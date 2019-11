Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50d83846-d947-4473-9a24-b1f2a2b01b0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint nincs idegenkezűségre utaló jel.","shortLead":"A rendőrség szerint nincs idegenkezűségre utaló jel.","id":"20191105_holttest_kiskunmajsa_erdo_paintball","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50d83846-d947-4473-9a24-b1f2a2b01b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b25611-f770-40b7-8279-5b069c5e125c","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_holttest_kiskunmajsa_erdo_paintball","timestamp":"2019. november. 05. 17:37","title":"Többnapos holttestet találtak a kiskunmajsai erdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14d6589-3ff0-4557-8ce0-0749a25192b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borkai Zsolt mellett a Fidesz romlottságának szimbóluma a most újraválasztott legfőbb ügyész – írja a Momentum Mozgalom elnöke, aki gengszternek nevezte Polt Pétert.","shortLead":"Borkai Zsolt mellett a Fidesz romlottságának szimbóluma a most újraválasztott legfőbb ügyész – írja a Momentum Mozgalom...","id":"20191105_polt_peter_fekete_gyor_andras_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d14d6589-3ff0-4557-8ce0-0749a25192b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391fb483-4e9c-4199-97d5-5217ebb3ebe2","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_polt_peter_fekete_gyor_andras_","timestamp":"2019. november. 05. 13:36","title":"Börtönnel fenyegeti Polt Pétert, \"a milliomos gengsztert\" Fekete-Győr András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f84be2-acea-4b47-884e-006ffcec8cfb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Dunától keletre fekvő borvidékeken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége, az illetékes kormányhivatalok szakemberei megkezdték a felszámoláshoz szükséges intézkedéseket – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.","shortLead":"A Dunától keletre fekvő borvidékeken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége, az illetékes kormányhivatalok...","id":"20191104_aranyszinu_sargasag_szolo_borvidek_betegseg_fitoplazma_nebih","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02f84be2-acea-4b47-884e-006ffcec8cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcd82ad-e3ab-4c44-88e2-62c2c5500b39","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_aranyszinu_sargasag_szolo_borvidek_betegseg_fitoplazma_nebih","timestamp":"2019. november. 04. 16:06","title":"Már a Dunától keletre is megjelent a rettegett szőlőbetegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd570a0-fefb-45a4-a304-0cd83cc641d1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Talán azért keresünk távoli barátokat, mert Kína Szentendréje lehetnénk? Ilyen és ehhez hasonló fogós kérdésekre keresi a választ a Duma Aktuál csapata, amely ezúttal Orbán Viktor Türk Tanácsban mondott beszéde alapján kutatta gyökereinket. Mármint a származásunkat. ","shortLead":"Talán azért keresünk távoli barátokat, mert Kína Szentendréje lehetnénk? Ilyen és ehhez hasonló fogós kérdésekre keresi...","id":"20191104_Duma_Aktual_kipcsak_rokonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbd570a0-fefb-45a4-a304-0cd83cc641d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b638b287-2dd9-4924-9453-c22b98616594","keywords":null,"link":"/360/20191104_Duma_Aktual_kipcsak_rokonsag","timestamp":"2019. november. 04. 19:00","title":"Nicsak egy kipcsak: a catering miatt kedveli Orbán a türköket? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétszer annyit lehet keresni más szakmákban, mint tűzoltóként, ráadásul ott az ember még az éves szabadnapjait is kiveheti – magyarázta egy pályaelhagyó tűzoltó.","shortLead":"Kétszer annyit lehet keresni más szakmákban, mint tűzoltóként, ráadásul ott az ember még az éves szabadnapjait is...","id":"20191104_190_ezer_forint_keves_szabadsag__Elmeselte_egy_volt_tuzolto_miert_szerelt_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a9528a-2a62-49ae-a960-a2289fda9d14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_190_ezer_forint_keves_szabadsag__Elmeselte_egy_volt_tuzolto_miert_szerelt_le","timestamp":"2019. november. 04. 14:47","title":"190 ezer forint, kevés szabadság – Elmesélte egy volt tűzoltó, miért szerelt le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f5ef6c-4b0b-4c05-afb5-ee3b33b651ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csúcsmodell alig több, mint 3 másodperc alatt lő ki álló helyzetből 100-as tempóra.","shortLead":"A csúcsmodell alig több, mint 3 másodperc alatt lő ki álló helyzetből 100-as tempóra.","id":"20191105_akar_636_loero_a_benzines_es_a_dizel_8as_bmwk_is_erosebbek_lettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4f5ef6c-4b0b-4c05-afb5-ee3b33b651ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afb862a-1c5f-4ea7-84e6-1989883eb2b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_akar_636_loero_a_benzines_es_a_dizel_8as_bmwk_is_erosebbek_lettek","timestamp":"2019. november. 05. 07:59","title":"Akár 636 lóerő: a benzines és a dízel 8-as BMW-k is erősebbek lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7ad1cb-aeae-4a3d-82dd-9afc4fca7e68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A médiavállalat évek óta tervez velünk, ezt most írásban is megerősítették.","shortLead":"A médiavállalat évek óta tervez velünk, ezt most írásban is megerősítették.","id":"20191104_vice_media_magyarorszag_antenna_group","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f7ad1cb-aeae-4a3d-82dd-9afc4fca7e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d134c32-b705-404c-a3a9-693adb7e42c5","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_vice_media_magyarorszag_antenna_group","timestamp":"2019. november. 04. 19:35","title":"Nem mondott le Magyarországról a VICE Media","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab428d98-eabf-4aac-89aa-3753259b3e1a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dolgozóknak nem meglepő módon tetszett a szabadpéntek, és még a termelékenységük is kilőtt.","shortLead":"A dolgozóknak nem meglepő módon tetszett a szabadpéntek, és még a termelékenységük is kilőtt.","id":"20191104_Nagyon_bejott_a_negynapos_munkahet_a_Microsoftnal_Japanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab428d98-eabf-4aac-89aa-3753259b3e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3e8cd8-0b4b-49b6-ac17-ac8703767e48","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_Nagyon_bejott_a_negynapos_munkahet_a_Microsoftnal_Japanban","timestamp":"2019. november. 04. 09:36","title":"Nagyon bejött a négynapos munkahét a Microsoftnak Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]