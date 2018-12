Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37a47683-be7f-41e1-8589-7451fff85af2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tíz év után újra egy dalban a hazai MC-szcéna java, hogy elkészítse a hatályos raphimuszt. A klip a hvg.hu-n már látható is.



","shortLead":"Tíz év után újra egy dalban a hazai MC-szcéna java, hogy elkészítse a hatályos raphimuszt. A klip a hvg.hu-n már...","id":"20181210_Az_Animal_Cannibals_ujra_osszehozta_a_rapszovetkezetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37a47683-be7f-41e1-8589-7451fff85af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0dd511-49a1-41c3-b313-ecc3be081215","keywords":null,"link":"/kultura/20181210_Az_Animal_Cannibals_ujra_osszehozta_a_rapszovetkezetet","timestamp":"2018. december. 11. 13:00","title":"Az Animal Cannibals újra összehozta a rapszövetkezetet - klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0fc3df-d264-4571-b4de-36ad331810fe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új fejezet nyílt a Qualcomm és az Apple közt régóta dúló háborúban, aminek eredményeként most főleg utóbbi jár rosszul. ","shortLead":"Új fejezet nyílt a Qualcomm és az Apple közt régóta dúló háborúban, aminek eredményeként most főleg utóbbi jár rosszul. ","id":"20181210_iphone_6s_iphone_x_apple_tiltas_kina_qualcomm_szabadalomsertes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec0fc3df-d264-4571-b4de-36ad331810fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b30374-9c96-4a41-a684-27093910692f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_iphone_6s_iphone_x_apple_tiltas_kina_qualcomm_szabadalomsertes","timestamp":"2018. december. 10. 17:33","title":"Nesze nektek, Apple-rajongók: több iPhone-t is betiltottak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bbc9d00-acd8-4fde-9997-db08f2f14605","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Pácban vannak az Európai Unió közlekedési miniszterei és döntéshozó intézményei, mert ki kellene találniuk valamiféle egységes szabályozást a kamionok számára az egész unióban, ahol óriásiak a bérkülönbségek Kelet és a Nyugat között. ","shortLead":"Pácban vannak az Európai Unió közlekedési miniszterei és döntéshozó intézményei, mert ki kellene találniuk valamiféle...","id":"20181211_A_robotok_kicsinalhatnak_mindenkit_igy_vegzodhet_a_keletnyugati_kamionos_haboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bbc9d00-acd8-4fde-9997-db08f2f14605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d5e7b0-1182-475f-8618-32892ce56936","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_A_robotok_kicsinalhatnak_mindenkit_igy_vegzodhet_a_keletnyugati_kamionos_haboru","timestamp":"2018. december. 11. 11:38","title":"A robotsofőrök kicsinálhatnak mindenkit, így végződhet a kelet-nyugati kamionos háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9ec8ba-c3a1-424d-9158-7476ad8c985b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kongresszusi meghallgatásán több témáról is faggatták az amerikai szenátorok Sundar Pichait, köztük arról is, kémkedik-e a felhasználók után a Google. A vezérigazgató azonban úgy csinált, mintha nem is értené a kérdést.","shortLead":"Kongresszusi meghallgatásán több témáról is faggatták az amerikai szenátorok Sundar Pichait, köztük arról is...","id":"20181212_google_sundar_pichai_helyelozmenyek_felhasznalo_kovetese_helyelozmenyek_telefon_nyomon_kovetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf9ec8ba-c3a1-424d-9158-7476ad8c985b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9045b2dc-00ae-4bd3-8cb3-91fa84983285","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_google_sundar_pichai_helyelozmenyek_felhasznalo_kovetese_helyelozmenyek_telefon_nyomon_kovetese","timestamp":"2018. december. 12. 09:33","title":"Na, ez az ijesztő: a Google főnöke nem volt hajlandó megmondani, lekövetik-e felhasználók telefonjait vagy sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61987ca2-a1d0-41cc-80cb-253c5a072fb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc sportszermárkája hónapokkal azután jelent meg a magyar piacon, hogy leszerződött több NB I.-es csapattal.","shortLead":"Mészáros Lőrinc sportszermárkája hónapokkal azután jelent meg a magyar piacon, hogy leszerződött több NB I.-es...","id":"20181211_Mar_kaphato_Meszaros_Lorinc_meze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61987ca2-a1d0-41cc-80cb-253c5a072fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c46fa3-9f74-430d-bc90-e99052f580c6","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Mar_kaphato_Meszaros_Lorinc_meze","timestamp":"2018. december. 11. 15:26","title":"Már kapható a 2Rule mez, és nem olcsó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5896ff7b-75b4-4f7c-b0aa-a4131560249a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azok járhatnak rosszul, akik több mint 8 millió forint hitelt vettek fel, hosszú türelmi idővel. ","shortLead":"Azok járhatnak rosszul, akik több mint 8 millió forint hitelt vettek fel, hosszú türelmi idővel. ","id":"20181211_Szechenyi_Hitelszovetseg_300_ezer_szerzodes_dolhet_be_ha_bekemenyitenek_a_bankok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5896ff7b-75b4-4f7c-b0aa-a4131560249a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a4e20e-f6a9-47a3-8454-b76f8a8a0284","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Szechenyi_Hitelszovetseg_300_ezer_szerzodes_dolhet_be_ha_bekemenyitenek_a_bankok","timestamp":"2018. december. 11. 16:41","title":"Széchenyi Hitelszövetség: 300 ezer szerződés dőlhet be, ha bekeményítenek a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e319688c-81b4-4b4f-bd9c-db027a7f883a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Eric legalább végigúszta a távot, Ramah Arifi ezt sem mondhatja el magáról.","shortLead":"Eric legalább végigúszta a távot, Ramah Arifi ezt sem mondhatja el magáról.","id":"20181211_Egy_afgan_uszonak_sikerult_felulmulnia_Eric_az_angolna_olimpiai_produkciojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e319688c-81b4-4b4f-bd9c-db027a7f883a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9130238-336b-47f5-84d7-5bc4fff895eb","keywords":null,"link":"/sport/20181211_Egy_afgan_uszonak_sikerult_felulmulnia_Eric_az_angolna_olimpiai_produkciojat","timestamp":"2018. december. 11. 12:23","title":"Egy afgán úszónak sikerült felülmúlnia Eric, az angolna olimpiai produkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e4f2854-407b-4fb7-a894-4cbbce562de5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú ítélet szerint a miskolci önkormányzat cigányokat sújtó intézkedései sértették a romák egyenlő bánásmódhoz való jogát.","shortLead":"Az elsőfokú ítélet szerint a miskolci önkormányzat cigányokat sújtó intézkedései sértették a romák egyenlő bánásmódhoz...","id":"20181212_Megnyerte_Magyarorszag_legnagyobb_antidiszkriminacios_peret_a_TASZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e4f2854-407b-4fb7-a894-4cbbce562de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928206c4-124e-4b00-81c9-5df67c765afd","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Megnyerte_Magyarorszag_legnagyobb_antidiszkriminacios_peret_a_TASZ","timestamp":"2018. december. 12. 15:22","title":"Megnyerte Magyarország legnagyobb antidiszkriminációs perét a TASZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]