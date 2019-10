Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85e49dd1-eb0b-41d2-af11-84ffeaa861ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A távol-keleti országban nagy terveket szövögetnek az extra luxust jelentő autómárkák piacán is.","shortLead":"A távol-keleti országban nagy terveket szövögetnek az extra luxust jelentő autómárkák piacán is.","id":"20191016_Kinai_RollsRoyce","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85e49dd1-eb0b-41d2-af11-84ffeaa861ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b3ad74-831d-4cb7-aeb1-7bc4c57d4f16","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_Kinai_RollsRoyce","timestamp":"2019. október. 16. 09:55","title":"Nem a szokásos koppintás lenne a kínai Rolls-Royce ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8be64e4-228d-4e43-a20b-409d38e695fc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrség az ország keleti részén fekvő Ruinerwold egy eldugott családi gazdaságának pincéjében bukkant rá a családra.","shortLead":"A rendőrség az ország keleti részén fekvő Ruinerwold egy eldugott családi gazdaságának pincéjében bukkant rá a családra.","id":"20191015_vilagvege_hollandia_ruinerwold_pince_csalad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8be64e4-228d-4e43-a20b-409d38e695fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0753a0-2157-46d8-a996-0f637d269495","keywords":null,"link":"/elet/20191015_vilagvege_hollandia_ruinerwold_pince_csalad","timestamp":"2019. október. 15. 17:36","title":"Tíz éven át várta a világvégét a föld alatt egy holland család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffe7a8b0-5933-4d68-be2c-3b44a8870d8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset még péntek este történt, a rendőrség kiadott most róla egy fantomképet.","shortLead":"Az eset még péntek este történt, a rendőrség kiadott most róla egy fantomképet.","id":"20191015_Rendornek_adta_ki_magat_a_ferfi_aki_szexre_kenyszeritett_egy_not_Kobanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffe7a8b0-5933-4d68-be2c-3b44a8870d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c006ea8b-9066-4edf-a228-c6e54d9e220b","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Rendornek_adta_ki_magat_a_ferfi_aki_szexre_kenyszeritett_egy_not_Kobanyan","timestamp":"2019. október. 15. 15:31","title":"Rendőrnek adta ki magát a férfi, aki szexre kényszerített egy nőt Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71233c1f-ebea-4792-b6b4-f3ba41f316ea","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kizárták, leváltották, lemondott, maradt, ment és maradt is. A rendszerváltás óta mindegyik variáció előfordult, amikor politikusok bármilyen botrányba keveredtek, ebből a szempontból a Borkai-ügy sem példátlan. A skandalumok kiváltó oka is sokféle volt, a lista a bűncselekménytől az összeférhetetlenségen át a parlamenti szavazásig terjed. Összeállításunk messze a teljesség igénye nélkül készült.","shortLead":"Kizárták, leváltották, lemondott, maradt, ment és maradt is. A rendszerváltás óta mindegyik variáció előfordult, amikor...","id":"20191016_botrany_buncselekmeny_politikus_lemondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71233c1f-ebea-4792-b6b4-f3ba41f316ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6746bb99-b3aa-4773-9c06-1e8608879df7","keywords":null,"link":"/360/20191016_botrany_buncselekmeny_politikus_lemondas","timestamp":"2019. október. 16. 16:00","title":"Amikor a szexbotrány újraválasztást vagy Pro Urbe díjat ér - politikusi botrányhistória","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5d42d2-be59-4590-8888-31f55ddaf3ec","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Fábri Zoltán filmjeit harmadjára hívják meg a fesztiválra.","shortLead":"Fábri Zoltán filmjeit harmadjára hívják meg a fesztiválra.","id":"20191015_Ket_magyar_film_felujitott_valtozatat_vetitik_a_Lumiere_fesztivalon_Lyonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd5d42d2-be59-4590-8888-31f55ddaf3ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f65eb0-9d67-4e45-9fd8-ef3b2754570c","keywords":null,"link":"/kultura/20191015_Ket_magyar_film_felujitott_valtozatat_vetitik_a_Lumiere_fesztivalon_Lyonban","timestamp":"2019. október. 15. 11:47","title":"Két magyar film felújított változatát vetítik a Lumiere fesztiválon Lyonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy motoros megcsúszott és egy betonfalnak ütközött.","shortLead":"Egy motoros megcsúszott és egy betonfalnak ütközött.","id":"20191015_Halalos_baleset_Piliscsaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b43ca97-75cd-4e7e-aef4-31e93168c2ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20191015_Halalos_baleset_Piliscsaban","timestamp":"2019. október. 15. 05:25","title":"Halálos baleset Piliscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd06f51e-6574-4681-b85c-4c313b06275a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maróth Miklós is részt vesz a miniszterelnökkel a Türk Tanács ülésén.","shortLead":"Maróth Miklós is részt vesz a miniszterelnökkel a Türk Tanács ülésén.","id":"20191015_maroth_miklos_elkh_orban_viktor_baku_turk_tanacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd06f51e-6574-4681-b85c-4c313b06275a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6529e9fa-4b5e-4762-9714-ff792d33add4","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_maroth_miklos_elkh_orban_viktor_baku_turk_tanacs","timestamp":"2019. október. 15. 10:06","title":"Kiakadtak az akadémiai dolgozók, amiért Maróth Bakuba utazott Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5665f6-7daf-41d9-99e7-27f1fc3e550a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amikor Ana Brnabics szerb kormányfő leszbikus partnere februárban megszülte a pár mesterséges megtermékenyítéssel fogant fiát, a szerbiai melegközösség úgy vélte, áttörés előtt áll a balkáni ország. Tévedtek.","shortLead":"Amikor Ana Brnabics szerb kormányfő leszbikus partnere februárban megszülte a pár mesterséges megtermékenyítéssel...","id":"20191016_Hiaba_leszbikus_a_kormanyfo_Szerbiaban_akadalyozzak_a_melegek_szulove_valasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a5665f6-7daf-41d9-99e7-27f1fc3e550a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966d3eec-dee2-46d4-9990-f697e5cd75cf","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_Hiaba_leszbikus_a_kormanyfo_Szerbiaban_akadalyozzak_a_melegek_szulove_valasat","timestamp":"2019. október. 16. 15:14","title":"Hiába leszbikus a kormányfő, Szerbiában akadályozzák a melegek szülővé válását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]