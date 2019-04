Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c4a8657-6756-4fea-91de-274dd0b7db5b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A világ tizenhét országából utaztak tengerbiológusok és akvarisztikai szakemberek Szabolcsba.","shortLead":"A világ tizenhét országából utaztak tengerbiológusok és akvarisztikai szakemberek Szabolcsba.","id":"20190416_Nem_vicc_a_capatartasrol_tanacskoznak_Nyiregyhazan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c4a8657-6756-4fea-91de-274dd0b7db5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc4e245-bd25-4585-a1b0-216f5c2ef46c","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_Nem_vicc_a_capatartasrol_tanacskoznak_Nyiregyhazan","timestamp":"2019. április. 16. 15:53","title":"Nem vicc, a cápatartásról tanácskoznak Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fc292e-6301-410f-8de5-1c2e7d0d6656","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A két órás figyelmeztető sztrájk után megegyezett a HungaroControll és a szakszervezet, nem tartják meg a jövő hétre hirdetett nagy munkabeszüntetést.","shortLead":"A két órás figyelmeztető sztrájk után megegyezett a HungaroControll és a szakszervezet, nem tartják meg a jövő hétre...","id":"20190417_Megallapodtak_a_legiiranyitok_a_HungaroControllal_lefujtak_a_sztrajkot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41fc292e-6301-410f-8de5-1c2e7d0d6656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ecae7ca-afd6-433a-9410-37fb755969da","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Megallapodtak_a_legiiranyitok_a_HungaroControllal_lefujtak_a_sztrajkot","timestamp":"2019. április. 17. 19:42","title":"Megállapodtak a légiirányítók a HungaroControllal, lefújták a sztrájkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1066b6-146b-4038-8cde-325589e852b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz törvényhozás alsóháza rábólintott a központosított internet ötletére, így már csak a felsőházon múlik, mikor kerül Vlagyimir Putyin asztalára a törvény aláírásra szánt változata.","shortLead":"Az orosz törvényhozás alsóháza rábólintott a központosított internet ötletére, így már csak a felsőházon múlik, mikor...","id":"20190416_oroszorszag_internetforgalom_ellenorzese_kozponti_hub_internetes_cenzura_vlagyimir_putyin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae1066b6-146b-4038-8cde-325589e852b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a620763f-8d7d-48f3-b316-a6e5a0ab39e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_oroszorszag_internetforgalom_ellenorzese_kozponti_hub_internetes_cenzura_vlagyimir_putyin","timestamp":"2019. április. 16. 19:33","title":"Megszavazta a Duma a törvényjavaslatot, ami totális cenzúrát hozhat az orosz internetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A meghatározó francia konzervatív lap a weboldalán számol be arról, hogy egy magyar város segítséget ajánlott a Notre Dame újjáépítéséhez. ","shortLead":"A meghatározó francia konzervatív lap a weboldalán számol be arról, hogy egy magyar város segítséget ajánlott a Notre...","id":"20190416_A_Le_Figaro_es_felfigyelt_Szeged_adomanyara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c343147-882c-466d-8a1d-4d9be8d8d9a4","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_A_Le_Figaro_es_felfigyelt_Szeged_adomanyara","timestamp":"2019. április. 16. 13:08","title":"A Le Figaro is felfigyelt Szeged adományára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59f0bce-11b4-4760-94ea-83e8ca631d7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az árcédulán feltüntetett szerényebb összegért cserébe gyengébb menetteljesítmény és alacsonyabb felszereltség jár. ","shortLead":"Az árcédulán feltüntetett szerényebb összegért cserébe gyengébb menetteljesítmény és alacsonyabb felszereltség jár. ","id":"20190418_hozzank_is_megjott_az_elerheto_aru_tesla_eddiginel_olcsobb_kivitele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a59f0bce-11b4-4760-94ea-83e8ca631d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364f306d-abba-47b5-919b-0f95e55dd66c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_hozzank_is_megjott_az_elerheto_aru_tesla_eddiginel_olcsobb_kivitele","timestamp":"2019. április. 18. 06:41","title":"Hozzánk is megjött az elérhető árú Tesla eddiginél olcsóbb kivitele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49af4989-ad87-4444-9f14-4f53775e88e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche Panamera kategóriájú autó 100 százalékban villanymotoros meghajtású, így hazánkban minden további nélkül megkaphatja a zöld rendszámot. ","shortLead":"A Porsche Panamera kategóriájú autó 100 százalékban villanymotoros meghajtású, így hazánkban minden további nélkül...","id":"20190418_itt_az_elso_elektromos_aston_martin_ami_610_loeros_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49af4989-ad87-4444-9f14-4f53775e88e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d9cae6-9a02-4c44-8d95-be676f930c9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_itt_az_elso_elektromos_aston_martin_ami_610_loeros_lett","timestamp":"2019. április. 18. 08:21","title":"Itt az első elektromos Aston Martin, ami 610 lóerős lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5b95f3-0ebb-46a8-950e-97ea36e3d5e4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Párizs főpolgármester asszonya, a szocialista Anne Hidalgo nemzetközi adománygyűjtő akciót hirdetett meg, melyet egy konferencia zárna a városházán, az újjávarázsolt Hotel de Ville-ben. ","shortLead":"Párizs főpolgármester asszonya, a szocialista Anne Hidalgo nemzetközi adománygyűjtő akciót hirdetett meg, melyet...","id":"20190416_Nemzetkozi_adakozasbol_epul_ujja_a_Notre_Dame_euromilliardokra_lehet_szukseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b5b95f3-0ebb-46a8-950e-97ea36e3d5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db2b1dc-e88f-4ba0-b64b-8b766bda6ff7","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_Nemzetkozi_adakozasbol_epul_ujja_a_Notre_Dame_euromilliardokra_lehet_szukseg","timestamp":"2019. április. 16. 11:53","title":"Nemzetközi adakozásból épül újjá a Notre-Dame, eurómilliárdokra lehet szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nukleáris tengeralattjáróra vonatkozó titkos dokumentumokat vett át, amikor lefülelték.","shortLead":"Egy nukleáris tengeralattjáróra vonatkozó titkos dokumentumokat vett át, amikor lefülelték.","id":"20190416_Kemkedesert_14_ev_bortont_kapott_egy_norveg_allampolgar_Moszkvaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253c8da5-bd8d-4001-8fb6-f61b362dc1dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Kemkedesert_14_ev_bortont_kapott_egy_norveg_allampolgar_Moszkvaban","timestamp":"2019. április. 16. 19:22","title":"Kémkedésért 14 év börtönt kapott Moszkvában egy norvég állampolgár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]