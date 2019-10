Interjút adott az Ittlakunk.hu-nak Pikó András Józsefváros új polgármestere, amelyben elismerte, hogy az előző, fideszes kerületvezetés érdeme, hogy sikerült a városrésznnek a "bűn kerülete" imidzsét elhalványítani. Ez a "rendpártiság" ugyanakkor sokat ártott is szerinte. Azt mondta, a "kertvárosias rendpártiság" képe helyett több életet szeretne plántálni Józsefvárosba, azt szeretné, ha lennének helyek, ahová be lehet ülni, lenne zenés hely, színház.

A Fővárosi Közgyűlésben – magyarázta – két prioritása lesz: a köztisztaság és a lakhatás. Ez utóbbiról kifejtette, el kell dönteni, hogy melyik üresen álló önkormányzati lakást kell felújítani. A rekonstrukciót azonban nem a hajléktalanok elhelyezése miatt végeznék el, hanem a lakhatási válság enyhítésére. Mint mondta, tervben van egy önkormányzati nonprofit lakásügynökség létrehozása is, amellyel az önkormányzat belépne az albérleti piacra: az ügynökség garanciával bérelne magánkézben lévő lakásokat, amelyeket tovább béreltetne. Azt is tervezi, hogy az önkormányzat beruházóknak nem pénzért adna el telkeket építkezésre, hanem lakásokért cserébe, hogy így is szaporítsák a rendelkezésre álló bérlakásokat.

A hajléktalanság kezeléséről azt mondta, elsősorban azt akarják megakadályozni, hogy emberek erre a sorsra jussanak, ezért átalakítanák a lakhatási támogatási rendszert.

Beszélt a kerületi parkolás kérdéséről is, erről azt mondta, a józsefvárosi lakosok olcsón, támogatott módon parkolhatnak a kerületben, de a zöldfelületek növelésére is van igény. A fák ültetése azonban azt jelenti, hogy kevesebb lesz a parkolóhely, ennek pedig költségei is vannak. Azt mondta, erről meg akarják kérdezni a lakosokat, arra kíváncsiak, hajlandóak-e a helyiek többet fizetni a parkolásért az árnyas-ligetes utcákért cserébe.

A társasházaknak kiírt pályázatokról Pikó azt mondta, a külső homlokzati felújítások mellet a belső műszaki felújításokra szeretnének többet költeni, de "arányaiban több pénzt juttatnának a kerület saját lakásvagyonának felújítására, megóvására is".

A dohányboltok előtti italozások szabályozásáról úgy fogalmazott, tudja, hogy ez sok helyen probléma, de a megoldásához nagyon sok embernek kell leülnie beszélni. Hozzátette: azok az emberek, akik a dohányboltoknál tobzódnak, adott esetben tizenöten-húszan laknak egy lakásban, ezért inkább az utcán élik a társadalmi életüket.

Látom a problémát, de egyelőre nem tudjuk pontosan, hogyan lehet megoldani"

– mondta Pikó.

Szólt a józsefvárosi strand kérdéséről is, amiről azt mondta, a fúrás megvolt a Józsefvárosi pályaudvarnál, de a projekt mögött még nincs pénz, egyelőre csak egy lehetőség, és kérdés, hogy akarja-e a kerület. Ha igen, akkor forrásokat kell keresni hozzá, és mérlegelni kell, hogy azon a részen piaci alapon működtethető-e egy strand. Szerinte igen. Közölte, sok a kérdés, de nem akarják leállítani a projektet.

Az Auróra közösségi ház körüli hangulatot csitítani szeretné, de megemlítette, hogy a közösségnek is sokkal érzékenyebbnek kellene lennie a hozzájuk érkező kritikákra, kereshetnének például megoldást a hangszigetelés vagy a cigarettafüst problémájára.

Pikó azt is elmondta, keresni fogják a jogi megoldást arra, hogy a kerületi Józsefváros újságra elfogultságra miatt kirótt félmillió forintos büntetést (amit azért szabtak ki a lapra, mert nem egyenlő feltételekkel kezelték a jelölteket a kampány során) ne a kerület fizesse ki, hanem a lapot kiadó Nyerges Zoltán, aki a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. igazgatójaként szerkesztette a lapot, és akinek vállalatvezetői minőségében van anyagi felelőssége.

További terveiről megemlítette, hogy a Blaha Lujza térről az átépítéskor ki kellene vinni a 99-es busz végállomását, szabályozni kellene a Ganz-telepen lévő kínai piacot, öt éven belül szeretne egy "digitális városháza-szolgáltatást", ahol a lakosok a kitett jogszabálytervezeteket véleményezhetik, illetve egy petíciós felületet, ahol megfogalmazhatják az igényeiket és támogatókat gyűjthetnek hozzá. Az interjúban Pikó azt is elárulta, hogy kedvenc helye a kerületben a Mátyás tér.