[{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb részleteket hozott nyilvánosságra egy török újság abból a hangfelvételből, amely a szaúdi újságíró, Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolásakor készült hazája isztambuli konzulátusán.","shortLead":"Újabb részleteket hozott nyilvánosságra egy török újság abból a hangfelvételből, amely a szaúdi újságíró, Dzsamál...","id":"20190911_dzsamal_hasogdzsi_szaud_arabia_isztambul_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0831b471-7ed2-4171-94a4-35282dcc8f73","keywords":null,"link":"/vilag/20190911_dzsamal_hasogdzsi_szaud_arabia_isztambul_gyilkossag","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:33","title":"„Egy állat, amit fel kell áldozni” – újabb részletek derültek ki a Hasogdzsi-gyilkosságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hatodik egymás elleni mérkőzésén sem tudta legyőzni a magyar labdarúgó-válogatott a szlovákot: Marek Hamsíkék 2-1-re győztek a budapesti Groupama Arénában. A magyar szövetségi kapitány szerint még nincs minden veszve, de foggal-körömmel kell majd küzdeni a továbbjutásért.","shortLead":"Hatodik egymás elleni mérkőzésén sem tudta legyőzni a magyar labdarúgó-válogatott a szlovákot: Marek Hamsíkék 2-1-re...","id":"20190910_marco_rossi_magyar_valogatott_szlovakia_eb_selejtezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc07e48-3971-4f46-b313-1e4141266bff","keywords":null,"link":"/sport/20190910_marco_rossi_magyar_valogatott_szlovakia_eb_selejtezo","timestamp":"2019. szeptember. 10. 05:55","title":"Rossi: Ha van a labdarúgásnak istene, akkor kötelessége ezek után visszafizetni nekünk valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f12d41-819f-464e-b424-8b18551336b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sofőr ép bőrrel megúszta a találkozást.","shortLead":"A sofőr ép bőrrel megúszta a találkozást.","id":"20190910_elefant_felboritott_furgon_india","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40f12d41-819f-464e-b424-8b18551336b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c47386-6531-4359-b540-c87c939a8420","keywords":null,"link":"/elet/20190910_elefant_felboritott_furgon_india","timestamp":"2019. szeptember. 10. 18:39","title":"Ilyen könnyedén borít fel egy furgont egy morcos elefánt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétszeres Forma–1-es világbajnokot a párizsi Georges Pompidou kórházban kezelik a Le Parisien értesülései szerint.","shortLead":"A hétszeres Forma–1-es világbajnokot a párizsi Georges Pompidou kórházban kezelik a Le Parisien értesülései szerint.","id":"20190909_Michael_Schumacher_titokban_atszallitottak_egy_parizsi_korhazba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff14709d-d8ac-4ba3-8c60-d728a6177946","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Michael_Schumacher_titokban_atszallitottak_egy_parizsi_korhazba","timestamp":"2019. szeptember. 09. 21:06","title":"Michael Schumachert titokban átszállították egy párizsi kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"kkv","description":"Soha ilyen jó feltételek nem voltak arra, hogy valaki olcsóbbra cserélje régi, drága hitelét, legyen az lakáshitel, személyi kölcsön vagy éppen felhalmozódó folyószámlahitel. A forintosított devizahiteleken ülőknek is érdemes lehet kiszámolni a lehetőségeiket. A váltás két előnnyel is járhat: akár milliókat lehet megtakarítani vele, illetve egy hosszabb kamatperiódusú hitel választásával a kamatkockázatot lehet radikálisan csökkenteni.","shortLead":"Soha ilyen jó feltételek nem voltak arra, hogy valaki olcsóbbra cserélje régi, drága hitelét, legyen az lakáshitel...","id":"20190910_Soha_nem_volt_meg_ilyen_jo_alkalom_a_regi_hitelek_lecserelesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad85f939-b457-4934-b9d1-d70a16d37b2e","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_Soha_nem_volt_meg_ilyen_jo_alkalom_a_regi_hitelek_lecserelesere","timestamp":"2019. szeptember. 10. 06:20","title":"Soha nem volt még ilyen jó alkalom a régi hitelek lecserélésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3d5a6f-4eaf-4ab9-8759-811dbc63b442","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem éppen kellemes élmény, amikor 800 ezer voltos feszültség átszalad a járművön. Szerencsére elvileg védett hely az autó belseje. ","shortLead":"Nem éppen kellemes élmény, amikor 800 ezer voltos feszültség átszalad a járművön. Szerencsére elvileg védett hely...","id":"20190910_Villam_csapott_egy_autoba_az_M6os_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca3d5a6f-4eaf-4ab9-8759-811dbc63b442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da0252f-6c6e-4592-9809-c2af29565350","keywords":null,"link":"/cegauto/20190910_Villam_csapott_egy_autoba_az_M6os_autopalyan","timestamp":"2019. szeptember. 10. 08:44","title":"Villám csapott egy autóba az M6-oson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff640e6-edce-492a-9aee-da5c6de82799","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tudta, hogy a magyar stúdióban forgatják a Romániába, Csehországba és Szlovákiába szánt műsorokat is?","shortLead":"Tudta, hogy a magyar stúdióban forgatják a Romániába, Csehországba és Szlovákiába szánt műsorokat is?","id":"20190910_TV_Paprika_musorok_fozes_konyha","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ff640e6-edce-492a-9aee-da5c6de82799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bd2de3-acb5-4112-bc77-7f63e3fa482f","keywords":null,"link":"/elet/20190910_TV_Paprika_musorok_fozes_konyha","timestamp":"2019. szeptember. 10. 14:02","title":"Új ,saját gyártású műsorokkal jön a TV Paprika, de Jamie Oliver is visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c727ccf-80f2-416d-94fd-accf2020207b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Nem tömegtermékekkel, hanem minőségi árukkal tudna betörni a magyar élelmiszeripar a világpiacra – mondta el a hvg.hu-nak a Coop Rallyn Bognár Lajos, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkára. A főállatorvost arról is kérdeztük, kiheverte-e már a magyar ipar a tavalyi listeriafertőzést.","shortLead":"Nem tömegtermékekkel, hanem minőségi árukkal tudna betörni a magyar élelmiszeripar a világpiacra – mondta el...","id":"20190911_elelmiszer_biztonsag_bognar_lajos_coop_rally","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c727ccf-80f2-416d-94fd-accf2020207b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326bb5ac-6c05-4cc9-938b-9b736f1b81f3","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_elelmiszer_biztonsag_bognar_lajos_coop_rally","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:45","title":"Változás jön: a jövőben nem lehet mindent eladni trappistaként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]