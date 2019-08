Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee74f09b-b8e8-4fca-8e40-a8d4cda5e795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzemeltető is kénytelen volt elismerni, hogy nem nyereséges a felcsúti kisvasút. Csak az elmúlt évben több mint 5 millió forint veszteséget termelt.","shortLead":"Az üzemeltető is kénytelen volt elismerni, hogy nem nyereséges a felcsúti kisvasút. Csak az elmúlt évben több mint 5...","id":"20190826_Felcsuti_kisvasut_Harom_ev_alatt_174_millios_veszteseg_17_utasok_nelkuli_nap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee74f09b-b8e8-4fca-8e40-a8d4cda5e795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e59c865-04e7-476a-b28a-f23236d5a5cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Felcsuti_kisvasut_Harom_ev_alatt_174_millios_veszteseg_17_utasok_nelkuli_nap","timestamp":"2019. augusztus. 26. 13:43","title":"Felcsúti kisvasút: három év alatt 17 milliós veszteség, 17 utasok nélküli nap egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f5664-e820-4b24-9515-32e520ba1109","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Központi Nyomozó Főügyészség választás rendje elleni bűntett miatt emelt vádat a Jobbik országgyűlési képviselője ellen a Kecskeméti Törvényszéken – áll a Központi Nyomozó Főügyészség közleményében.","shortLead":"A Központi Nyomozó Főügyészség választás rendje elleni bűntett miatt emelt vádat a Jobbik országgyűlési képviselője...","id":"20190826_Vadat_emeltek_a_Jobbik_kepviseloje_Farkas_Gergely_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f5664-e820-4b24-9515-32e520ba1109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c040c966-7f43-45ca-bc9b-ad3c8e615bae","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Vadat_emeltek_a_Jobbik_kepviseloje_Farkas_Gergely_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:33","title":"Vádat emeltek a Jobbik képviselője, Farkas Gergely ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínelés ideje alatt csak egy vágányon halad a vasúti forgalom.","shortLead":"A helyszínelés ideje alatt csak egy vágányon halad a vasúti forgalom.","id":"20190826_Elgazolt_egy_embert_a_vonat_Dunakeszinel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb0d6f4-fea2-40a2-8b97-11f0ef9c2543","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Elgazolt_egy_embert_a_vonat_Dunakeszinel","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:30","title":"Elgázolt egy embert a vonat Dunakeszinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af92a7ae-c88f-47ea-945a-aad8fabcbdc5","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A hvg.hu írta meg, hogy a kínai állami tulajdonú CRRC is bejelentkezett a budapesti reptéri vasút megépítésére. A Magyar Nemzet szerint a kormány kell, hogy döntsön, a MÁV-é vagy a kínaiaké legyen a reptéri vasút.","shortLead":"A hvg.hu írta meg, hogy a kínai állami tulajdonú CRRC is bejelentkezett a budapesti reptéri vasút megépítésére...","id":"20190827_kinaiak_repteri_vasut_magyar_nemzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af92a7ae-c88f-47ea-945a-aad8fabcbdc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410b2e0c-da29-49d9-8ea9-f00bceb4198e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_kinaiak_repteri_vasut_magyar_nemzet","timestamp":"2019. augusztus. 27. 06:00","title":"Magyar Nemzet: A kormány döntésére vár, hogy a kínaiak építsék-e a reptéri vasutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A roma felzárkóztatás az Emmitől a Belügyminisztériumhoz került.","shortLead":"A roma felzárkóztatás az Emmitől a Belügyminisztériumhoz került.","id":"20190826_Egyre_kisebb_Kasler_mozgastere_ujabb_teruletet_vettek_el_a_miniszteriumatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b442c1d8-a0f3-4b94-b8dc-70fe3aff3a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc033432-c32d-4742-b1cb-19ebe9464713","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Egyre_kisebb_Kasler_mozgastere_ujabb_teruletet_vettek_el_a_miniszteriumatol","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:58","title":"Egyre kisebb Kásler mozgástere, újabb területet vettek el a minisztériumától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebb3a88-3083-4d77-996a-217c3c285f8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába írja elő törvény az idei évtől, hogy előre le kell leszerződni az almára: a feldolgozók olyan árképlettel álltak elő, amelyeket a lengyel árakhoz igazítottak, magyarul, nem függetlenek továbbra sem a magyar árak az európai, sőt a világpiaci áraktól sem. A tüntetések mégis elmaradnak, mert az idei hiány miatt, a tavalyi duplájáért veszik most az ipari almát. De mi lesz jövőre, vagy azután, ha megint sok lesz az alma?","shortLead":"Hiába írja elő törvény az idei évtől, hogy előre le kell leszerződni az almára: a feldolgozók olyan árképlettel álltak...","id":"20190826_Elmarad_iden_a_lealma_haboru_de_azert_nincs_minden_rendben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bebb3a88-3083-4d77-996a-217c3c285f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2691cb1e-8287-48c1-88f6-fe94ff7657b3","keywords":null,"link":"/kkv/20190826_Elmarad_iden_a_lealma_haboru_de_azert_nincs_minden_rendben","timestamp":"2019. augusztus. 26. 06:15","title":"Elmarad idén az almaháború, de attól még semmi nincs rendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d826f6e1-b610-4dc0-bdc9-b1942b0a4a97","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A belvárosi önkormányzat kedvenc építőipari cége újítja fel közel 600 millió forintért az 5 milliárdból épülő, termálvizes Belvárosi Sportközpont környékének utcáit.","shortLead":"A belvárosi önkormányzat kedvenc építőipari cége újítja fel közel 600 millió forintért az 5 milliárdból épülő...","id":"20190827_580_millio_forintbol_glancoljak_ki_a_Belvarosi_Sportkozpont_kornyeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d826f6e1-b610-4dc0-bdc9-b1942b0a4a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9183fec4-dc78-4e3f-af3b-0c56da6e3d9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_580_millio_forintbol_glancoljak_ki_a_Belvarosi_Sportkozpont_kornyeket","timestamp":"2019. augusztus. 27. 06:15","title":"580 millió forintból glancolják ki a Belvárosi Sportközpont környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439dec17-2154-49c4-b6e8-b46af71423a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Második kísérletre sikerült a Nemzetközi Űrállomáshoz dokkolnia a Fedor nevű robotot szállító orosz űrhajónak, mégpedig automatikus üzemmódban. Fedor ezenkívül lőni is tud.

","shortLead":"Második kísérletre sikerült a Nemzetközi Űrállomáshoz dokkolnia a Fedor nevű robotot szállító orosz űrhajónak, mégpedig...","id":"20190827_Fedor_megerkezett__sikerult_csatalkoznia_a_Szojuz_MSZ14nek_a_Nemzetkozi_Urallomashoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=439dec17-2154-49c4-b6e8-b46af71423a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe59e5e-1092-48bd-8a2a-a1e362ecc8ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_Fedor_megerkezett__sikerult_csatalkoznia_a_Szojuz_MSZ14nek_a_Nemzetkozi_Urallomashoz","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:11","title":"Fedor megérkezett – sikerült csatlakoznia a Szojuz MSZ-14-nek a Nemzetközi Úrállomáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]