[{"available":true,"c_guid":"15bb871c-cd0a-4782-a04e-027117485083","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az év első felében már százötvenen kértek önkorlátozást a Szerencsejáték Felügyeletnél; az érintettek jellemzően öt évig maradnának távol szenvedélyüktől.","shortLead":"Az év első felében már százötvenen kértek önkorlátozást a Szerencsejáték Felügyeletnél; az érintettek jellemzően öt...","id":"20190911_jatekterem_kitiltas_jatekfuggoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15bb871c-cd0a-4782-a04e-027117485083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53fd3843-e801-46fe-9664-c5e1045c197f","keywords":null,"link":"/elet/20190911_jatekterem_kitiltas_jatekfuggoseg","timestamp":"2019. szeptember. 11. 06:47","title":"Egyre többen tiltatják ki magukat a játéktermekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea944652-5d54-4afa-9c3a-6d354de96d19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 585 lovas gyári AMG verzió, illetve a korábbi 800 lóerős Brabus tuning után most itt egy még potensebb kocka terepjáró. ","shortLead":"Az 585 lovas gyári AMG verzió, illetve a korábbi 800 lóerős Brabus tuning után most itt egy még potensebb kocka...","id":"20190910_mint_egy_falat_kenyer_itt_a_900_loeros_brabus_gosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea944652-5d54-4afa-9c3a-6d354de96d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31b7336-2c26-4d19-a226-1f2a03bb7002","keywords":null,"link":"/cegauto/20190910_mint_egy_falat_kenyer_itt_a_900_loeros_brabus_gosztaly","timestamp":"2019. szeptember. 10. 07:59","title":"Mint egy falat kenyér: itt a 900 lóerős V12-es Brabus G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7b6e36-5b46-45d1-abcd-fb391a56ac52","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tűzoltóknak hétszáz alkalommal kellett kivonulniuk Csongrád megyében.","shortLead":"A tűzoltóknak hétszáz alkalommal kellett kivonulniuk Csongrád megyében.","id":"20190910_Tobben_megserultek_a_hetfoi_viharban_Szegeden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da7b6e36-5b46-45d1-abcd-fb391a56ac52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76b50f8-8752-43b4-9ebd-5bf5237bc07c","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Tobben_megserultek_a_hetfoi_viharban_Szegeden","timestamp":"2019. szeptember. 10. 10:58","title":"Vihar után Szegeden: egész este dolgoztak, hogy reggelre lehessen közlekedni a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökségnek kellett intézkednie, hogy az agyvérzésben megbénult kerekesszékes férfi megkapja végre törzskártyáját és nyugdíját.","shortLead":"A Miniszterelnökségnek kellett intézkednie, hogy az agyvérzésben megbénult kerekesszékes férfi megkapja végre...","id":"20190911_Orbannak_kellett_levelet_irnia_hogy_agyverzeses_kerekesszekes_ferje_megkapja_nyugdijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84c4b1d-ae8e-4d4e-906f-052dc1743b98","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Orbannak_kellett_levelet_irnia_hogy_agyverzeses_kerekesszekes_ferje_megkapja_nyugdijat","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:52","title":"Orbánnak kellett levelet írnia, hogy agyvérzéses, kerekesszékes férje megkapja nyugdíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e00c42b-9780-426e-8b72-169f6bd92ab6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabolcs megyei város alpolgármesterének elege lett, hogy öt év alatt semmilyen beleszólást nem kapott a település irányításába, ezért már tavasszal fejébe vette, hogy elindul a polgármesteri székért. Először úgy tűnt, ő lesz a Fidesz hivatalos jelöltje, de a pártvezetés mégis az \"állandóság\" mellett tette le a garast. ","shortLead":"A Szabolcs megyei város alpolgármesterének elege lett, hogy öt év alatt semmilyen beleszólást nem kapott a település...","id":"20190911_Nagykallon_is_fideszes_jelolt_szall_szembe_a_fideszes_polgarmesterrel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e00c42b-9780-426e-8b72-169f6bd92ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ef50fa-6e5a-4e58-b186-eef908a150f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Nagykallon_is_fideszes_jelolt_szall_szembe_a_fideszes_polgarmesterrel","timestamp":"2019. szeptember. 11. 12:53","title":"Nagykállón is fideszes jelölt száll szembe a fideszes polgármesterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd14c68d-023a-4e08-8e43-83df2de983d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":" Haiti sportminisztere szerint a játékos szívinfarktust kapott.","shortLead":" Haiti sportminisztere szerint a játékos szívinfarktust kapott.","id":"20190910_Meghalt_a_Haiti_elleni_meccs_elott_a_curacaoi_valogatott_kapusa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd14c68d-023a-4e08-8e43-83df2de983d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdbea98a-87ea-4654-b6d4-e02c4b0db966","keywords":null,"link":"/sport/20190910_Meghalt_a_Haiti_elleni_meccs_elott_a_curacaoi_valogatott_kapusa","timestamp":"2019. szeptember. 10. 18:07","title":"Meghalt a Haiti elleni meccs előtt a curacaói válogatott kapusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd4b968-f6ce-4337-8fb2-5ff0b5640c94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külügyminiszter azonban nem érti a magyar és a lengyel kritikákat, szerinte a szabályok minden tagállamra egyaránt érvényesek. ","shortLead":"A külügyminiszter azonban nem érti a magyar és a lengyel kritikákat, szerinte a szabályok minden tagállamra egyaránt...","id":"20190909_A_finnek_mindenkeppen_a_jogallamisag_betartasahoz_kotnek_az_unios_kifizeteseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dd4b968-f6ce-4337-8fb2-5ff0b5640c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3813e6f5-0318-4b2f-b45e-d21f127af8cc","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_A_finnek_mindenkeppen_a_jogallamisag_betartasahoz_kotnek_az_unios_kifizeteseket","timestamp":"2019. szeptember. 09. 18:00","title":"Visszavágtak a finnek: mindenképpen a jogállamiság betartásához kötnék az uniós kifizetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f89ce34-bd7d-4ec5-b0fb-1e59b7cded63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rúzsa Magdinak is fizettek 1,7 milliót egy fellépésért.","shortLead":"Rúzsa Magdinak is fizettek 1,7 milliót egy fellépésért.","id":"20190911_Volt_fideszes_kepviselo_ugyvedi_irodajahoz_es_egy_exFidelitas_elnok_cegehez_is_jutott_penz_a_Miniszterelnoksegtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f89ce34-bd7d-4ec5-b0fb-1e59b7cded63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2270bb9-7418-41ba-8623-27ffb030090f","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Volt_fideszes_kepviselo_ugyvedi_irodajahoz_es_egy_exFidelitas_elnok_cegehez_is_jutott_penz_a_Miniszterelnoksegtol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:48","title":"Volt fideszes képviselő ügyvédi irodájához és egykori megyei Fidelitas-elnök cégéhez is jutott pénz a Miniszterelnökségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]