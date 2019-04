Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dcea7c1-d04c-461a-8ce3-63e5413506c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kaliforniai startup, a Lime elindítja e-roller-megosztóját Budapesten. A cég kommunikációs igazgatója szerint már jövő ilyenkor a Lime rollerjeit használhatják a fővárosiak.","shortLead":"Egy kaliforniai startup, a Lime elindítja e-roller-megosztóját Budapesten. A cég kommunikációs igazgatója szerint már...","id":"20190402_Hamarosan_Budapesten_is_osztozkodhatunk_az_elektromos_rollereken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dcea7c1-d04c-461a-8ce3-63e5413506c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d907b4-561e-4919-9ab9-9dd57f3439cc","keywords":null,"link":"/elet/20190402_Hamarosan_Budapesten_is_osztozkodhatunk_az_elektromos_rollereken","timestamp":"2019. április. 02. 16:44","title":"Hamarosan Budapesten is osztozkodhatunk az elektromos rollereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a40ff6fc-bcfa-4c0a-b1bf-d0211b0d2a23","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az a szituáció, amit nem lehet szűk körű nyilvánossággal megúszni.","shortLead":"Ez az a szituáció, amit nem lehet szűk körű nyilvánossággal megúszni.","id":"20190403_lamborghini_benzin_autos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a40ff6fc-bcfa-4c0a-b1bf-d0211b0d2a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ddbcc8-af1d-42ab-9ba7-ae4906388384","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_lamborghini_benzin_autos_video","timestamp":"2019. április. 03. 09:58","title":"Videó: kifogyott a benzin a Lamborghiniből, úgy kellett arrébb tolni a kereszteződésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e8bddd-d5cc-43d5-b056-1f81a6e6f514","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az impozáns dizájnú Tulip nevű épület megépülése az örökségvédelmi hatóság szerint a londoni látkép károsításához vezetne. ","shortLead":"Az impozáns dizájnú Tulip nevű épület megépülése az örökségvédelmi hatóság szerint a londoni látkép károsításához...","id":"20190403_Engedelyeztek_London_uj_megoszto_305_meteres_felhokarcolojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35e8bddd-d5cc-43d5-b056-1f81a6e6f514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25833d10-3bec-4502-8b45-e1f85fd12c8f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190403_Engedelyeztek_London_uj_megoszto_305_meteres_felhokarcolojat","timestamp":"2019. április. 03. 13:46","title":"Engedélyezték London új, 305 méteres felhőkarcolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2af3ee-f853-4147-833b-a434a5dac4b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Tisztségemről lemondva, elnöki pályafutásomat befejezve, bocsánatot kérek polgártársaimtól, akikkel szemben mulasztást követtem el\" - írta Abdel-Azíz Buteflika.\r

\r

","shortLead":"\"Tisztségemről lemondva, elnöki pályafutásomat befejezve, bocsánatot kérek polgártársaimtól, akikkel szemben mulasztást...","id":"20190403_Utolso_gesztuskent_elnezeset_kert_nepetol_a_lemondott_algeriai_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f2af3ee-f853-4147-833b-a434a5dac4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5939b6b1-ea4d-4b26-bf09-4c43fe400db7","keywords":null,"link":"/vilag/20190403_Utolso_gesztuskent_elnezeset_kert_nepetol_a_lemondott_algeriai_elnok","timestamp":"2019. április. 03. 19:57","title":"Utolsó gesztusként elnézését kért népétől a lemondott algériai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24207e5f-953d-43ac-b3e2-85ed3c4a700d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jönnek a háborús kekszek!","shortLead":"Jönnek a háborús kekszek!","id":"20190403_Oreo_keksz_Tronok_harca_focim_intro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24207e5f-953d-43ac-b3e2-85ed3c4a700d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc46c2c5-93a4-490e-b8c7-cb95faaac701","keywords":null,"link":"/kultura/20190403_Oreo_keksz_Tronok_harca_focim_intro","timestamp":"2019. április. 03. 16:26","title":"Majdnem háromezer Oreo kekszből alkották újra a Trónok harca főcímét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66baf135-38c7-44c4-b469-766fe99c01c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába áll egy jelszó nyolc karakterből, és tartalmaz a nagybetűk, kisbetűk és számok mellett szimbólumokat, rendkívül rövid idő, alig 2,5 óra alatt megfejthető. Az ennél egyszerűbb jelszavakkal pedig még gyorsabban lehet végezni.","shortLead":"Hiába áll egy jelszó nyolc karakterből, és tartalmaz a nagybetűk, kisbetűk és számok mellett szimbólumokat, rendkívül...","id":"20190404_biztonsagos_jelszo_jelszo_hashalese_hashcat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66baf135-38c7-44c4-b469-766fe99c01c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e61cac9-7b46-42fc-b400-9df49bdadf0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_biztonsagos_jelszo_jelszo_hashalese_hashcat","timestamp":"2019. április. 04. 08:03","title":"Ha 8 karakteres (vagy rövidebb) a jelszava, még most változtassa meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386df5a5-8bf5-454d-9779-eb4f0f305eba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Kérj egy koktélt, és kapj rá a jótékonyság ízére!\" – persze nem mindegy, hogy mi kerül a pohárba.","shortLead":"\"Kérj egy koktélt, és kapj rá a jótékonyság ízére!\" – persze nem mindegy, hogy mi kerül a pohárba.","id":"20190403_Kis_lepes_a_poharban__igy_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=386df5a5-8bf5-454d-9779-eb4f0f305eba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921f198b-8c6b-461a-a269-1ef9b3e3d254","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Kis_lepes_a_poharban__igy_is_lehet","timestamp":"2019. április. 03. 19:44","title":"Kis lépés – így is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5a414a-c909-4506-9855-bc57900e913c","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Google alkalmazottja tucatnyinál is több fényképezőt használ egyszerre, exponálógombot viszont egyet sem. ","shortLead":"A Google alkalmazottja tucatnyinál is több fényképezőt használ egyszerre, exponálógombot viszont egyet sem. ","id":"20190403_talalkoztunk_a_budapestet_egyszerre_15_kameraval_fotozo_emberrel_google_terkep_street_view_kamera_hatizsak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f5a414a-c909-4506-9855-bc57900e913c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b57730-0842-4077-9da8-c243f0f777cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_talalkoztunk_a_budapestet_egyszerre_15_kameraval_fotozo_emberrel_google_terkep_street_view_kamera_hatizsak","timestamp":"2019. április. 03. 14:03","title":"Találkoztunk a Budapestet egyszerre 15 kamerával körbefotózó emberrel – bárki összefuthat vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]