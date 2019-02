Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7ddedcb-9616-4f12-9621-ce5486064ade","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt új játékot engedélyeztetett a Szerencsejáték Zrt. ","shortLead":"Öt új játékot engedélyeztetett a Szerencsejáték Zrt. ","id":"20190206_Uj_sorsjegyeket_dobnak_piacra_ime_a_neveik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7ddedcb-9616-4f12-9621-ce5486064ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9a58a6-1b74-4c81-8d4d-a4ef7e40a128","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Uj_sorsjegyeket_dobnak_piacra_ime_a_neveik","timestamp":"2019. február. 06. 08:51","title":"Új sorsjegyeket dobnak piacra, íme a nevük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3477c2ee-f5af-4f31-ad26-1b91fe7440b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felügyeletük alatt vette meg az állam a zuglói Récsei Centert, és terveztet 40 milliárdos új korcsolyaközpontot.","shortLead":"Felügyeletük alatt vette meg az állam a zuglói Récsei Centert, és terveztet 40 milliárdos új korcsolyaközpontot.","id":"20190206_A_csengeri_orokosodesi_fiasko_utan_ismet_akcioban_Kosa_Lajos_es_csapata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3477c2ee-f5af-4f31-ad26-1b91fe7440b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aca9652-076c-43e9-b563-71e7caa7df9f","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_A_csengeri_orokosodesi_fiasko_utan_ismet_akcioban_Kosa_Lajos_es_csapata","timestamp":"2019. február. 06. 11:27","title":"A csengeri örökösödési fiaskó után ismét akcióban Kósa Lajos és csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3be457f-3871-4bc2-819d-549e257b7087","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sokkal régebben kezdtek ugrálni a kenguruk, mint eddig gondolták. ","shortLead":"Sokkal régebben kezdtek ugrálni a kenguruk, mint eddig gondolták. ","id":"20190206_Miert_ugral_a_kenguru_Egy_osi_fosszilia_irja_at_az_eddigi_allaspontot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3be457f-3871-4bc2-819d-549e257b7087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9fa7091-aeab-4f0d-9c6d-433357b94e88","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_Miert_ugral_a_kenguru_Egy_osi_fosszilia_irja_at_az_eddigi_allaspontot","timestamp":"2019. február. 06. 13:07","title":"Miért ugrál a kenguru? Egy ősi fosszília írja át az eddigi álláspontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a51b6f-d3a4-4857-bf94-5c643b75b14f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elutasította és \"nem építő jellegűnek\" minősítette Teherán kedden azokat az aggodalmakat, amelyeket az Európai Unió (EU) fogalmazott meg az iráni rakétaprogram és az ország emberi jogi gyakorlata miatt.","shortLead":"Elutasította és \"nem építő jellegűnek\" minősítette Teherán kedden azokat az aggodalmakat, amelyeket az Európai Unió...","id":"20190205_Iran_visszautasitja_a_raketaprogramja_es_az_emberi_jogi_gyakorlata_miatti_EUs_aggodalmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76a51b6f-d3a4-4857-bf94-5c643b75b14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d92dd3-4c27-4222-84e3-e434f4e6fdc2","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_Iran_visszautasitja_a_raketaprogramja_es_az_emberi_jogi_gyakorlata_miatti_EUs_aggodalmat","timestamp":"2019. február. 05. 08:52","title":"Irán visszautasítja a rakétaprogramja és az emberi jogi gyakorlata miatti EU-s aggodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74df7052-d2aa-4ba8-ac7d-2ef66c1a716b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ballai Attila lesz a Magyar Nemzetté átnevezett Magyar Idők új főszerkesztője.","shortLead":"Ballai Attila lesz a Magyar Nemzetté átnevezett Magyar Idők új főszerkesztője.","id":"20190205_Gajdics_Ottot_levaltjak_nem_o_lesz_a_Magyar_Nemzet_foszerkesztoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74df7052-d2aa-4ba8-ac7d-2ef66c1a716b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba478c39-6a71-4775-8857-6fed3714476c","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Gajdics_Ottot_levaltjak_nem_o_lesz_a_Magyar_Nemzet_foszerkesztoje","timestamp":"2019. február. 05. 12:28","title":"Gajdics Ottót leváltják, nem ő lesz a Magyar Nemzet főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8880df0d-a22b-4a42-a097-7af25e5b6f23","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amikor a rendőrök kivonultak a riasztásra, zárva találták az ajtót. ","shortLead":"Amikor a rendőrök kivonultak a riasztásra, zárva találták az ajtót. ","id":"20190204_A_csatornarendszeren_keresztul_jutottak_be_a_rablok_az_antwerpeni_pancelterembe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8880df0d-a22b-4a42-a097-7af25e5b6f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e081e1a-037f-46b3-9dc0-970ce49b7366","keywords":null,"link":"/vilag/20190204_A_csatornarendszeren_keresztul_jutottak_be_a_rablok_az_antwerpeni_pancelterembe","timestamp":"2019. február. 04. 18:32","title":"A csatornarendszeren keresztül jutottak be a rablók az antwerpeni páncélterembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"384fe116-55e8-4496-a3bc-a8b356a0837a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kübekházán aláírásokat gyűjtenek, mert megszűnt hétfőtől a falugazdász ügyfélszolgálata. Országosan harmadával csökkenti az ügyfélszolgálatok számát az Agrárkamara, de szerintük mindenkihez eljut a segítség, csak átalakítják a rendszert, és a nagyobb családi gazdálkodókra is koncentrálnak. A kübekházi polgármester szerint csak illúzió a Magyar Falvak program, ha közben mindent leépítenek. ","shortLead":"Kübekházán aláírásokat gyűjtenek, mert megszűnt hétfőtől a falugazdász ügyfélszolgálata. Országosan harmadával...","id":"20190205_Kubekhazi_polgarmester_Hiaba_a_Magyar_Falvak_program_ha_mindent_leepitenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=384fe116-55e8-4496-a3bc-a8b356a0837a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef4aea3-5db3-49b3-b2ee-3f451bc10c70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_Kubekhazi_polgarmester_Hiaba_a_Magyar_Falvak_program_ha_mindent_leepitenek","timestamp":"2019. február. 05. 06:53","title":"Kübekházi polgármester: Hiába a Magyar Falvak program, ha mindent leépítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bd8d2c-168c-41b6-9d82-c27bd4f2b12d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Digisport reggeli műsorának vendége volt Orosz Pál, de a riporter hiába próbálta kétszer is kiszedni belőle, mennyit költöttek átigazolásra a télen, nem árulta el.","shortLead":"A Digisport reggeli műsorának vendége volt Orosz Pál, de a riporter hiába próbálta kétszer is kiszedni belőle, mennyit...","id":"20190205_Ketszeri_kerdesre_sem_arulta_el_a_Fradi_tulajdonosa_mennyiert_igazoltak_jatekosokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37bd8d2c-168c-41b6-9d82-c27bd4f2b12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a267b7f-5cff-4ac4-8155-8ce119635538","keywords":null,"link":"/sport/20190205_Ketszeri_kerdesre_sem_arulta_el_a_Fradi_tulajdonosa_mennyiert_igazoltak_jatekosokat","timestamp":"2019. február. 05. 13:40","title":"Kétszeri kérdésre sem árulta el a Fradi vezérigazgatója, mennyiért igazoltak játékosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]