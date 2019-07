Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"091bd757-81b9-4ded-84cc-808a2bcf59a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Csehországból és Lengyelországból is felkerültek helyszínek a világörökségi listára. ","shortLead":"Csehországból és Lengyelországból is felkerültek helyszínek a világörökségi listára. ","id":"20190708_A_prosecco_termovideke_es_Frank_Lloyd_Wright_epiteszete_is_a_vilagorokseg_resze_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=091bd757-81b9-4ded-84cc-808a2bcf59a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80935cd-738b-41e0-b419-0108944cefc6","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_A_prosecco_termovideke_es_Frank_Lloyd_Wright_epiteszete_is_a_vilagorokseg_resze_lett","timestamp":"2019. július. 08. 12:56","title":"A prosecco termővidéke és Frank Lloyd Wright építészete is a világörökség része lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94cdd626-0b2b-484e-832e-79ace508d375","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Vannak helyzetek, amikor célravezető feltárni negatív tulajdonságainkat mások előtt.","shortLead":"Vannak helyzetek, amikor célravezető feltárni negatív tulajdonságainkat mások előtt.","id":"20190709_Hitelesebbek_leszunk_ha_nem_akarunk_tokeletesnek_latszani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94cdd626-0b2b-484e-832e-79ace508d375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b414aa6e-1b06-49a6-9175-a494746f99ce","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190709_Hitelesebbek_leszunk_ha_nem_akarunk_tokeletesnek_latszani","timestamp":"2019. július. 09. 14:15","title":"Hogyan lehetünk hitelesebbek? Például ha nem akarunk tökéletesnek látszani!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9686bcb5-c897-4dd6-b402-e703c6b72be6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg azért, mert ott volt. ","shortLead":"Valószínűleg azért, mert ott volt. ","id":"20190708_Kotelek_nelkul_maszta_meg_Europa_egyik_legmagasabb_felhokarcolojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9686bcb5-c897-4dd6-b402-e703c6b72be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8878393b-b29e-419c-81e7-c5b152c313ae","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Kotelek_nelkul_maszta_meg_Europa_egyik_legmagasabb_felhokarcolojat","timestamp":"2019. július. 08. 14:08","title":"Kötelek nélkül mászta meg Európa egyik legmagasabb felhőkarcolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sky News által közölt független jelentés szerint a brit hatóság arcfelismerő rendszere az esetek 81 százalékában téved. A rendőrök szeirnt viszont másként kell számolni.","shortLead":"A Sky News által közölt független jelentés szerint a brit hatóság arcfelismerő rendszere az esetek 81 százalékában...","id":"20190708_brit_rendorseg_arcfelismeres_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c37924f-717a-417e-8149-79a469fd1f45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_brit_rendorseg_arcfelismeres_hiba","timestamp":"2019. július. 08. 11:33","title":"Teljes katasztrófa a brit rendőrök arcfelismerő rendszere, de a hatóság szerint nem ez a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b7df5d-1ccc-4a13-820e-e1b1771671a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Kicserélik a megvásárolt terméket, vagy visszafizetik az árát.","shortLead":"Kicserélik a megvásárolt terméket, vagy visszafizetik az árát.","id":"20190709_Szalmonellas_kutyaeledelt_hiv_vissza_a_Fressnapf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14b7df5d-1ccc-4a13-820e-e1b1771671a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de2cded-b646-440f-954c-0d1bfca1707b","keywords":null,"link":"/kkv/20190709_Szalmonellas_kutyaeledelt_hiv_vissza_a_Fressnapf","timestamp":"2019. július. 09. 13:02","title":"Szalmonellás kutyaeledelt hív vissza a Fressnapf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több tucatnyi kiskorú lány elleni szexuális visszaélés miatt vádat emeltek Jeffrey Epstein amerikai milliárdos ellen. ","shortLead":"Több tucatnyi kiskorú lány elleni szexuális visszaélés miatt vádat emeltek Jeffrey Epstein amerikai milliárdos ellen. ","id":"20190708_Gyerekek_megrontasa_miatt_emeltek_vadat_egy_amerikai_milliardos_ellen_akirol_Trump_azt_mondta_a_fiatalabb_noket_szereti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b42191f-3b55-4340-84e6-2f21cf2ea60c","keywords":null,"link":"/vilag/20190708_Gyerekek_megrontasa_miatt_emeltek_vadat_egy_amerikai_milliardos_ellen_akirol_Trump_azt_mondta_a_fiatalabb_noket_szereti","timestamp":"2019. július. 08. 17:49","title":"Gyerekek megrontása miatt emeltek vádat a milliárdos ellen, akiről Trump azt mondta, a fiatalabbakat szereti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1178fc1c-fbc0-4e2b-b275-217cc0631181","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Összetettben a szombathelyi pilóta 95 ponttal a harmadik helyen áll.","shortLead":"Összetettben a szombathelyi pilóta 95 ponttal a harmadik helyen áll.","id":"20190707_Kiss_Norbert_masodik_a_szlovakiai_zarofutamon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1178fc1c-fbc0-4e2b-b275-217cc0631181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29759f09-bde7-4e98-852d-94d335a200ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_Kiss_Norbert_masodik_a_szlovakiai_zarofutamon","timestamp":"2019. július. 07. 21:24","title":"Kiss Norbert második a szlovákiai zárófutamon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df93cf8d-cd9a-413b-9bd4-09cc3a502048","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Don Juanban játszanak együtt.","shortLead":"A Don Juanban játszanak együtt.","id":"20190708_Kulka_Janos_Bodrogi_Gyulaval_all_szinpadra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df93cf8d-cd9a-413b-9bd4-09cc3a502048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e9c4c5-5193-48ae-9b27-6ca1100465e2","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_Kulka_Janos_Bodrogi_Gyulaval_all_szinpadra","timestamp":"2019. július. 08. 10:00","title":"Kulka János Bodrogi Gyulával áll színpadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]