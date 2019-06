Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Peking szerint az amerikaiak is megszenvedhetik a szankciókat, ami árthat Donald Trump újraválasztási esélyeinek is.","shortLead":"Peking szerint az amerikaiak is megszenvedhetik a szankciókat, ami árthat Donald Trump újraválasztási esélyeinek is.","id":"20190625_usa_kina_kereskedelmi_haboru_g20","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc3412e-c0ed-44a7-ada4-98cae96e984c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_usa_kina_kereskedelmi_haboru_g20","timestamp":"2019. június. 25. 13:22","title":"Kibékülhet az USA és Kína a G20-csúcson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096c5830-a1ef-4111-897d-88037741d2df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valami, akkor ez lehet a jövő egyik legmenőbb, zöld energiát használó járműve.","shortLead":"Ha valami, akkor ez lehet a jövő egyik legmenőbb, zöld energiát használó járműve.","id":"20190625_Valosag_a_napelemes_auto_a_Lightyear_One","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=096c5830-a1ef-4111-897d-88037741d2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beed51ff-0b21-4584-8802-33b7ec4d1bdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_Valosag_a_napelemes_auto_a_Lightyear_One","timestamp":"2019. június. 25. 16:21","title":"38 millióért olyan autója lehet, amilyen még senkinek nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Chris Hughes nem csak a Facebook egyik alapítója, a közösségi oldal gyakori kritizálója is. A szakember most a Libra nevű pénznem miatt érezte úgy, hogy fel kell szólaljon.","shortLead":"Chris Hughes nem csak a Facebook egyik alapítója, a közösségi oldal gyakori kritizálója is. A szakember most a Libra...","id":"20190624_facebook_libra_digitalis_penz_chris_hughes_tarsalapito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c06d17c-4786-4f88-b312-a5403eab762a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_facebook_libra_digitalis_penz_chris_hughes_tarsalapito","timestamp":"2019. június. 24. 08:03","title":"A Facebook társalapítója szerint rémisztő dolog van készülőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fba724c-558a-411f-a078-17223c73d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák legfelső bíróság megerősítette azt a korábbi bírósági határozatot, melynek értelmében Bécs kiadhatja az USA-nak az ott vesztegetéssel vádolt ukrán oligarchát, Dmitro Firtast. Firtas korábban Magyarországon is jelen volt, a gázpiac meghatározó szereplője volt az EMFESZ közvetett tulajdonosaként.","shortLead":"Az osztrák legfelső bíróság megerősítette azt a korábbi bírósági határozatot, melynek értelmében Bécs kiadhatja...","id":"20190625_Kiadhatjak_az_USAnak_a_Magyarorszagon_is_jol_ismert_ukran_oligarchat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fba724c-558a-411f-a078-17223c73d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ee3182-420b-4391-8968-3ffe3c2dd48f","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Kiadhatjak_az_USAnak_a_Magyarorszagon_is_jol_ismert_ukran_oligarchat","timestamp":"2019. június. 25. 15:16","title":"Kiadhatják az USA-nak a Magyarországon is jól ismert ukrán oligarchát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694e63c4-c86f-4e7d-97f2-7e48b2eb25e4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különleges jelentőségű Einstein-kéziratot kapott a stockholmi Nobel Múzeum: az 1922. december 21-én nyilvánosságra hozott írás a múzeum szerint Albert Einstein első munkája, amelyet a Nobel-díj átvétele után megfogalmazott. Ebben a fizikus az akkor még vitatottnak tartott általános relativitáselméletét védte meg.



","shortLead":"Különleges jelentőségű Einstein-kéziratot kapott a stockholmi Nobel Múzeum: az 1922. december 21-én nyilvánosságra...","id":"20190624_einstein_kezirat_altalanos_relativitaselmelet_nobel_dij_valasz_ericht_trefftz_levelere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=694e63c4-c86f-4e7d-97f2-7e48b2eb25e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3c7741-0431-4273-b35d-a58c493d4886","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_einstein_kezirat_altalanos_relativitaselmelet_nobel_dij_valasz_ericht_trefftz_levelere","timestamp":"2019. június. 24. 14:33","title":"Ez az első Einstein-kézirat, amit akkor írt, mikor még nem mindenki hitt neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b6afa7e-de71-4d32-b9a3-762f5ce69ea0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Antall-kormány földművelésügyi minisztere 78 éves volt.","shortLead":"Az Antall-kormány földművelésügyi minisztere 78 éves volt.","id":"20190625_Meghalt_Gergatz_Elemer_korabbi_foldmuvelesugyi_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b6afa7e-de71-4d32-b9a3-762f5ce69ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90236e8a-83cf-4d38-bad1-35f1d819bb82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Meghalt_Gergatz_Elemer_korabbi_foldmuvelesugyi_miniszter","timestamp":"2019. június. 25. 15:06","title":"Meghalt Gergátz Elemér korábbi földművelésügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ellenzék a pénzügyminiszterhez fordult.","shortLead":"Az ellenzék a pénzügyminiszterhez fordult.","id":"20190625_A_szocialistak_szerint_is_meg_akarjak_szuntetni_a_nyugdijasok_szocialis_udulteteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5f29bf-f806-4aaa-aa19-27635f4b9800","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_A_szocialistak_szerint_is_meg_akarjak_szuntetni_a_nyugdijasok_szocialis_udulteteset","timestamp":"2019. június. 25. 14:26","title":"A szocialisták szerint is meg akarják szüntetni a nyugdíjasok szociális üdültetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf03d24-bd2c-4dc6-a07a-ed4d5bcdbdff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jement nem csak polgárháború és éhínség sújtja, hanem sáskainvázió is. Az EPA fotói Dhamar kormányzóságban készültek, ahol a termőföldről begyűjtött sáskákat megpirítva fogyasztják el a helyiek.","shortLead":"Jement nem csak polgárháború és éhínség sújtja, hanem sáskainvázió is. Az EPA fotói Dhamar kormányzóságban készültek...","id":"20190625_Jemenben_frappans_megoldast_talaltak_a_saskajarasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdf03d24-bd2c-4dc6-a07a-ed4d5bcdbdff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac72fe54-8e67-402f-92ed-ffbf53e368e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Jemenben_frappans_megoldast_talaltak_a_saskajarasra","timestamp":"2019. június. 25. 11:30","title":"Jemenben megfelelő megoldást találtak a sáskajárásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]