[{"available":true,"c_guid":"4d9d950c-4e80-4118-aa58-7b4c94d8e394","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tinédzser klímaaktivista mémeket érő arccal nézte végig Donald Trump bevonulását.","shortLead":"A tinédzser klímaaktivista mémeket érő arccal nézte végig Donald Trump bevonulását.","id":"20190924_Greta_Thunberg_egesz_biztosan_gyilkolni_tudna_a_tekintetevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d9d950c-4e80-4118-aa58-7b4c94d8e394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c7a28d-f54d-4e91-97aa-25399fbcef4b","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Greta_Thunberg_egesz_biztosan_gyilkolni_tudna_a_tekintetevel","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:37","title":"Greta Thunberg egész biztosan gyilkolni tudna a tekintetével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cf374d-26c2-46bb-803f-33140415e55b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmek elsősorban vidéki életképeket mutatnak be. ","shortLead":"A filmek elsősorban vidéki életképeket mutatnak be. ","id":"20190924_Ismeretlen_filmanyag_huszas_evek_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6cf374d-26c2-46bb-803f-33140415e55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851c61eb-cb13-4cd2-adc4-4e669439c315","keywords":null,"link":"/kultura/20190924_Ismeretlen_filmanyag_huszas_evek_Magyarorszag","timestamp":"2019. szeptember. 24. 16:15","title":"Egyórányi ismeretlen filmanyag került elő a húszas évek Magyarországáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4629b8d1-e037-41ea-b0ac-3cb76437b4cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"LMP-s, jobbikos és MSZP-s képviselők voltak rá kíváncsiak, mi okozta az augusztusi trágyaszagot.","shortLead":"LMP-s, jobbikos és MSZP-s képviselők voltak rá kíváncsiak, mi okozta az augusztusi trágyaszagot.","id":"20190924_tragyaszag_buz_budaors_orban_balazs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4629b8d1-e037-41ea-b0ac-3cb76437b4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e77783-cc7c-4ffd-862b-1fdea11b6215","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_tragyaszag_buz_budaors_orban_balazs","timestamp":"2019. szeptember. 24. 16:16","title":"Három ellenzéki képviselő is megkérdezte, honnan jött a trágyaszag, de nem lettek okosabbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de4dcef-1128-4dad-bc9b-63e2a2150b8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tavalyi cikkben hazudozott a kormánypárti napilap az Országos Bírói Tanács tagjairól. ","shortLead":"Egy tavalyi cikkben hazudozott a kormánypárti napilap az Országos Bírói Tanács tagjairól. ","id":"20190924_magyar_idok_birok_birosag_orszagos_biroi_tanacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6de4dcef-1128-4dad-bc9b-63e2a2150b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3eaf925-ed64-4778-8a92-ccdcf9a510d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_magyar_idok_birok_birosag_orszagos_biroi_tanacs","timestamp":"2019. szeptember. 24. 17:03","title":"Bírókról hazudott a Magyar Idők, közel egymilliót kell fizetnie nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0b632c-acd3-426a-9056-a3cc8cf25192","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Semmi akciójelenet, semmi formai újítás, semmi gigantikus látványvilág, csak két zseniális színész jutalomjátéka és egy egyszerű, erős üzenet – de épp ettől működik nagyon Tóth Barnabás Akik maradtak című szívmelengető filmje.","shortLead":"Semmi akciójelenet, semmi formai újítás, semmi gigantikus látványvilág, csak két zseniális színész jutalomjátéka és...","id":"20190925_toth_barnabas_orcar_dij_jeloles_akik_maradtak_kritika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea0b632c-acd3-426a-9056-a3cc8cf25192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734b896e-16b1-4822-8efb-716fe87257e6","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_toth_barnabas_orcar_dij_jeloles_akik_maradtak_kritika","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:00","title":"„Nem hiszek már Istenben, ezért nem is haragszom rá” – így láttuk a magyar Oscar-jelölt filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5098ed9-75ca-44f6-b1e5-ffd3cfe5c158","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis négy darab már feltűnt a fővárosi forgalomban. ","shortLead":"Legalábbis négy darab már feltűnt a fővárosi forgalomban. ","id":"20190925_Kozel_egy_ev_alldogalas_utan_utcan_vannak_az_uj_Skoda_trolik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5098ed9-75ca-44f6-b1e5-ffd3cfe5c158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adffa8a-8435-4ca2-b92b-6b640ded1098","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_Kozel_egy_ev_alldogalas_utan_utcan_vannak_az_uj_Skoda_trolik","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:33","title":"Közel egy év álldogálás után, utcán vannak az új Skoda trolik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e136ce-1e26-47b1-ad03-d92f68ae65c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat kötelezte a tulajdonost, hogy öt napon belül hárítsa el a veszélyt. ","shortLead":"Az önkormányzat kötelezte a tulajdonost, hogy öt napon belül hárítsa el a veszélyt. ","id":"20190924_Veszelyhelyzet_alakult_ki_a_Logodi_utcaban_a_leomlott_tamfal_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0e136ce-1e26-47b1-ad03-d92f68ae65c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2902c1ac-d24d-40c3-9381-6017d1f49c13","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Veszelyhelyzet_alakult_ki_a_Logodi_utcaban_a_leomlott_tamfal_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 24. 21:34","title":"Veszélyhelyzet alakult ki a Logodi utcában a leomlott támfal miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e4d9ed-5515-4f02-80be-bf1ae13e84ad","c_author":"Kaufmann Balázs - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Visszatalált a Fidesz a 2010-ben kizárt, rasszista nyilatkozatáról elhíresült edelényi polgármesterhez, Molnár Oszkárhoz. A támogatás olyannyira erős, hogy hétfőn a pártalelnök honvédelmi államtitkár, Németh Szilárd tartott vele közösen lakossági fórumot. Molnár titkát tőle hiába kérdeztük, de azért a rendezvény végén kaptunk néhány támpontot. Videós riportunk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településről.","shortLead":"Visszatalált a Fidesz a 2010-ben kizárt, rasszista nyilatkozatáról elhíresült edelényi polgármesterhez, Molnár...","id":"20190924_molnar_oszkar_fidesz_edeleny_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42e4d9ed-5515-4f02-80be-bf1ae13e84ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa928308-83a9-4bef-b2ad-4373c0125683","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_molnar_oszkar_fidesz_edeleny_polgarmester","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:55","title":"Molnár Oszkár megtalálta a kulcsot Orbán szívéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]