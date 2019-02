Most a brit Guardian foglalkozik tetemes cikkben a magyar kormány plakátkampányával, és az Európai Néppárt erre adott reakciójával. Egyre több európai konzervatív politikus fejezi ki, hogy szakítaniuk kellene Orbánékkal.

Bár a magyar kormánypárttal szemben hivatalosan fegyelmi eljárás nem indult, a sorosozós-junckerezős-brüsszelezős kormányzati plakátkampány miatt, a Guardiannak az Európai Néppárt (EPP) több politikusa is azt mondta, a március 20-i politikai közgyűlésén téma lesz a Fidesz plakátkampánya.

A lap szerint Orbán Viktor kritikusainak nem lesz könnyű dolga, ha célul tűzik ki, hogy kitetetik őt a Néppártból, amely a legnagyobb európai parlamenti frakciót is alkotja. A jobbközép pártcsaládnak mindenesetre egyre több tagja jelzi, hogy védhetetlennek tartja az egyre erősödő unióellenességét - itt szedtük össze az eddigi felszólalásokat.

Mások mellett Manfred Weber, az EPP frakcióvezetője is elmondta korábban: nem lehet, hogy valaki ilyen komolyan támadja annak a pártcsaládnak a vezetőjét, melynek ő is tagja. De a Guardiannak újabb néppárti politikusok is kifejezték, hogy nem kívánnak tovább közösködni Orbánékkal.

Petri Sarvamaa, a finn kereszténydemokrata MEP párt tagja azt mondta a Guardiannak: Orbánt ki kellene zárni az EPP-ből, mivel

az Orbán-vezette Fidesz nyilvánvaló, hogy teljesen más értékeket képvisel már, mint a Néppárt.

Annegret Kramp-Karrenbauer, Angela Merkel utódja a CDU élén a Der Spiegelnek azt mondta, a Fidesznek most már azt kell bizonyítania, hogy még mindig a Néppárthoz tartozik.

Anna Maria Corazza Bildt, annak a svéd Mérsékelt Pártnak a tagja, amely a Fidesz kizárását kezdeményezte az EPP-ből, azt mondta a Guardiannak: