Kirúgtak 30 embert a budaörsi Tescótól
A csoportos elbocsátás még januárban történt, de csak most kapott nyilvánosságot.

Tényleg nem hallgatták meg Lovászt és Palkovicsot
Ahogy a kormánypárti képviselők előre tájékoztatták a költségvetési bizottság elnökét, Varju Lászlót, blokkolták a meghallgatás napirendre tűzését. A téma Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteinek finanszírozási terve lett volna. A téma Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteinek finanszírozási terve lett volna.","shortLead":"Ahogy a kormánypárti képviselők előre tájékoztatták a költségvetési bizottság elnökét, Varju Lászlót, blokkolták...","id":"20190226_lovasz_laszlo_palkovics_laszlo_mta_kutatointezetek_finanszirozas_koltsegvetesi_bizottsg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9832cb6c-61dc-45cb-90dc-7651f1b59a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2027635-b909-45e0-a9eb-77c975b34ded","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_lovasz_laszlo_palkovics_laszlo_mta_kutatointezetek_finanszirozas_koltsegvetesi_bizottsg","timestamp":"2019. február. 26. 15:59","title":"Tényleg nem hallgatták meg Lovászt és Palkovicsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2b1a81-51c7-4ea4-9f71-f8e186dea6fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CDU főtitkáránál járt Gulyás Gergely miniszter és Balog Zoltán egykori miniszter. A Népszava információja szerint ez tűzoltás. Szijjártó korábban a kormány plakátkampánya miatt nem mehetett a Mercedes fővárosába.","shortLead":"A CDU főtitkáránál járt Gulyás Gergely miniszter és Balog Zoltán egykori miniszter. Titokban próbált magyarázkodni a Fidesz a németeknél
A CDU főtitkáránál járt Gulyás Gergely miniszter és Balog Zoltán egykori miniszter. A Népszava információja szerint ez tűzoltás. Szijjártó korábban a kormány plakátkampánya miatt nem mehetett a Mercedes fővárosába. Medián: Egyre többen ismerik meg az ellenzék vezetőit, Puzsér lemaradt
Orbán Viktornak és Áder Jánosnak nem indult igazán jól ez az év, Márki-Zay Péter viszont még inkább tényezővé vált a politikai életben. A Medián megnézte azt is, hogy állnak most a főpolgármester-jelöltek.

Mától e-személyivel is kiválthatjuk a gyógyszert a patikákban
Az ÁEEK ehhez 82 ezer kártyaolvasót bocsátott a közfinanszírozott egészségügyi intézmények rendelkezésére.

Orbán levelet küld mindenkinek, amiben tovább támadja Junckert
A plakátkampány után itt az EP-kampány újabb fordulata. Ez arra utal, hogy Nicolás Maduro hivatalban lévő elnök kétségbeesetten próbál kemény valutájához jutni.","shortLead":"Ellenzéki képviselők és kormányzati tisztviselők állítják, hogy ez történt a múlt héten. Nyolc tonna aranyat vihettek el a venezuelai központi bankból
Ellenzéki képviselők és kormányzati tisztviselők állítják, hogy ez történt a múlt héten. Ez arra utal, hogy Nicolás Maduro hivatalban lévő elnök kétségbeesetten próbál kemény valutájához jutni.

Vb-n razziáztak a doppingellenőrök, öt sportoló fennakadt
Az ausztriai Seefeldben zajló északisí-világbajnokságon csaptak le.