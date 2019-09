Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4de764e-3d8c-419a-8908-edd62f244103","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A család most tárgyal a génterápia gyártójával, hogy Magyarországra hozzák a gyógyszert.","shortLead":"A család most tárgyal a génterápia gyártójával, hogy Magyarországra hozzák a gyógyszert.","id":"20190927_zente_izomsorvadas_kezeles_gyogyszer_700_millio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4de764e-3d8c-419a-8908-edd62f244103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2629028-01a1-43e9-ba4a-8692cf8af845","keywords":null,"link":"/elet/20190927_zente_izomsorvadas_kezeles_gyogyszer_700_millio","timestamp":"2019. szeptember. 27. 09:11","title":"Még nem kezdődhet meg a beteg kisfiú, Zente kezelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d409df7-6860-4102-8d86-9e9435d1cb75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai bevándorlási hivatal egy kézikönyvben magyarázza el a hatóság embereinek, hogyan kell használni a Google Fordítót, hogy azzal ellenőrizzék a menekültek közösségi oldalakra kitett posztjait.","shortLead":"Az amerikai bevándorlási hivatal egy kézikönyvben magyarázza el a hatóság embereinek, hogyan kell használni a Google...","id":"20190927_menekult_bevandorlasi_hivatal_egyesult_allamok_google_fordito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d409df7-6860-4102-8d86-9e9435d1cb75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce3bc0a-83ef-49ef-a107-920975b3a133","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_menekult_bevandorlasi_hivatal_egyesult_allamok_google_fordito","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:03","title":"Még a Google is fogja a fejét: Google Fordítóval próbálják eldönteni a menekültek sorsát Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6e9fa2-a3a6-4bd0-98a1-59d5ac6bcb7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bódis Tamás fantasztikus futással nyerte meg a Spartathlont a férfiak mezőnyében, a nőknél Maráz Zsuzsanna futott óriásit és lett a legjobb.","shortLead":"Bódis Tamás fantasztikus futással nyerte meg a Spartathlont a férfiak mezőnyében, a nőknél Maráz Zsuzsanna futott...","id":"20190928_Magyar_gyozelem_a_vilag_egyik_legnehezebb_futoversenyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb6e9fa2-a3a6-4bd0-98a1-59d5ac6bcb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf248d3-bed9-441f-b2ed-d10d72361dad","keywords":null,"link":"/elet/20190928_Magyar_gyozelem_a_vilag_egyik_legnehezebb_futoversenyen","timestamp":"2019. szeptember. 28. 09:20","title":"Magyar győzelem a világ egyik legnehezebb futóversenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Gulyás Gergely \"sértő\" megjegyzése, kormánypárti hírgyűjtő és megfigyelt újságírók. 