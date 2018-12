Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4dbb3020-7fa3-4ee3-8a22-9feb9f77486d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megrendelt mennyiségből több mint 170 millió jegy és bérlet jön ki.","shortLead":"A megrendelt mennyiségből több mint 170 millió jegy és bérlet jön ki.","id":"20181227_Ennyit_az_ejegyekrol_tobb_mint_egymilliard_forintert_vasarol_hopapirt_a_BKK","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dbb3020-7fa3-4ee3-8a22-9feb9f77486d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9586c4-c156-4dbe-b9ff-99ce55825efd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_Ennyit_az_ejegyekrol_tobb_mint_egymilliard_forintert_vasarol_hopapirt_a_BKK","timestamp":"2018. december. 27. 14:54","title":"Ennyit az e-jegyekről: több mint egymilliárd forintért vásárol hőpapírt a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80eef21f-f01d-4068-b4f4-18a723d248ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Először fordulhat elő a tao-támogatási rendszer 2011-es bevezetése óta, hogy kevesebb közpénzt próbálhatnak összeszedni a sportklubok, mint egy idénnyel korábban – írja a G7.","shortLead":"Először fordulhat elő a tao-támogatási rendszer 2011-es bevezetése óta, hogy kevesebb közpénzt próbálhatnak összeszedni...","id":"20181227_Kevesebb_kozpenz_landolhat_a_sportkluboknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80eef21f-f01d-4068-b4f4-18a723d248ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a34f8b-41eb-4431-8475-83639bc5146b","keywords":null,"link":"/kkv/20181227_Kevesebb_kozpenz_landolhat_a_sportkluboknal","timestamp":"2018. december. 27. 11:56","title":"Kevesebb közpénz landolhat a sportkluboknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De az egyházak se valami beszédesek, ha a témáról van szó.","shortLead":"De az egyházak se valami beszédesek, ha a témáról van szó.","id":"20181227_Nem_arulja_el_az_allam_hany_idosek_otthonat_adott_at_az_egyhaznak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc8e141-25af-4788-a5b1-ddee1933fad7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_Nem_arulja_el_az_allam_hany_idosek_otthonat_adott_at_az_egyhaznak","timestamp":"2018. december. 27. 08:01","title":"Nem árulja el az állam, hány idősek otthonát adott át az egyháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ff0930-8e22-476b-be89-dd1214416637","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha már nem jutott be a Budapesti Fesztiválzenekar mai teltházas koncertjére, mi egy élő közvetítéssel biztosítjuk az élményt.","shortLead":"Ha már nem jutott be a Budapesti Fesztiválzenekar mai teltházas koncertjére, mi egy élő közvetítéssel biztosítjuk...","id":"20181226_Karacsony_a_Budapesti_Fesztivalzenekarral__elo_kozvetites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ff0930-8e22-476b-be89-dd1214416637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c66c54-77ca-4897-8eb9-f97aa86cff45","keywords":null,"link":"/kultura/20181226_Karacsony_a_Budapesti_Fesztivalzenekarral__elo_kozvetites","timestamp":"2018. december. 26. 19:45","title":"Karácsony a Budapesti Fesztiválzenekarral – élő közvetítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szépen szivárognak az információk a Huawei 2019-es csúcsmobiljának kistestvéréről, a P30-ról is. Egy új értesülés a mobil fotós képességeit részletezi.","shortLead":"Szépen szivárognak az információk a Huawei 2019-es csúcsmobiljának kistestvéréről, a P30-ról is. Egy új értesülés...","id":"20181228_huawei_p30_kamera_40_megapixel_szelfikamera_p30_pro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a50bc98-841f-40c4-9173-330a35c86b48","keywords":null,"link":"/tudomany/20181228_huawei_p30_kamera_40_megapixel_szelfikamera_p30_pro","timestamp":"2018. december. 28. 10:03","title":"Új hírek érkeztek a Huawei következő nagyágyújáról, a P30 Próról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421d5054-34c5-48b2-bf04-072e25da33f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halála előtt egyszemélyes zárkába vitték, amit a rokonok szerint folyamatosan figyelnek kamerákkal is.","shortLead":"Halála előtt egyszemélyes zárkába vitték, amit a rokonok szerint folyamatosan figyelnek kamerákkal is.","id":"20181227_Csaladja_szerint_megverhettek_a_rabot_aki_ongyilkos_lett_a_marianosztrai_bortonben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=421d5054-34c5-48b2-bf04-072e25da33f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfe7ab7-1c80-49ac-a026-e36fc6cdeecb","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Csaladja_szerint_megverhettek_a_rabot_aki_ongyilkos_lett_a_marianosztrai_bortonben","timestamp":"2018. december. 27. 20:26","title":"Családja szerint megverhették a rabot, aki öngyilkos lett a márianosztrai börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"11,5 ezer milliárd forint körül lesz a kiskereskedelmi forgalom.","shortLead":"11,5 ezer milliárd forint körül lesz a kiskereskedelmi forgalom.","id":"20181228_Soha_ennyit_nem_koltottunk_meg_karacsonykor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73ba0cd-34d2-45b6-84d1-3fce3640277f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Soha_ennyit_nem_koltottunk_meg_karacsonykor","timestamp":"2018. december. 28. 08:11","title":"Soha ennyit nem költöttünk még karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a6c465-9ae1-4759-a7b2-dcf987ff792a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végül egy rajongója megtérítette neki az ellopott összeget. ","shortLead":"Végül egy rajongója megtérítette neki az ellopott összeget. ","id":"20181227_70_ezer_forinttal_loptak_el_Balint_Antonia_penztarcajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6a6c465-9ae1-4759-a7b2-dcf987ff792a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197ec842-7e3e-4a86-8257-be47d39a34e1","keywords":null,"link":"/elet/20181227_70_ezer_forinttal_loptak_el_Balint_Antonia_penztarcajat","timestamp":"2018. december. 27. 09:10","title":"70 ezer forinttal lopták el Bálint Antónia pénztárcáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]