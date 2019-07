Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddb2ef45-1bae-4833-91d5-972a9707e697","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"1,85 milliárdot fektet egy magyar alap egy cseh cégbe, aminek mesterséges intelligenciája hang alapján képes diagnosztizálni ipari gépeket.","shortLead":"1,85 milliárdot fektet egy magyar alap egy cseh cégbe, aminek mesterséges intelligenciája hang alapján képes...","id":"20190630_Itt_a_mesterseges_intelligencia_ami_hangrol_megmondja_jol_vane_egy_gep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddb2ef45-1bae-4833-91d5-972a9707e697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aafdca5d-1615-4f7a-834a-2ca1d987dd1a","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_Itt_a_mesterseges_intelligencia_ami_hangrol_megmondja_jol_vane_egy_gep","timestamp":"2019. június. 30. 17:53","title":"Itt a mesterséges intelligencia, ami hangról megmondja, jól van-e egy gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15365774-37e9-438c-9b14-1b1137ece898","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ellentmondó hírek érkeznek arról, milyen hatással lehet az Apple-re a Huawei ellen hirdetett embargó másfél hónapja. A legutóbbi értesülés szerint még jól is kijöhet belőle.","shortLead":"Ellentmondó hírek érkeznek arról, milyen hatással lehet az Apple-re a Huawei ellen hirdetett embargó másfél hónapja...","id":"20190630_apple_iphone_megrendelesek_huawei_embargo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15365774-37e9-438c-9b14-1b1137ece898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb423c4-2b63-4854-be81-ec4a3a5ce67e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190630_apple_iphone_megrendelesek_huawei_embargo","timestamp":"2019. június. 30. 10:03","title":"Lehet, hogy mégis csak jól jött az Apple-nek a Huawei-embargó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e635eca-d304-4920-9f1b-c060608fcd68","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a Forma-1-es Osztrák Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről.","shortLead":"Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a Forma-1-es Osztrák Nagydíj szombati időmérő edzését...","id":"20190629_Leclerc_indul_az_elso_kockabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e635eca-d304-4920-9f1b-c060608fcd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273edeba-e65b-41bd-8113-a1c2f4804c15","keywords":null,"link":"/sport/20190629_Leclerc_indul_az_elso_kockabol","timestamp":"2019. június. 29. 18:13","title":"Leclerc indul az első kockából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Derült, napos idő lesz ma, de extrém UV-B sugárzásra is figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. \r

","shortLead":"Derült, napos idő lesz ma, de extrém UV-B sugárzásra is figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. \r

","id":"20190630_Igazi_strandido_lesz_ma_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea38fe72-d56c-4480-9e9b-80b474f37e6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Igazi_strandido_lesz_ma_is","timestamp":"2019. június. 30. 08:05","title":"Igazi strandidő lesz ma, de veszélyre is figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f76e0b-781b-4632-9e31-d863bcfc9f2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas Cintia Zsuzsanna szombat óta nem adott magáról életjelet. ","shortLead":"Farkas Cintia Zsuzsanna szombat óta nem adott magáról életjelet. ","id":"20190630_Eltunt_egy_15_eves_lany_a_Jozsefvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4f76e0b-781b-4632-9e31-d863bcfc9f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2988a76f-9aa7-4b72-a28a-a74b703e77c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Eltunt_egy_15_eves_lany_a_Jozsefvarosban","timestamp":"2019. június. 30. 11:07","title":"Eltűnt egy 15 éves lány a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"Átlagosan több mint havi 80 ezer forint lakbért fizetnek a bérlők Magyarországon a KSH szerint. Budapesten ennek másfélszeresét, a falvakban pedig a felét kérik a tulajdonosok - számolt be a drágulásról az RTL Híradója. \r

\r

","shortLead":"Átlagosan több mint havi 80 ezer forint lakbért fizetnek a bérlők Magyarországon a KSH szerint. Budapesten ennek...","id":"20190629_A_nagyvarosokban_5_ev_alatt_duplajara_emelkedtek_a_berleti_dijak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b813c04-06a5-467d-ba78-726bdf9a36f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_A_nagyvarosokban_5_ev_alatt_duplajara_emelkedtek_a_berleti_dijak","timestamp":"2019. június. 29. 20:21","title":"A nagyvárosokban 5 év alatt duplájára emelkedtek a bérleti díjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73ad3db-d4b4-4e88-8c03-d7d73e338fef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyorsan növekszik az Apple zeneszolgáltatásának fizetős bázisa, már 60 millióan vannak. Csak idő kérdése és lehagyják a Spotifyt?","shortLead":"Gyorsan növekszik az Apple zeneszolgáltatásának fizetős bázisa, már 60 millióan vannak. Csak idő kérdése és lehagyják...","id":"20190629_apple_music_spotify_streaming_zeneszolgaltatas_zenehallgatas_mobilon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e73ad3db-d4b4-4e88-8c03-d7d73e338fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb8a6cf-c65b-4387-9f8d-c3f5e95512ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_apple_music_spotify_streaming_zeneszolgaltatas_zenehallgatas_mobilon","timestamp":"2019. június. 29. 16:03","title":"Mi lesz így veled, Spotify? Kilőtt az Apple Music","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyfélkapun küld levelet az adóhatóság vállalkozóknak arról, hogy mennyivel jobban járnának, ha többet adóznának.","shortLead":"Az ügyfélkapun küld levelet az adóhatóság vállalkozóknak arról, hogy mennyivel jobban járnának, ha többet adóznának.","id":"20190701_Kampanyol_a_NAV_hogy_fizessenek_tobb_adot_a_vallalkozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127ceca3-533f-4ef4-8e85-3460290c9239","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Kampanyol_a_NAV_hogy_fizessenek_tobb_adot_a_vallalkozok","timestamp":"2019. július. 01. 12:15","title":"Kampányol a NAV, hogy fizessenek több adót a vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]