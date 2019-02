Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3df47754-e84f-4e71-8d1f-7f13bb7093f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M0-s úton két autó lángol, az M1-es autópályán felborult egy kamion.","shortLead":"Az M0-s úton két autó lángol, az M1-es autópályán felborult egy kamion.","id":"20190219_Az_M0s_autoutat_es_az_M1es_autopalyat_is_lezarta_a_Katasztrofavedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3df47754-e84f-4e71-8d1f-7f13bb7093f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55cbfb80-7e5a-4acb-889b-e8ef4c3e6d66","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_Az_M0s_autoutat_es_az_M1es_autopalyat_is_lezarta_a_Katasztrofavedelem","timestamp":"2019. február. 19. 10:23","title":"Az M0-son autó lángolt, az M1-esen kamion balesetezett - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf8cbbd-539f-49ae-9d01-5f91a22d607f","c_author":"Zelki Benjámin","category":"elet","description":"Ha ennyire szép lesz, miért nem nézhet be az építkezésre a Városligetben sétáló, és eleve miért csak fekete kordonokat láthatunk a Ligetben? Ezek a kérdések merülnek fel a Ligetvédők és a Városliget Zrt. Facebook-posztjának összehasonlítása során.","shortLead":"Ha ennyire szép lesz, miért nem nézhet be az építkezésre a Városligetben sétáló, és eleve miért csak fekete kordonokat...","id":"20190218_Fekete_kordonok_mogott_epul_a_Ligetben_az_orszag_legkorszerubbnek_igert_jatszotere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaf8cbbd-539f-49ae-9d01-5f91a22d607f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8369bae-36cf-42c3-8858-018d2a722107","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Fekete_kordonok_mogott_epul_a_Ligetben_az_orszag_legkorszerubbnek_igert_jatszotere","timestamp":"2019. február. 18. 15:34","title":"Fekete kordonok mögött épül a Ligetben az ország legkorszerűbbnek ígért játszótere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1458aca1-a203-4615-9e34-870b4ca331e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól tette az Apple, hogy a szokásosnál jobban odafigyelt az Apple Watch Series 4 egészséggel kapcsolatos funkcióira. Egyre-másra érkeznek ugyanis a hírek, hogy komoly szívproblémákra figyelmeztet az óra.","shortLead":"Jól tette az Apple, hogy a szokásosnál jobban odafigyelt az Apple Watch Series 4 egészséggel kapcsolatos funkcióira...","id":"20190217_apple_watch_series4_komoly_szivproblemara_figyelmeztetett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1458aca1-a203-4615-9e34-870b4ca331e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2422b6c0-abac-4ee6-99e9-f210388b693a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_apple_watch_series4_komoly_szivproblemara_figyelmeztetett","timestamp":"2019. február. 17. 18:03","title":"Ez már több mint véletlen: riasztott az Apple órája, mentőt hívtak, ez mentette meg az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8100091-6597-467f-aec5-6e87dde0a8b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan élesíthetik az Avigilon nevű rendszert Amerikában, ami támogatói szerint képes lehet felismerni, időben riasztani, és így megelőzni egy esetleges iskolai lövöldözést.","shortLead":"Hamarosan élesíthetik az Avigilon nevű rendszert Amerikában, ami támogatói szerint képes lehet felismerni, időben...","id":"20190218_iskolai_lovoldozes_mesterseges_intelligencia_parkland_biztonsagi_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8100091-6597-467f-aec5-6e87dde0a8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462c7c75-55dd-4478-b161-afd4dc4a1d80","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_iskolai_lovoldozes_mesterseges_intelligencia_parkland_biztonsagi_kamera","timestamp":"2019. február. 18. 17:03","title":"Mesterséges intelligenciát vetnek be az amerikai iskolában, ahol tavaly 17 diákot lőttek agyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd544eee-08e6-4e08-b15f-7d64bb4e3006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína nemrég jelentette be azt a tervet, amely szerint a világon elsőként állítanának Föld körüli pályára egy naperőművet. És azt is meg tudnák oldani, hogy a megtermelt áramot lesugározzák a Földre.","shortLead":"Kína nemrég jelentette be azt a tervet, amely szerint a világon elsőként állítanának Föld körüli pályára...","id":"20190219_naperomu_vilagur_fold_koruli_palya_napelemfarm_vegtelen_energia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd544eee-08e6-4e08-b15f-7d64bb4e3006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f8ccaf-6116-4a06-b82e-e979d90915e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_naperomu_vilagur_fold_koruli_palya_napelemfarm_vegtelen_energia","timestamp":"2019. február. 19. 08:03","title":"36 000 km magasba telepítene naperőművet Kína, végtelen energiaforrásuk lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egyelőre két településen érhető el a lehetőség, a cég azzal számol, hogy bővül a számuk.","shortLead":"Egyelőre két településen érhető el a lehetőség, a cég azzal számol, hogy bővül a számuk.","id":"20190218_Marciustol_mar_helyi_adokat_is_be_lehet_fizetni_a_Dijneten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7856ee-260d-41d8-99f4-e8acedf24265","keywords":null,"link":"/kkv/20190218_Marciustol_mar_helyi_adokat_is_be_lehet_fizetni_a_Dijneten","timestamp":"2019. február. 18. 14:42","title":"Márciustól már helyi adókat is be lehet fizetni a Díjneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e0bf544-f109-4ac5-b673-80cc5bb89157","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ingolstadti gyártó két új erőforrás variánst leplezett le tavaly debütált 5 méteres SUV modelljéhez.","shortLead":"Az ingolstadti gyártó két új erőforrás variánst leplezett le tavaly debütált 5 méteres SUV modelljéhez.","id":"20190219_benzin_es_dizel_fronton_is_ujit_az_audi_hatalmas_divatterepjaroja_a_q8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e0bf544-f109-4ac5-b673-80cc5bb89157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f171e253-5158-421e-9bb2-3a0f86cf9fa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_benzin_es_dizel_fronton_is_ujit_az_audi_hatalmas_divatterepjaroja_a_q8","timestamp":"2019. február. 19. 08:21","title":"Benzin és dízel fronton is újít az Audi hatalmas divatterepjárója, a Q8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Mind kevésbé zárható ki annak a lehetősége, hogy a britek megállapodás nélkül lépnek ki az Európai Unióból. Ez sok területen teremt finoman szólva bizonytalan helyzetet, és nemcsak az üzletemberek, de az egyszerű turisták és a kint élő magyarok számára is. Elő az útlevelet, egy kártyafüggetlen telefont: jótanácsaink 20 pontban.","shortLead":"Mind kevésbé zárható ki annak a lehetősége, hogy a britek megállapodás nélkül lépnek ki az Európai Unióból. Ez sok...","id":"20190218_no_no_deal_brexit_bizonytalansagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb05415-7269-4b7d-a034-9bf519799c80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_no_no_deal_brexit_bizonytalansagok","timestamp":"2019. február. 18. 06:30","title":"20 ok, ami miatt önnek is nagyon fájhat a megállapodás nélküli Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]