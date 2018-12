Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"008d7d8a-d1db-483e-9276-8c98df740877","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"62 ember meghalt, mintegy 580-an megsérültek, legalább 20-an eltűntek, és sok épületben károk keletkeztek - közölte az indonéziai katasztrófavédelem.","shortLead":"62 ember meghalt, mintegy 580-an megsérültek, legalább 20-an eltűntek, és sok épületben károk keletkeztek - közölte...","id":"20181223_Durva_szokoar_pusztitott_Indoneziaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=008d7d8a-d1db-483e-9276-8c98df740877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9206708b-5b04-4e2a-9549-b724afacfac6","keywords":null,"link":"/vilag/20181223_Durva_szokoar_pusztitott_Indoneziaban","timestamp":"2018. december. 23. 07:27","title":"Durva szökőár pusztított Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8efd84e8-1a86-45db-93fe-8d881ad3b5bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a maga módján, egy szép karácsonyi háttérkép-válogatással segít abban, hogy a PC-nk is jelezze, mindjárt itt a karácsony.","shortLead":"A Microsoft a maga módján, egy szép karácsonyi háttérkép-válogatással segít abban, hogy a PC-nk is jelezze, mindjárt...","id":"20181222_microsoft_winter_holiday_glow_hatterkep_gyujtemeny_karacsonyi_hatterkep_ingyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8efd84e8-1a86-45db-93fe-8d881ad3b5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f253ba-5ab5-44e6-8fd8-0a8a9a8c1ca0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181222_microsoft_winter_holiday_glow_hatterkep_gyujtemeny_karacsonyi_hatterkep_ingyen","timestamp":"2018. december. 22. 12:03","title":"Itt az idő, hogy a számítógépével is ráhangolódjék az ünnepekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter szerint a jelenlegi helyzetben a munkavállaló van jobb helyzetben.","shortLead":"A pénzügyminiszter szerint a jelenlegi helyzetben a munkavállaló van jobb helyzetben.","id":"20181223_Varga_Mihaly_Tulora_csak_onkent_sajat_beleegyezessel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfa5531-bdd9-48a4-8373-acd223d5d0f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181223_Varga_Mihaly_Tulora_csak_onkent_sajat_beleegyezessel","timestamp":"2018. december. 23. 08:49","title":"Varga Mihály: Túlóra csak önként, saját beleegyezéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1d38d6-91a9-4f60-8d48-99b4f09606ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban reggelente egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban reggelente egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181223_Adventi_irodalmi_naptar__december_23","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa1d38d6-91a9-4f60-8d48-99b4f09606ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f66e47-6fe7-42f6-bc09-b8d81ce7fdb9","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Adventi_irodalmi_naptar__december_23","timestamp":"2018. december. 23. 08:04","title":"Adventi irodalmi naptár – december 23.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93cb15f-e08d-4136-ad27-44a0b6208553","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookra posztolták az ország karácsonyfájáról készült felvételt – szánkók és tüntetők nélkül.","shortLead":"A Facebookra posztolták az ország karácsonyfájáról készült felvételt – szánkók és tüntetők nélkül.","id":"20181223_Timelapsevideoval_kivan_boldog_karacsonyt_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e93cb15f-e08d-4136-ad27-44a0b6208553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0676390e-4faf-49a5-8b5a-49ccdb84b4e7","keywords":null,"link":"/itthon/20181223_Timelapsevideoval_kivan_boldog_karacsonyt_a_kormany","timestamp":"2018. december. 23. 14:37","title":"Timelapse-videóval kíván boldog karácsonyt a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22407576-c218-4027-93fd-3d74cbaf4705","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Iszlám Állam terrorszervezett elkötelezett híve volt a december 11-ei strasbourgi lövöldözés elkövetője egy videofelvétel tanúsága szerint - közölték szombaton francia igazságügyi források.","shortLead":"Az Iszlám Állam terrorszervezett elkötelezett híve volt a december 11-ei strasbourgi lövöldözés elkövetője...","id":"20181222_Az_Iszlam_Allamnak_tett_eskut_a_strasbourgi_lovoldozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22407576-c218-4027-93fd-3d74cbaf4705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238255b5-739d-436f-b7d8-e7bf5f86ce86","keywords":null,"link":"/vilag/20181222_Az_Iszlam_Allamnak_tett_eskut_a_strasbourgi_lovoldozo","timestamp":"2018. december. 22. 17:45","title":"Az Iszlám Államnak tett esküt a strasbourgi lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb15ce85-cae8-465c-8afd-65f608949584","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Együttműködtek a rendőrséggel, és már nem tartják gyanúsítottnak őket.","shortLead":"Együttműködtek a rendőrséggel, és már nem tartják gyanúsítottnak őket.","id":"20181223_Vademeles_nelkul_elengedtek_a_gatwicki_dronok_ugyeben_orizetbe_vett_ket_embert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb15ce85-cae8-465c-8afd-65f608949584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce33a991-6942-4edd-9506-13dbb1506cdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181223_Vademeles_nelkul_elengedtek_a_gatwicki_dronok_ugyeben_orizetbe_vett_ket_embert","timestamp":"2018. december. 23. 12:47","title":"Vádemelés nélkül elengedték a gatwicki drónok ügyében őrizetbe vett két embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba08ed82-df0b-4a3f-a56f-0580962193d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Rutgers Egyetem kutatói szerint a koffein és az EHT nevű zsírsav együttesen képes felvenni a küzdelmet a Parkinson-kórral, valamint a Lewy-testes demenciával is.","shortLead":"Az amerikai Rutgers Egyetem kutatói szerint a koffein és az EHT nevű zsírsav együttesen képes felvenni a küzdelmet...","id":"20181223_kave_megbetegedes_kave_ellettani_hatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba08ed82-df0b-4a3f-a56f-0580962193d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eecf1d07-0ef6-447e-b39f-28632c78058d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_kave_megbetegedes_kave_ellettani_hatasa","timestamp":"2018. december. 23. 13:03","title":"Szokott kávézni? Akkor van egy jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]