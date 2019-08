Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1d973e1-36e3-4a39-b2fa-8e9f8c9fd814","c_author":"Parászka Boróka","category":"vilag","description":"A nyomozó hatóságokat és az igazságszolgáltatást is tehetetlenkedőnek láttató, politikusokat megbuktató bűnténnyé vált Romániában egy 15 éves lány megerőszakolása és meggyilkolása.","shortLead":"A nyomozó hatóságokat és az igazságszolgáltatást is tehetetlenkedőnek láttató, politikusokat megbuktató bűnténnyé vált...","id":"201932__romania__eroszak_es_gyilkossag__tanulsagok__megrazkodtatas_kozben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1d973e1-36e3-4a39-b2fa-8e9f8c9fd814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96221ab2-00d6-446c-a134-5322e2fddcef","keywords":null,"link":"/vilag/201932__romania__eroszak_es_gyilkossag__tanulsagok__megrazkodtatas_kozben","timestamp":"2019. augusztus. 11. 17:30","title":"Egy gyilkosság, amely a feje tetejére állította a román kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc270c0e-ebc0-4ad5-baa0-776038581418","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfőn 33-38 fok várható. Szerdán talán már nem lesz 30 foknál melegebb.","shortLead":"Hétfőn 33-38 fok várható. Szerdán talán már nem lesz 30 foknál melegebb.","id":"20190811_Ne_lepodjon_meg_ha_a_homero_higanyszala_megkozeliti_a_40es_szamot_Es_nem_csak_a_mai_naprol_van_szo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc270c0e-ebc0-4ad5-baa0-776038581418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bceae8a-4c42-410e-b231-f8650e5e585d","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Ne_lepodjon_meg_ha_a_homero_higanyszala_megkozeliti_a_40es_szamot_Es_nem_csak_a_mai_naprol_van_szo","timestamp":"2019. augusztus. 11. 16:10","title":"Ne lepődjön meg, ha a hőmérő higanyszála megközelíti a 40-es számot. És nem csak a mai napról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af9b855-a480-453b-b193-ef666bca82ba","c_author":"Lovasi András","category":"kultura","description":"A legutóbbi HVG-ben munkatársunk visszatért a Kiscsillag zenekar tusványosi fellépésére, fölidézve Tamás Gáspár Miklós ezzel kapcsolatos kritikáját is, kifogásolva – többek közt – Lovasi szélsőliberálisozós szóhasználatát. Ezúttal a zenész reagálását közöljük. ","shortLead":"A legutóbbi HVG-ben munkatársunk visszatért a Kiscsillag zenekar tusványosi fellépésére, fölidézve Tamás Gáspár Miklós...","id":"20190812_Lovasi_Andras_Valasz_Hont_Andrasnak_es_TGMnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4af9b855-a480-453b-b193-ef666bca82ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d43a002-ebb6-4edf-98fe-a49543280285","keywords":null,"link":"/kultura/20190812_Lovasi_Andras_Valasz_Hont_Andrasnak_es_TGMnek","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:33","title":"Lovasi András: Válasz Hont Andrásnak (és TGM-nek)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ab1fab-9d48-4ac1-810f-22501dc2d14c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez is egyfajta vintage Ferrari, amelynek létrejöttében maga Enzo Ferrari is személyes szerepet vállalt. Ráadásul közel 70 éve tart fenn egy sebességrekordot.","shortLead":"Ez is egyfajta vintage Ferrari, amelynek létrejöttében maga Enzo Ferrari is személyes szerepet vállalt. Ráadásul közel...","id":"20190812_Elado_egy_csodalatos_Ferrari_ami_nem_auto_de_legalabb_ugy_szaguld","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0ab1fab-9d48-4ac1-810f-22501dc2d14c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb0e7d6-f450-4229-80f5-6c5acf0895fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Elado_egy_csodalatos_Ferrari_ami_nem_auto_de_legalabb_ugy_szaguld","timestamp":"2019. augusztus. 12. 17:15","title":"Eladó egy csodálatos Ferrari, ami nem autó, de legalább úgy száguld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség szerint a medvék okosak, ezért az embereknek még okosabbnak kell lenniük.","shortLead":"A rendőrség szerint a medvék okosak, ezért az embereknek még okosabbnak kell lenniük.","id":"20190812_fekete_medve_betort_egyesul_allamok_haz_colorado_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94e3dc7-88eb-4df0-ade4-cbde3093d17f","keywords":null,"link":"/elet/20190812_fekete_medve_betort_egyesul_allamok_haz_colorado_allam","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:01","title":"Nem talált ki egy medve a házból, kitörte a falat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f4ed6b2-d939-4613-b89f-1edc35b5eaec","c_author":"Kaufmann Balázs - Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Huszonöt fok felett már kötelező bekapcsolni a légkondit a BKV-s buszokon, ehhez képest előfordul, hogy az utastérben melegebb van, mint a belvárosi aszfalton. A szakszervezet becslései szerint a legmelegebb napokon csak a buszok 20 százaléka üzemel előírás szerint, a sofőrök pedig gyakran 8-9 órát ülnek a felforrósodott fülkében. Nekiindultunk a városnak, és videón is megörökítettük, milyen az év egyik legmelegebb napján tömegközlekedni a fővárosban. ","shortLead":"Huszonöt fok felett már kötelező bekapcsolni a légkondit a BKV-s buszokon, ehhez képest előfordul, hogy az utastérben...","id":"20190812_klima_tomegkozlekedes_budapest_hoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f4ed6b2-d939-4613-b89f-1edc35b5eaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13c2da1-63e3-4ebe-9d43-8385f5722e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_klima_tomegkozlekedes_budapest_hoseg","timestamp":"2019. augusztus. 12. 17:33","title":"Budapest hőségriadó idején: 36 fok kint, 40 fok a BKV buszain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ee5b6a-134b-4783-8af8-9316e9a602b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tíz éve voltak együtt, igazi se vele, se nélküle kapcsolatban.","shortLead":"Tíz éve voltak együtt, igazi se vele, se nélküle kapcsolatban.","id":"20190812_Miley_Cyrus_es_Liam_Hemsworth_egy_evig_sem_birtak_egymas_mellett_valnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82ee5b6a-134b-4783-8af8-9316e9a602b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93cca4f8-9e8c-44cc-af15-1380e03b579e","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Miley_Cyrus_es_Liam_Hemsworth_egy_evig_sem_birtak_egymas_mellett_valnak","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:36","title":"Miley Cyrus és Liam Hemsworth egy évig sem bírták együtt: válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8831548-b06f-4a43-ab64-a51b58d7153f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevés hazai márka lát fantáziát az Instagram 2018 nyarán elindított tévés szolgáltatásában – derül ki egy új felmérésből. Bukásról ugyanakkor (még) nincs szó. ","shortLead":"Kevés hazai márka lát fantáziát az Instagram 2018 nyarán elindított tévés szolgáltatásában – derül ki egy új...","id":"20190812_instagram_tv_igtv_magyar_markak_online_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8831548-b06f-4a43-ab64-a51b58d7153f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95ff695-c601-4d69-873e-e67e3c14b5e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_instagram_tv_igtv_magyar_markak_online_video","timestamp":"2019. augusztus. 12. 15:03","title":"Nem nagyon érdekli a magyar márkákat az Instagram tévéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]