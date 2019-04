Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81393e8d-e97b-4b6f-b99d-9187891fc4eb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyetlen góllal, 28-27-re nyert a MOL-Pick Szeged a Telekom Veszprém ellen a férfi kézilabda Magyar Kupa fináléjában, a debreceni Főnix Csarnokban rendezett négyes döntőn. A kékek 11 év után lettek újra kupagyőztesek.","shortLead":"Egyetlen góllal, 28-27-re nyert a MOL-Pick Szeged a Telekom Veszprém ellen a férfi kézilabda Magyar Kupa fináléjában...","id":"20190407_veszprem_szeged_kezilabda_magyar_kupa_donto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81393e8d-e97b-4b6f-b99d-9187891fc4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ab9945-eea0-4d3c-be67-a1fa97a82b50","keywords":null,"link":"/sport/20190407_veszprem_szeged_kezilabda_magyar_kupa_donto","timestamp":"2019. április. 07. 18:20","title":"Legyőzte a Veszprémet, kupagyőztes a Szeged","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OTP egyik hotelje arra kapott pénzt, hogy kétcsillagos helyett háromcsillagos legyen, bár a helyi honlap szerint már most is az. Garancsi István és Hernádi Zsolt érdekeltségei is felbukkannak a nyertesek közt.","shortLead":"Az OTP egyik hotelje arra kapott pénzt, hogy kétcsillagos helyett háromcsillagos legyen, bár a helyi honlap szerint már...","id":"20190407_Allami_milliardokbol_epitik_Csanyiek_a_balatoni_szallodakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16c6ca8-a044-4d2d-a3c2-c70f7fc6672d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Allami_milliardokbol_epitik_Csanyiek_a_balatoni_szallodakat","timestamp":"2019. április. 07. 17:17","title":"Állami milliárdokból építik Csányiék a balatoni szállodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97144b0-3789-4887-aee2-0c73de18ea9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kígyóval melengetik a keblüket, de biztos ingyen volt, mint az EU-támogatások.","shortLead":"Kígyóval melengetik a keblüket, de biztos ingyen volt, mint az EU-támogatások.","id":"20190406_Talpig_Neppartba_oltozve_gyujt_alairast_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a97144b0-3789-4887-aee2-0c73de18ea9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de0e595-a423-4ee8-b7be-7a968ea589c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Talpig_Neppartba_oltozve_gyujt_alairast_a_Fidesz","timestamp":"2019. április. 06. 13:24","title":"Talpig Néppártba öltözve gyűjt aláírást a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elégedetlen volt a migránskérdéssel kapcsolatos intézkedésekkel. ","shortLead":"Elégedetlen volt a migránskérdéssel kapcsolatos intézkedésekkel. ","id":"20190408_Trump_varatlanul_kirugta_belbiztonsagi_miniszteret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc512b5-6370-4a38-bfa4-9d603226083b","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_Trump_varatlanul_kirugta_belbiztonsagi_miniszteret","timestamp":"2019. április. 08. 05:33","title":"Trump váratlanul kirúgta belbiztonsági miniszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e23d38a-2f29-49af-9427-ccc1640b371c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az ELTE-s csapat nyerte a világhírű jogászversenyt. ","shortLead":"Az ELTE-s csapat nyerte a világhírű jogászversenyt. ","id":"20190407_Mindenkit_lenyomtak_az_ELTEs_joghallgatok_a_nemzetkozi_perbeszedversenyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e23d38a-2f29-49af-9427-ccc1640b371c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6368b992-376d-4f2f-b2f8-8afba27d48b3","keywords":null,"link":"/elet/20190407_Mindenkit_lenyomtak_az_ELTEs_joghallgatok_a_nemzetkozi_perbeszedversenyben","timestamp":"2019. április. 07. 08:31","title":"Mindenkit lenyomtak az ELTE-s joghallgatók a nemzetközi perbeszédversenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Különösen a dízelnél várható hosszabb távon is drágulás.","shortLead":"Különösen a dízelnél várható hosszabb távon is drágulás.","id":"20190407_Rossz_hir_az_autosoknak_400_forint_fole_emelkedhet_az_uzemanyagok_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925d95d2-6b77-4566-ac7e-c718c6ccbc5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Rossz_hir_az_autosoknak_400_forint_fole_emelkedhet_az_uzemanyagok_ara","timestamp":"2019. április. 07. 11:30","title":"Rossz hír az autósoknak: 400 forint fölé emelkedhet az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f388098b-af64-44bc-85b1-f79bc3906682","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Dieter Zetsche, a Daimler vezérigazgatója pénteken lerakta a konszern akkumulátorgyárának az alapkövét az untertürkenheimi telephelyén.","shortLead":"Dieter Zetsche, a Daimler vezérigazgatója pénteken lerakta a konszern akkumulátorgyárának az alapkövét...","id":"20190406_mercedes_daimler_akkumulator_gyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f388098b-af64-44bc-85b1-f79bc3906682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc55c40-b074-4598-8a54-a7fab440534e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190406_mercedes_daimler_akkumulator_gyar","timestamp":"2019. április. 06. 09:19","title":"Elkezdte építeni saját Gigafactoryját a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be752f1d-0560-4bc0-b2f1-8c218ac537af","c_author":"Jászberényi Sándor","category":"vilag","description":"Nagyon úgy tűnik, hogy a közös ellenség legyőzése után a konfliktus helyi szereplői egymás ellen fordulnak. Jászberényi Sándor írása Rozsavából, az észak-szíriai kurd övezetből.","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, hogy a közös ellenség legyőzése után a konfliktus helyi szereplői egymás ellen fordulnak. Jászberényi...","id":"201914__sziriai_riport__harcosok_es_menekultek__kurd_dilemmak__kivarnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be752f1d-0560-4bc0-b2f1-8c218ac537af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c8c656-4817-45fd-b08b-ff1fd8c4bd5b","keywords":null,"link":"/vilag/201914__sziriai_riport__harcosok_es_menekultek__kurd_dilemmak__kivarnak","timestamp":"2019. április. 06. 17:30","title":"Az Iszlám Államnak vége, de Szíriában ez nem jelent békét - helyszíni riport a kurdok földjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]