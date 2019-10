Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2,78 millióan szavaztak 15 óráig.","shortLead":"2,78 millióan szavaztak 15 óráig.","id":"20191013_Alig_marad_el_a_rekordtol_a_valasztasi_reszvetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f351e5d5-738c-4385-bf65-e8b5c4563eea","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Alig_marad_el_a_rekordtol_a_valasztasi_reszvetel","timestamp":"2019. október. 13. 15:41","title":"Alig marad el a rekordtól a választási részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség közterületi szolgálatát a választás napján úgy kell megszervezni, hogy a szavazóhelyiséget érintő segítségkérés esetén az első járőr 15 percen belül megérkezzen a helyszínre.","shortLead":"A rendőrség közterületi szolgálatát a választás napján úgy kell megszervezni, hogy a szavazóhelyiséget érintő...","id":"20191013_Ha_balhe_van_15_perce_van_a_rendorsegnek_kierni_a_szavazohelyisegbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c123d12-d47f-494c-ba5d-e9c6996029c9","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Ha_balhe_van_15_perce_van_a_rendorsegnek_kierni_a_szavazohelyisegbe","timestamp":"2019. október. 13. 11:59","title":"Ha balhé van, 15 perce van a rendőrségnek kiérni a szavazóhelyiségbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a5739a-a17b-47ba-b4c0-41b802ddcd9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsértette a kormány az esélyegyenlőséget - írta a Momentum.","shortLead":"Megsértette a kormány az esélyegyenlőséget - írta a Momentum.","id":"20191013_Kifogast_adott_be_a_Momentum_mert_a_kormany_tajekoztato_kampanya_olyan_mint_egy_Tarlosplakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31a5739a-a17b-47ba-b4c0-41b802ddcd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c89280-8acf-4b31-baa5-1a0b72c03c57","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Kifogast_adott_be_a_Momentum_mert_a_kormany_tajekoztato_kampanya_olyan_mint_egy_Tarlosplakat","timestamp":"2019. október. 13. 17:28","title":"Kifogást adott be a Momentum, mert a kormány tájékoztató kampánya olyan, mint egy Tarlós-plakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e64cf43-d8ce-4e81-8f3c-b41235ad6f2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a Zala megyei Lakhegyen jelöltek hiányában sem képviselő-, sem polgármester-választást nem tartanak vasárnap, a szavazatszámláló bizottság működni fog, és várja a 388 voksolót a megyei közgyűlés tagjainak választására.","shortLead":"Bár a Zala megyei Lakhegyen jelöltek hiányában sem képviselő-, sem polgármester-választást nem tartanak vasárnap...","id":"20191013_A_telepulesek_ahol_senki_sem_akart_polgarmester_lenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e64cf43-d8ce-4e81-8f3c-b41235ad6f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f687b9aa-76be-4311-8824-df9621e28747","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_A_telepulesek_ahol_senki_sem_akart_polgarmester_lenni","timestamp":"2019. október. 13. 08:57","title":"A települések, ahol senki sem akart polgármester lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fefe176-5213-4dd1-91a8-65597ad531ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eredeti formájában való helyreállítás, függőkertek, fénylő huszártorony – szabadon szárnyal a képzelet az újjáépítési tervekben a párizsi Notre-Dame székesegyházat sújtó tűzvész után félévvel. A technológiának és a korábbi lézeres szkenneléseknek hála rengeteg – többek között sok 3D-s – adat áll rendelkezésre, ám önmagában ez még kevés lesz.","shortLead":"Eredeti formájában való helyreállítás, függőkertek, fénylő huszártorony – szabadon szárnyal a képzelet az újjáépítési...","id":"20191013_notre_dame_szekesegyhaz_helyreallitasa_tervek_3d_adatok_feldolgozasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fefe176-5213-4dd1-91a8-65597ad531ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaee91c5-4079-4e94-93e7-1bb6b7f40c81","keywords":null,"link":"/tudomany/20191013_notre_dame_szekesegyhaz_helyreallitasa_tervek_3d_adatok_feldolgozasa","timestamp":"2019. október. 13. 08:03","title":"Hiába van rengeteg adat, ez még kevés lesz a Notre-Dame helyreállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1407f522-0626-46d3-a40e-d1510d5f500f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc jelöltjének állították be szórólapjaikon az egyik független jelöltet, ezért elmarasztalta a helyi választási bizottság a Fideszt Szegeden.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc jelöltjének állították be szórólapjaikon az egyik független jelöltet, ezért elmarasztalta a helyi...","id":"20191012_fidesz_szeged_valasztasi_bizottsag_szorolap_szabo_balint_gyurcsany_ferenc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1407f522-0626-46d3-a40e-d1510d5f500f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa76dd8-9858-4a0c-8429-27fd534a5acd","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_fidesz_szeged_valasztasi_bizottsag_szorolap_szabo_balint_gyurcsany_ferenc","timestamp":"2019. október. 12. 14:42","title":"Elmeszelte a Fideszt a szegedi választási bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cél, hogy az Európai Unió elvárása szerint csökkenjen az új autók szén-dioxid-kibocsátása. ","shortLead":"A cél, hogy az Európai Unió elvárása szerint csökkenjen az új autók szén-dioxid-kibocsátása. ","id":"20191012_Hibrid_Suzukik_keszulnek_majd_Eszergomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68e5d13-8a16-4d5a-b2d2-c308d90d0304","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Hibrid_Suzukik_keszulnek_majd_Eszergomban","timestamp":"2019. október. 12. 09:49","title":"Hibrid Suzukik készülnek majd Eszergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d596e3-6849-41d2-820e-abef2ca217b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több platformon is elkezdtek záporozni a mozgósító üzenetek. ","shortLead":"Több platformon is elkezdtek záporozni a mozgósító üzenetek. ","id":"20191011_Tarlos_belehuzott_a_kampanyba_mindenhol_mozgosit_ahol_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47d596e3-6849-41d2-820e-abef2ca217b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5c45d6-329d-482e-a7e9-530662e2b48c","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Tarlos_belehuzott_a_kampanyba_mindenhol_mozgosit_ahol_lehet","timestamp":"2019. október. 11. 21:08","title":"Tarlós belehúzott a kampányba: mindenhol mozgósít, ahol lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]