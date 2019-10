Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47ae2735-c97d-4a21-9e54-acf4b491c4b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint szélsőséges bloggernek bocsánatot kell kérnie Alföldi Róberttől és Karácsony Gergelytől.","shortLead":"A főpolgármester szerint szélsőséges bloggernek bocsánatot kell kérnie Alföldi Róberttől és Karácsony Gergelytől.","id":"20191010_Tarlos_Bede_Zsolt_kificamodott_lelku_bamba_luzer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47ae2735-c97d-4a21-9e54-acf4b491c4b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759f22c1-4c0a-4641-81c3-249eb82ae5fd","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Tarlos_Bede_Zsolt_kificamodott_lelku_bamba_luzer","timestamp":"2019. október. 10. 15:05","title":"Tarlós: Bede Zsolt kificamodott lelkű, bamba lúzer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7658bd5-ad8d-4b52-81a0-6a9cbebdc685","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt miniszterelnök szerint Orbán már 2002-ben arról beszélt neki, hogy új elitet és középosztályt fog létrehozni.","shortLead":"A volt miniszterelnök szerint Orbán már 2002-ben arról beszélt neki, hogy új elitet és középosztályt fog létrehozni.","id":"20191010_Medgyessy_Orban_elmondta_neki_milyen_hibat_kovetett_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7658bd5-ad8d-4b52-81a0-6a9cbebdc685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e190726-82bc-4096-9ddb-5d7941365378","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_Medgyessy_Orban_elmondta_neki_milyen_hibat_kovetett_el","timestamp":"2019. október. 10. 18:52","title":"Medgyessy: Orbán elmondta neki, milyen hibát követett el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Lesodródott az útról, meghalt.","shortLead":"Lesodródott az útról, meghalt.","id":"20191011_Tablanak_rohant_es_meghalt_egy_motoros_a_Bakonyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4deb5e2f-accc-4256-92fe-845b9f0c8da5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Tablanak_rohant_es_meghalt_egy_motoros_a_Bakonyban","timestamp":"2019. október. 11. 15:47","title":"Táblának rohant és meghalt egy motoros a Bakonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f35212-e53c-432c-9b3f-0f679ee01691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az An-74 gépet a futópálya szilárd burkolatán tette le a pilóta, egyelőre nem világos, hogy a futóművek miért nem nyíltak ki.","shortLead":"Az An-74 gépet a futópálya szilárd burkolatán tette le a pilóta, egyelőre nem világos, hogy a futóművek miért nem...","id":"20191010_behuzott_futomu_szomalia_an_74","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00f35212-e53c-432c-9b3f-0f679ee01691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdabfd0-1a5b-488a-98bc-ae7fe29cb90d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_behuzott_futomu_szomalia_an_74","timestamp":"2019. október. 10. 10:22","title":"Drámai videó: behúzott futóművel landolt egy utasszállító Szomáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570387ba-40a8-4d0d-8d14-6692fb39a939","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indonéz igazságügyi és belbiztonsági éppen a kocsijából szállt ki, amikor a késelő megtámadta. A politikust mentőhelikopterrel vitték kórházba.","shortLead":"Az indonéz igazságügyi és belbiztonsági éppen a kocsijából szállt ki, amikor a késelő megtámadta. A politikust...","id":"20191010_keseles_indonez_igazsagugyi_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=570387ba-40a8-4d0d-8d14-6692fb39a939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7275abc-2a04-4683-b4f0-1d296aebb3a3","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_keseles_indonez_igazsagugyi_miniszter","timestamp":"2019. október. 10. 11:17","title":"Videók kerültek ki a netre, ahogy kétszer is hasba szúrják az indonéz minisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccde6be7-a449-4f2c-968c-d448a77bc0cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre még vizsgálják, hogy élt-e az állat, amikor a hajó nekiütközött.","shortLead":"Egyelőre még vizsgálják, hogy élt-e az állat, amikor a hajó nekiütközött.","id":"20191009_Hajo_utotte_el_a_Temzeben_holtan_talalt_balnat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccde6be7-a449-4f2c-968c-d448a77bc0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790dd29a-695f-48e9-9dce-5691ca0b61b1","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Hajo_utotte_el_a_Temzeben_holtan_talalt_balnat","timestamp":"2019. október. 09. 20:22","title":"Hajó ütötte el a Temzében holtan talált bálnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b8f7f7-2086-4626-9670-5dc2aa18ef5e","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A borsodi kisvárosban baloldali jelölt nincs, a Fidesz mégsem vett nevére senkit az indulók közül. Ám ez nem jelenti azt, hogy nem is érdekli, mi lesz a polgármester-választás eredménye. A párt keze sokáig elér, és már nem is csodálkozunk, hogy ezen a környéken is Mészáros Lőrincbe botlik az ember.","shortLead":"A borsodi kisvárosban baloldali jelölt nincs, a Fidesz mégsem vett nevére senkit az indulók közül. Ám ez nem jelenti...","id":"20191009_onga_onkormanyzati_valasztas_mengyi_roland_koncz_ferenc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36b8f7f7-2086-4626-9670-5dc2aa18ef5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c81ecc-43d9-4d7d-9035-b62cfa33e20e","keywords":null,"link":"/360/20191009_onga_onkormanyzati_valasztas_mengyi_roland_koncz_ferenc","timestamp":"2019. október. 10. 07:00","title":"Ongán a Fidesz alámerült és megpróbálja kibekkelni, amíg elfelejtik a Mengyi-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69197424-bfb7-4cce-92ef-c2dc2fd47e83","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egyszerre dicsérik és támadják a Joker című filmet, miután a címszereplő szörnyeteggé alakulását hidegrázóan hitelesen adja elő Joaquin Phoenix. Batman ellenfelét képregényszereplőként eredetileg rövid életűnek szánták, de végül az elmúlt évtizedekben számos feldolgozást élt meg papíron és filmvásznon is.","shortLead":"Egyszerre dicsérik és támadják a Joker című filmet, miután a címszereplő szörnyeteggé alakulását hidegrázóan hitelesen...","id":"201941__joker__kepregenybol_filmvaszonra__abun_bohoc_hercege__verfagyaszto_vigyor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69197424-bfb7-4cce-92ef-c2dc2fd47e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b06548-ce93-41e9-a01c-6177883bdde2","keywords":null,"link":"/360/201941__joker__kepregenybol_filmvaszonra__abun_bohoc_hercege__verfagyaszto_vigyor","timestamp":"2019. október. 09. 19:00","title":"Gyilkos tréfa: 80 éves múltja van a mozikban taroló Jokernek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]