december. 09. 14:39","title":"CDU: Merkel kritikusaival is tárgyal az új elnök a migrációról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043d6f8c-eecb-40fa-892a-edfdfd83abb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyértelmű, hogy ki érezte magát a legjobban az FIA díjátadó gáláján.","shortLead":"Egyértelmű, hogy ki érezte magát a legjobban az FIA díjátadó gáláján.","id":"20181208_Kimi_Raikkonen_es_a_vodka_talalkozasa_a_szinpadon__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=043d6f8c-eecb-40fa-892a-edfdfd83abb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a661e30-4547-4d51-8f34-182ce818d6dc","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Kimi_Raikkonen_es_a_vodka_talalkozasa_a_szinpadon__video","timestamp":"2018. december. 08. 07:45","title":"Kimi Räikkönen és a vodka találkozása a színpadon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09869511-b2ed-4c41-a241-e1ec0561ba7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kalocsai Fegyház és Börtönben tölti büntetését az a tatai asszony, aki elkábította, majd 108 késszúrással megölte nyolcéves kislányát három és fél évvel ezelőtt. Á. Anikó jelenleg – a kaposvári Szita Bence gyilkosának halála óta – az egyetlen olyan női rab Magyarországon, aki biztosan élete végéig rács mögött marad. \r

\r

\r

\r

","shortLead":"A Kalocsai Fegyház és Börtönben tölti büntetését az a tatai asszony, aki elkábította, majd 108 késszúrással megölte...","id":"20181209_Egyetlen_noi_rab_van_Magyarorszagon_aki_elete_vegeig_bortonben_marad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09869511-b2ed-4c41-a241-e1ec0561ba7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8fd7ce2-dde8-4c93-90ee-bda3e29b7019","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Egyetlen_noi_rab_van_Magyarorszagon_aki_elete_vegeig_bortonben_marad","timestamp":"2018. december. 09. 16:52","title":"Egyetlen női rab van Magyarországon, aki élete végéig börtönben marad: a gyerekgyilkos anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz volt frakcióvezetője és minisztere, az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztosa, Navracsics Tibor úgy véli, a CEU ügye még nincs lezárva.","shortLead":"A Fidesz volt frakcióvezetője és minisztere, az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért...","id":"20181208_A_CEU_Becsbe_koltozik_de_Navracsics_szerint_meg_maradhatnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06205724-8f17-47b0-a33d-d4e4eb49b941","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_A_CEU_Becsbe_koltozik_de_Navracsics_szerint_meg_maradhatnak","timestamp":"2018. december. 08. 07:05","title":"A CEU Bécsbe költözik, de Navracsics szerint még maradhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09864c8-8433-483e-85ee-0eb6bf79d690","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181208_A_mai_tuntetes_jelkepe_a_muanyag_csalamades_vodor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d09864c8-8433-483e-85ee-0eb6bf79d690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba239d4c-ee67-4d69-b462-5264ad93b44c","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_A_mai_tuntetes_jelkepe_a_muanyag_csalamades_vodor","timestamp":"2018. december. 08. 10:36","title":"A mai tüntetés jelképe a műanyag csalamádés vödör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d3038a-9b98-4ddc-9ad6-a377ca7c60d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly összetűzés tört ki szombat délután a rendőrök és a tüntetők között a dél-franciaországi Marseille-ben. Párizsban már gumilövedéket is bevetettek a rendőrök. ","shortLead":"Komoly összetűzés tört ki szombat délután a rendőrök és a tüntetők között a dél-franciaországi Marseille-ben. Párizsban...","id":"20181208_Marseilleben_is_all_a_bal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04d3038a-9b98-4ddc-9ad6-a377ca7c60d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53a1eb5-0b54-4023-b58f-c0f5f4091a4c","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Marseilleben_is_all_a_bal","timestamp":"2018. december. 08. 18:20","title":"Marseille-ben is áll a bál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]