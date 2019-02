Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d1958ce-e68c-4d4f-8fae-d532ffdf37d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előzőleg a devizahiteles nyertesnek érezhette magát, mert szerződését a bíróság érvénytelennek mondta ki, amit a bank nem hagyott annyiban.","shortLead":"Előzőleg a devizahiteles nyertesnek érezhette magát, mert szerződését a bíróság érvénytelennek mondta ki, amit a bank...","id":"20190219_A_Kuria_a_banknak_adott_igazat_a_devizahitelessel_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d1958ce-e68c-4d4f-8fae-d532ffdf37d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a339e1-c276-48e0-9564-97c28e9c2640","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_A_Kuria_a_banknak_adott_igazat_a_devizahitelessel_szemben","timestamp":"2019. február. 19. 14:39","title":"A Kúria a banknak adott igazat a devizahitelessel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d285a9c7-fa95-40f6-b564-f34f15065376","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Péntekre virradóra bocsátják fel az első izraeli Hold-szondát, amelynek újdonsága az is, hogy ez lesz az első magán űreszköz a Föld kísérőjén.","shortLead":"Péntekre virradóra bocsátják fel az első izraeli Hold-szondát, amelynek újdonsága az is, hogy ez lesz az első magán...","id":"20190219_elso_izraeli_holdszonda_felbocsatasa_isa_spaceil_israeltothemoon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d285a9c7-fa95-40f6-b564-f34f15065376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5423e772-df5b-4ffb-ad2a-04ed1457fe38","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_elso_izraeli_holdszonda_felbocsatasa_isa_spaceil_israeltothemoon","timestamp":"2019. február. 19. 07:02","title":"„Pénteken történelmet írunk”: Izrael felküldi az első Hold-szondáját, Mózes első könyvéről nevezték el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded3f842-1241-4f1f-b402-42c426688251","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok az eszkimó, kevés a fóka – tartja a mondás, ami az elektromos autókra is tökéletesen alkalmazható. ","shortLead":"Sok az eszkimó, kevés a fóka – tartja a mondás, ami az elektromos autókra is tökéletesen alkalmazható. ","id":"20190218_tobb_millio_villanyautora_alig_par_szazezer_tolto_jut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ded3f842-1241-4f1f-b402-42c426688251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4459ad1-f195-4382-992a-93e7000d5448","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_tobb_millio_villanyautora_alig_par_szazezer_tolto_jut","timestamp":"2019. február. 18. 10:21","title":"Több millió villanyautóra alig pár százezer töltő jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234d017a-9354-4eac-9fbd-63d60b504bcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly március 15-i ügyekben hozott döntést a bíróság, ekkor a rendőrség anélkül bírságolt, hogy felszólította volna a demonstrálókat az úttest elhagyására. ","shortLead":"Tavaly március 15-i ügyekben hozott döntést a bíróság, ekkor a rendőrség anélkül bírságolt, hogy felszólította volna...","id":"20190218_Tuntetok_birsagat_engedte_el_a_birosag_jogszerutlen_volt_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=234d017a-9354-4eac-9fbd-63d60b504bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b435e3e2-250c-40e2-8862-a7fd2c92d821","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Tuntetok_birsagat_engedte_el_a_birosag_jogszerutlen_volt_a_rendorseg","timestamp":"2019. február. 18. 13:55","title":"Tüntetők bírságát engedte el a bíróság, jogszerűtlen volt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4dea59-f8b1-4b7a-b48d-1c99cb395c86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió adatvédelmi szabályozása miatt változik a törvény.","shortLead":"Az Európai Unió adatvédelmi szabályozása miatt változik a törvény.","id":"20190219_Tilos_lesz_szorfozni_a_munkahelyi_szamitogepen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f4dea59-f8b1-4b7a-b48d-1c99cb395c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f7d629-e9fc-4ab3-ba7f-849aa5b9b904","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_Tilos_lesz_szorfozni_a_munkahelyi_szamitogepen","timestamp":"2019. február. 19. 06:45","title":"Tilos lesz a magáncélú netezés a munkahelyi számítógépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A sportlétesítmények és a nemzeti kultúra összekapcsolására indít programot a kormány, egy másik program keretében pedig ingyen színházi látogatást adnak a gyerekeknek.","shortLead":"A sportlétesítmények és a nemzeti kultúra összekapcsolására indít programot a kormány, egy másik program keretében...","id":"20190219_Elinditja_a_kormany_a_Sportletesitmenyek_a_kultura_szolgalataban_programot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0a1e50-7d55-4056-98cc-cf43a3a21832","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_Elinditja_a_kormany_a_Sportletesitmenyek_a_kultura_szolgalataban_programot","timestamp":"2019. február. 19. 07:35","title":"Elindítja a kormány a Sportlétesítmények a kultúra szolgálatában programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a32dbd8-fa30-4592-ae77-9327010b4c62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bitay Márton Örs vagyonnyilatkozata hemzseg a furcsaságoktól.","shortLead":"Bitay Márton Örs vagyonnyilatkozata hemzseg a furcsaságoktól.","id":"20190219_Ugy_kapott_ket_helyrol_fizetest_a_menesztett_foldugyi_allamtitkar_hogy_bankszamlaja_sem_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a32dbd8-fa30-4592-ae77-9327010b4c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08d2ecc-ffe2-45b7-b84c-6044a295d308","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_Ugy_kapott_ket_helyrol_fizetest_a_menesztett_foldugyi_allamtitkar_hogy_bankszamlaja_sem_volt","timestamp":"2019. február. 19. 15:51","title":"Két helyről is kapott fizetést a menesztett földügyi államtitkár, mégis csökkent a vagyona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cfb269c-acb7-4b64-a050-cc134cf68882","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem maradt elég szakember, több területen is problémákat okozhat az állami bürokrácia csökkentése.","shortLead":"Nem maradt elég szakember, több területen is problémákat okozhat az állami bürokrácia csökkentése.","id":"20190219_Tul_sok_embert_rugtak_ki_a_nagy_allami_leepitesben_tobb_szolgaltatas_is_akadozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cfb269c-acb7-4b64-a050-cc134cf68882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b382b27-f409-4897-bc70-46e4bc8ed25f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_Tul_sok_embert_rugtak_ki_a_nagy_allami_leepitesben_tobb_szolgaltatas_is_akadozik","timestamp":"2019. február. 19. 06:11","title":"Túl sok embert rúgtak ki a nagy állami leépítésben, több szolgáltatás is akadozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]