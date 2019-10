Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff387444-d408-4ea6-91be-61c1a0bac002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint Székesfehérváron titoktartási nyilatkozat aláírására kötelezik a pedagógusokat.","shortLead":"A Népszava szerint Székesfehérváron titoktartási nyilatkozat aláírására kötelezik a pedagógusokat.","id":"20191009_Nepszava_megtiltjak_a_tanaroknak_hogy_a_fizetesukrol_beszeljenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff387444-d408-4ea6-91be-61c1a0bac002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de61f344-ff16-4e88-800f-3a2c6f76f829","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Nepszava_megtiltjak_a_tanaroknak_hogy_a_fizetesukrol_beszeljenek","timestamp":"2019. október. 09. 07:58","title":"Megtiltják a tanároknak, hogy a fizetésükről beszéljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a1cebe-1fce-4f52-9c34-f724d232f1e0","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Idősebbek talán emlékeznek még Eldar Rjazanov szovjet rendező 1975-ös filmjére, A sors iróniájára. Szilveszter éjjelén, bevodkázva, a kötelező gőzfürdő után Zsenya rossz gépre száll, és Moszkvát összekeveri Leningráddal (ma Szentpétervár). Mindkét városban létezik ugyanolyan nevű utca, amit bediktál a taxisnak, pont úgy néz ki a lakótelep, a ház, a lift, az ajtó, sőt még a kulcs is illik a zárba, és a villanykapcsoló is ugyanott van.","shortLead":"Idősebbek talán emlékeznek még Eldar Rjazanov szovjet rendező 1975-ös filmjére, A sors iróniájára. Szilveszter éjjelén...","id":"20191009_Panelidentitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63a1cebe-1fce-4f52-9c34-f724d232f1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71540d0-3ae1-4002-adc6-2191cd284520","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191009_Panelidentitas","timestamp":"2019. október. 09. 10:49","title":"Panelidentitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visszatérő – majdhogynem állandó – megrendelőként foglalkoztatja Győr önkormányzata azoknak a városi üzletembereknek a cégeit, akiket a polgármester állandó útitársaiként tüntet fel a Borkai-botrányt múlt héten kirobbantó blog. ","shortLead":"Visszatérő – majdhogynem állandó – megrendelőként foglalkoztatja Győr önkormányzata azoknak a városi üzletembereknek...","id":"20191010_Borkai_Zsolt_gyori_uzlet_es_utitarsai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5a8f37-ccc4-44e8-8705-6304e274be13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_Borkai_Zsolt_gyori_uzlet_es_utitarsai","timestamp":"2019. október. 10. 14:00","title":"Milliárdos győri megbízásokban dúskálnak a Borkai Zsolttal hírbe hozott üzletemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56313f76-7012-4006-a599-fe7a090f5d9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyot néztek a rajongók a Star Wars: Jedi Fallen Order ajánlott gépigényén, egy tévedés miatt ugyanis kirívóan sokat, 32 gigabájtot kért a rendszertől.","shortLead":"Nagyot néztek a rajongók a Star Wars: Jedi Fallen Order ajánlott gépigényén, egy tévedés miatt ugyanis kirívóan sokat...","id":"20191009_32_gb_ram_star_wars_jedi_fallen_order_gepigeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56313f76-7012-4006-a599-fe7a090f5d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec4b86f-5ef2-4b7e-b384-ae0a0e67edf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_32_gb_ram_star_wars_jedi_fallen_order_gepigeny","timestamp":"2019. október. 09. 15:03","title":"32 GB RAM? A szívbajt hozta a rajongókra az új Star Wars-játék fejlesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan a WhatsApp lehetővé teszi, hogy a szavakat dőlt vagy félkövér betűkkel formázzuk, sőt az áthúzást is használhatjuk, azonban ez az app eszközével kissé macerás. Mutatunk egy egyszerűbb megoldást.","shortLead":"Ugyan a WhatsApp lehetővé teszi, hogy a szavakat dőlt vagy félkövér betűkkel formázzuk, sőt az áthúzást is...","id":"20191010_dolt_es_kover_betuk_whatsapp_chat_iras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53386b0-ca2b-40a6-bf3b-10b88b31de4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_dolt_es_kover_betuk_whatsapp_chat_iras","timestamp":"2019. október. 10. 14:03","title":"Így használhat egyszerűen dőlt és kövér betűket a WhatsAppban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bad761e-da51-47a9-93ee-28e032352cc8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat egy égő házban ragadt, de a tűzoltók kihozták. Aztán léptek a mentők.","shortLead":"Az állat egy égő házban ragadt, de a tűzoltók kihozták. Aztán léptek a mentők.","id":"20191010_godollo_mentok_macska_tuzoltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bad761e-da51-47a9-93ee-28e032352cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2468e2b0-56a2-4a12-9d78-e6634c622141","keywords":null,"link":"/elet/20191010_godollo_mentok_macska_tuzoltok","timestamp":"2019. október. 10. 13:49","title":"Ez a macska a gödöllői tűzoltóknak és mentőknek köszönheti az életét – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bf3e01-f623-473f-930c-4ab509252eaa","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség által foglalkoztatott tanácsadók, köztük Orbán Ráhel köréhez tartozik az a kommunikációs szakember, aki a gyerekeket megcélzó turisztikai marketingprogram, a Kajla egyik működtetője.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökség által foglalkoztatott tanácsadók, köztük Orbán Ráhel köréhez tartozik az a kommunikációs...","id":"20191009_Persze_hogy_Fideszkozeli_vallalkozok_kaszalnak_a_gyerekeket_celzo_Kajlaprogramon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41bf3e01-f623-473f-930c-4ab509252eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f1c450-3882-4ecb-99ab-48242070f72c","keywords":null,"link":"/kkv/20191009_Persze_hogy_Fideszkozeli_vallalkozok_kaszalnak_a_gyerekeket_celzo_Kajlaprogramon","timestamp":"2019. október. 09. 14:50","title":"Persze, hogy Fidesz-közeli vállalkozók kaszálnak a gyerekeket célzó Kajla-programon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458399b3-2f86-490a-af52-eed5e6ab1cd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szórólapokkal és plakátokkal próbálja felhívni a figyelmet Borkai Zsolt polgármester ügyére a Magyar Szolidaritás Mozgalom Győrben.","shortLead":"Szórólapokkal és plakátokkal próbálja felhívni a figyelmet Borkai Zsolt polgármester ügyére a Magyar Szolidaritás...","id":"20191010_A_Szolidaritas_30_ezer_plakatot_szor_szet_Gyorben_a_Borkaiugyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=458399b3-2f86-490a-af52-eed5e6ab1cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4bebeb0-2e67-4585-b499-3f5bb33b6ccd","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_A_Szolidaritas_30_ezer_plakatot_szor_szet_Gyorben_a_Borkaiugyrol","timestamp":"2019. október. 10. 17:27","title":"30 ezer szórólapot szórnak szét Győrben a Borkai-szexbotrányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]